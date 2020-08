Darmstadt

Unbekanntes Pärchen springt über Zaun und schlägt auf Hausbesitzer ein – Wer kann Hinweise geben?

Darmstadt-Eberstadt (ots) – Nach einer handfesten Auseinandersetzung, zu der es am späten Donnerstagabend (20.8.) auf einem Grundstück in der Ringstraße kam, hat die Polizei in Pfungstadt die weiteren Ermittlungen, unter anderem wegen des Verdachtes der Körperverletzung, übernommen.

Nach ersten Erkenntnissen war dort gegen 22 Uhr ein noch unbekanntes Paar lautstark auf der Straße in Streit geraten. Der dabei verursachte Lärm weckte die Aufmerksamkeit der angrenzenden Anwohner, die die Beteiligten hierauf baten sich zu beruhigen. Doch entgegen einer erhofften Beruhigung sprangen die beiden Streitenden plötzlich über den Gartenzaun der Anwohner und gingen auf die Hausbesitzer los. Dabei wurde unter anderem dem 48-jährigen Anwohner mit der Faust in das Gesicht geschlagen.

Er zog sich dabei leichte Verletzungen zu, die noch vor Ort in einem Rettungswagen versorgt wurden.

Das Duo flüchtete unmittelbar nach Attacke. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief ohne Erfolg.

Täterbeschreibung:

Der flüchtende Täter wird als etwa 20 bis 25 Jahre alt beschrieben. Er war circa 1,75 Meter groß, tätowiert und hatte kurze, dunkelblonde Haare. Zum Zeitpunkt der Auseinandersetzung war der Mann mit einer kurzen Hose sowie einem hellen T-Shirt bekleidet. Seine Komplizin wurde auf circa 20 Jahre alt und etwa 1,60 bis 1,65 Meter groß geschätzt. Sie hatte eine schlanke Statur und war mit schwarzen Shorts und einem Oberteil in der Farbe Lilapink bekleidet.

Die Dezentrale Ermittlungsgruppe in Pfungstadt ist mit dem Fall betraut und sucht Zeugen, die Hinweise zu den Flüchtenden geben können. Sachdienliche Hinweise werden unter der Rufnummer 06157/95090 entgegen.

Trickbetrüger im Burger Restaurant – Polizei ermittelt und sucht Zeugen

Darmstadt (ots) – Offenbar arbeitsteilig sind am Donnerstagnachmittag (20.8.) zwei Trickbetrüger in einem Burger Restaurant in der Wilhelminenstraße vorgegangen. Gegen 14.30 Uhr hatten die Täter das Lokal betreten und getrennt voneinander an zwei Tischen Platz genommen. Als die Kellnerin die Rechnungen übergab fingen plötzlich beide Männer an, heftig auf die Mitarbeiterin einzureden und konnten ihr zunächst glaubhaft jedoch wahrheitswidrig vermitteln, sie hätten die jeweiligen Rechnungen schon beglichen und nun würden nur noch auf das Wechselgeld warten.

Im irrigen Glauben übergab die Mitarbeiterin den Unbekannten das “Wechselgeld”. Hierauf verließen beide Tatverdächtige zusammen das Restaurant und flüchteten in unbekannte Richtung. Im Anschluss bemerkten die Mitarbeiter den Betrug und informierten die Polizei.

Wegen des Verdachts des Trickbetruges haben die Beamten des 1. Reviers ein Verfahren eingeleitet und suchen Augenzeugen des Geschehens beziehungsweise Hinweisgeber, die zu den Identitäten der flüchtenden Täter Angaben machen können.

Täterbeschreibung:

Das Duo wurde als etwa 40-50 Jahre alt und von kräftiger Statur beschrieben. Sie hatten eine dunkle Hautfarbe und ein südosteuropäisches Erscheinungsbild. Einer der Flüchtenden trug ein schwarzes T-Shirt.

Weitere Details zur Beschreibung liegen derzeit nicht vor, umso mehr hoffen die Ermittler auf sachdienliche Hinweise. Diese werden unter der Rufnummer 06151/9690 entgegengenommen.

Einbrecher in Kleingartenanlage

Darmstadt (ots) – Einbrecher haben in der Zeit zwischen Mittwoch (19.8.) und Donnerstag (20.8.) ihr Unwesen auf dem Gelände einer Kleingartenanlage im Schnampelweg getrieben. Dort brachen die Täter in zwei Parzellen ein und entwendeten Elektrogeräte. Der Wert der Beute wird auf mehrere Hundert Euro geschätzt.

Die Ermittlungsgruppe-City in Darmstadt ist mit dem Fall betraut und nimmt unter der Rufnummer 06151/9690 alle in diesem Zusammenhang stehenden sachdienliche Hinweise entgegen.

Polizei sucht nach einem Verkehrsunfall in der Klappacher Straße die hilfreiche Augenzeugin

Darmstadt (ots) – Mit ihren Beobachtungen hat am Mittwoch (19.8.) eine Passantin dazu beigetragen, dass ein Unfall in der Klappacher Straße, Nähe Wolfskehl’scher Park geklärt werden konnte. Die Frau hat gesehen, wie ein Müllwagen beim Rangieren gegen ein parkendes Auto stieß und wegfuhr. An dem schwarzen VW Passat entstand ein nicht unerheblicher Schaden im Frontbereich.

Die Beobachtungen teilte die Brillenträgerin den Mitarbeitern des nahegelegenen Friseurgeschäfts mit. Die etwa 55-jährige Zeugin mit schulterlangem Haar wird dringend gebeten, sich mit dem 2. Polizeirevier in Verbindung zu setzen. Telefonisch sind die Beamten unter der Rufnummer 06151 / 969-3710 zu erreichen.

Darmstadt-Dieburg

Seeheim-Jugenheim: Zeugen gesucht – 13-jähriges Mädchen von Pkw angefahren

(ots) – Am Donnerstagabend (20.08.2020) gegen 18:40 Uhr kam es in Seeheim-Jugenheim, OT Malchen auf der Frankensteiner Straße/ Ecke L 3100 im Bereich der Straßenbahngleise zu einer Verkehrsunfallflucht, bei der ein 13-jähriges Mädchen angefahren und leicht verletzt wurde. Die 13-Jährige überquerte mit einer Freundin die Frankensteiner Straße in Richtung Dieburger Straße, als ein PKW mit überhöhter Geschwindigkeit die Frankensteiner Straße in Richtung Gleise fuhr und das Mädchen mit dem Außenspiegel am Arm touchierte, wodurch diese eine Prellung davontrug.

Hiernach flüchtete der PKW in Richtung Seeheim-Jugenheim auf der L 3100. Der geflüchtete PKW wurde als dunkel und mit gelben Kennzeichen beschrieben.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Sachverhalt geben können, werden gebeten sich mit der Polizeistation Pfungstadt unter der Rufnummer 06157 / 9509-0 oder per Fax an 06157 / 9509-15 in Verbindung zu setzen.

Groß-Gerau

Berauscht am Steuer – Polizei nimmt 23-Jährigen vorläufig fest

Groß-Gerau (ots) – Weil ein 23-Jähriger unter dem Einfluss berauschender Mittel stand und mit seinem Wagen auf der Landstraße 3094 am Donnerstagabend (20.8.) unterwegs war, musste er eine Blutentnahme über sich ergehen lassen.

Beamte der Polizeistation Groß-Gerau stoppten den Fahrer gegen 21.15 Uhr als er von Groß-Gerau nach Nauheim fuhr. Rasch bemerkten die Ordnungshüter, dass der 23-Jährige unter dem Einfluss berauschender Mittel stand. Ein durchgeführter Drogentest reagierte positiv auf Kokain und Marihuana. Hier endete die Fahrt des Nauheimers. Die Beamten nahmen den Fahrer vorläufig fest und brachten ihn zur Polizeistation, wo Anzeige erstattet wurde. Zudem musste er eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Nach Beendigung der Maßnahmen konnte er die Station verlassen.

Er wird sich nun in einem Ermittlungsverfahren wegen des Fahrens unter Drogeneinfluss verantworten müssen.

Geldbörse aus Mercedes gestohlen – Polizei sucht Zeugen

Kelsterbach (ots) – Erneut hatten es Kriminelle in der Nacht zum Freitag (21.8.) auf unverschlossene Fahrzeuge abgesehen. Aus einem grauen Mercedes, der in der Reichenberger Straße abgestellt war, erbeuteten die Unbekannten eine Geldbörse. Im Anschluss flüchteten sie unerkannt.

Die Ermittler des Kriminalkommissariats 21/22 in Rüsselsheim sind mit dem Fall betraut und hoffen auf sachdienliche Hinweise aus der Bevölkerung. Die Beamten sind unter der Rufnummer 06142/696-0 zu erreichen.

An dieser Stelle möchte die Polizei nochmals darauf hinweisen: Geben Sie Kriminellen keine Chance und lassen Sie keine Wertgegenstände im Auto liegen! Versichern Sie sich, dass die Türen und Fenster verschlossen sind, sobald Sie Ihr Fahrzeug verlassen!

Zwei Unbekannte erbeuten Fahrrad und flüchten mit Kastenwagen – Wer kann Hinweise geben?

Ginsheim-Gustavsburg (ots) – Nachdem zwei Unbekannte am Donnerstagabend (20.8.), gegen 22 Uhr, ein Fahrrad in der Rheinstraße entwendeten, sucht die Polizei nach weiteren Zeugen.

Ersten Erkenntnissen zufolge, begaben sich die beiden unbekannten Männer mit einem Kastenwagen zu der Bushaltestellte “Bouguenais-Allee”. Daraufhin stieg der Beifahrer aus, erbeutete ein abgeschlossenes Fahrrad und lud es in den Wagen. Im Anschluss flüchteten sie in Richtung Gustavsburg. Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei verlief ergebnislos.

Der Beifahrer soll zwischen 20 und 25 Jahren alt sein und ein weißes Shirt getragen haben. Zudem soll er ein afrikanisches Erscheinungsbild gehabt haben. Nach derzeitigem Kenntnisstand war auf dem Kastenwagen Fliesenwerbung angebracht.

Wer Hinweise zum Sachverhalt geben kann oder Verdächtiges beobachtet hat, wird gebeten, sich bei der Polizei in Bischofsheim unter der Rufnummer 06144/96660 zu melden.

Kreis Bergstraße

Mörlenbach/Bettenbach: Vier Autos in einer Straße beschädigt – Polizei sieht Parallelen zu Taten in Birkenau-Reisen

(ots) – Die Sachbeschädigungen an Autos, die Anfang August an 20 Fahrzeugen in Birkenau-Reisen festgestellt worden sind (wir hatten berichtet), hat sich nach derzeitigen Erkenntnissen wohl in der Gemeinde Bettenbach fortgesetzt. Vier Autos sind auf ähnliche Art und Weise am Lack beschädigt worden, wie in Reisen. Der Gesamtschaden im aktuellen Fall ist mindestens 3500 Euro hoch.

Die beschädigten Autos, unterschiedlicher Hersteller, parkten zwischen Mittwoch (19.8.), 18 Uhr bis Donnerstagmorgen (20.8.) in Bettenbach in der gleichnamigen Straße.

Die Polizei (DEG) in Heppenheim sucht auch hier Zeugen, die Hinweise auf die Verursacher geben können. In Reisen waren damals Jugendliche aufgefallen. Unter der Rufnummer 06252 / 7060 werden Hinweise entgegengenommen.

Geschwindigkeitskontrolle auf Autobahn – Fahrverbot für einen 40-jährigen Porschefahrer

Viernheim (ots) – Auf ein Fahrverbot muss sich ein Verkehrsteilnehmer einstellen, der am Donnerstag (20.8.) von Zivilfahndern auf der Autobahn bei Viernheim ertappt wurde. Um kurz nach 13 Uhr stoppten die Beamten den Mann aus Viernheim mit seinem Porsche auf der Bundesautobahn 659 bei Viernheim. Bei erlaubten 100 km/h hatte der 40-Jährige auf dem Streckenabschnitt 144 km/h auf dem Tacho. Er muss mit einem Monat ohne Führerschein rechnen.

Am selben Tag gingen den Polizisten noch zwei 49 und 24 Jahre alte Autofahrer ins Netz. Die Männer aus Viernheim und Passau waren auf derselben Autobahn ebenfalls deutlich zu schnell unterwegs. Eine Messung ergab eine Geschwindigkeitsüberschreitung von 32 und 33 km/h. Auf sie kommt ein Bußgeld in Höhe von 120 Euro sowie ein Punkt in Flensburg zu.

