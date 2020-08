Aktionstag der Polizei für Radfahrer (Siehe Foto)

Marburg (ots) – Natürlich helfen gegenseitige Rücksicht und jeweilige besondere Vorsicht und tragen zu mehr Verkehrssicherheit bei. Das ändert jedoch nichts an der Tatsache, dass die Fahrradfahrer im Straßenverkehr besonderen Gefahren ausgesetzt sind. Sie haben keine Knautschzone, sodass ein Verkehrsunfall eigentlich fast immer Verletzungen zur Folge hat.

Der Regionale Verkehrsdienst Marburg-Biedenkopf betreibt im Sinne der Verkehrssicherheit für die Fahrradfahrer am Mittwoch 26.August 2020 von 13 bis 17 Uhr, am Erwin-Piscator-Haus, einen Aktionsstand.

Wie sind eigentlich die neuen Regeln der Straßenverkehrsordnung? Welcher Abstand muss beim Überholen eingehalten werden? Darf ich nebeneinander fahren? Muss ich einen Helm tragen? Wie sieht ein verkehrssicheres Fahrrad aus? Muss ich für mein E-Bike einen Führerschein haben? Wie kann ich mein Fahrrad gegen Diebstahl sichern? Wann darf ich, wann muss ich einen Radweg benutzen? Darf ich als Radfahrer während der Fahrt mit dem Handy telefonieren? Gelten die Vorschriften in Verbindung mit Alkohol und Drogen auch für Radfahrer?

Als Ansprechpartner für diese und sicherlich viele weitere Fragen rund um das Fahrrad stehen die Experten des Verkehrsdienstes und zwischen 14 und 15 Uhr auch Polizeipräsident Bernd Paul jedem interessierten Besucher am Aktionsstand zur Verfügung. Wer möchte kann dabei seine Reaktion an der T-Wall testen und auch einen Blick in die Multimediasäule und das Präventionsmobil werfen.

Marburg – Schäden durch verlorenen Erdklumpen

Wer hat den Erdklumpen verloren, der Donnerstag, 20. August, in einer Kurve auf der Bundesstraße 255 zwischen Lohra Willershausen und Weimar auf der Straße lag? Welcher Lastwagen oder Pkw mit Anhänger transportierte eine Ladung, die zumindest Erde enthielt und benutzte dabei gegen 13 Uhr die B 255?

Für gleich 3 von Weimar nach Lohra/Gladenbach unmittelbar hintereinander fahrende Autos führte die verlorene Ladung zu Sachschäden an der Front. An einem Auto platzte sogar ein Vorderreifen. Sachdienliche Hinweise in diesem Zusammenhang bitte an die Unfallfluchtermittler der Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Kirchhain – Ausnüchterungshaft für Störenfried

In Kirchhain störte ein offenbar unter dem Einfluss berauschender Mittel stehender 37 Jahre alter Mann eine Veranstaltung auf dem Marktplatz. Er pöbelte herum und beleidigte die Besucher. Da er auch den polizeilichen Weisungen nicht folgte, nahm die Polizei den Mann um 21.15 Uhr in Gewahrsam. Auf dem Weg bis in die Zelle beleidigte er fortwährend die Polizeibeamten und bedrohte sie verbal. Für den Mann aus dem Ostkreis endete der Abend frühzeitig in der Ausnüchterungszelle und mit Anzeigen wegen Bedrohung und Beleidigung.

Cappel – Autoscheibe eingeschlagen

Ob es sich nun um die Vorbereitungshandlung zum Autodiebstahl oder Diebstahl von Gegenständen aus dem Auto oder “nur” um Sachbeschädigung handelte, steht nicht fest. Möglicherweise tauchten ja Zeugen auf und veranlassten den Täter zum frühzeitigen Abbruch.

Tatsache ist eine zerstörte Scheibe auf der Beifahrerseite. Der betroffene weiße Golf stand zur mutmaßlichen Tatzeit zwischen 22.30 Uhr am Donnerstag und 08 Uhr am Freitag, vor einem Anwesen in der Sommerstraße. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

