Skepsis beim Fahrzeugverkauf

Edenkoben (ots) – Weil sich eine Frau mangels Vertrautheit mit dem Internet vor möglichen Betrugsmaschen bei ihrem Fahrzeugverkauf fürchtete, suchte sie ratsuchend die Polizei auf. Sie hatte wegen einem Umzug ihren 17 Jahre alter BMW auf einer Internetplattform zum Verkauf angeboten. Ein aus Holland stammender Interessent fragte sie nach der Möglichkeit einer Anzahlung, der darauffolgenden Abholung des Fahrzeugs und einer nachträglichen Entrichtung der ausstehenden Summe. Der Frau schien dies suspekt.

Sie vertraute auf ihre Lebenserfahrung und wollte sich daher erkundigen, ob dies im “digitalen Zeitalter” Usus sei. Die Polizei warnt: Beim Autokauf ist Vorsicht geboten. Betrüger versuchen beim Autokauf oder -verkauf immer wieder, Geld zu ergaunern.

Enkeltrickbetrügerin – “Schaff dich aus der Leitung”

Barbelroth-Kapsweyer (ots) – Gegen 15:30 Uhr am Donnerstag 20.08.2020, meldete sich eine junge Frau bei einem Mann in Barbelroth. Die Anruferin gab an, eine Enkelin zu sein. Der 82-Jährige bemerkte sofort, dass es sich um eine Betrugsmasche handelte und gab der akzentfreies Deutsch sprechenden Anruferin die direkte Antwort, sie solle sich aus der Leitung schaffen. Daraufhin wurde das Gespräch von der Anruferin beendet.

In Kapsweyer wurde gegen 16:15 Uhr eine 59-Jährige von einer jungen Frau mit den Worten “Du, ich bin’s. Vielleicht verstehst du mich schlecht, da ich einen Mundschutz trage” am Telefon angesprochen. Die Anruferin gab vor, für den Kauf einer Eigentumswohnung einen 4-stelligen Betrag an einen Notar zahlen zu müssen. Das Geld würde ihr allerdings erst am kommenden Montag zur Verfügung stehen. Auch hier scheitere das Betrugsversuch, weil sich die 59-jährige nicht auf die Masche einließ.

Beim Ein- oder Ausparken Pkw beschädigt – Unfallflucht

Bad Bergzabern (ots) – Auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Kapeller Straße, wurde am 20.08.20, zwischen 09:00 Uhr und 10:00 Uhr, ein schwarzer VW Passat beschädigt. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer fuhr beim Ein- oder Ausparken gegen den hinteren linken Kotflügel des VW Passat und entfernte sich unerlaubt von der Unfallörtlichkeit.

Hinweise zu dem Verursacher nimmt die Polizeiinspektion Bad Bergzabern unter 06343-93340 oder per Email unter pibadbergzabern@polizei.rlp.de entgegen.

Rhodt – Gegenverkehr missachtet

(ots) – Ein 20-jähriger Opelfahrer übersah gestern Mittag (20.08.2020, 13.25 Uhr) in der Weinstraße den Gegenverkehr und krachte beim Ausweichen in ein entgegenkommendes Fahrzeug sowie in zwei weitere geparkte Fahrzeuge. Alle vier Autos wurden beschädigt. Der Sachschaden liegt bei über 10.000 Euro. Zum Glück wurde niemand verletzt.