Friedberg: Die Polizei-News

Büdingen: Streit in Erstaufnahmeeinrichtung – Nach Messerattacke in Haft

(ots) – Am Donnerstagnachmittag (20. August) kam es in der Erstaufnahmeeinrichtung in Büdingen zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei aus Guinea stammenden Asylbewerbern im Alter von 18 und 25 Jahren. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen erlitten der 25-Jährige sowie ein zunächst offenbar unbeteiligter, 42 Jahre alter Mann türkischer Herkunft infolgedessen Verletzungen davontrugen.

Laut bisherigen Erkenntnissen waren die beiden 18 und 25 Jahre alten Männer in Streit geraten, woraufhin der 25-Jährige letztlich mit einem Messer im Bereich des Oberkörpers, durch Stiche und Schnitte, erheblich verletzt wurde. Der 42-Jährige habe demnach schlichtend eingreifen wollen und dabei leichte Verletzungen erlitten.

Polizeibeamte nahmen den 18 Jahre alten Tatverdächtigen wenige Minuten später, noch am Tatort, vorläufig fest. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Gießen erfolgte dessen Vorführung am heutigen Freitagnachmittag. Antragsgemäß wurde dort die Untersuchungshaft aufgrund eines versuchten Tötungsdeliktes angeordnet. Der Tatverdächtige befindet sich seither in einer Justizvollzugsanstalt.

Wöllstadt: Geldautomatensprengung scheitert – Zeugen gesucht

(ots) – Straftäter haben in der Nacht zu Freitag versucht, einen Geldautomaten im Vorraum einer Bank zu sprengen, die sich Am Lachgraben in Nieder-Wöllstadt befindet. Jedoch war das Vorhaben gegen 02.28 Uhr gescheitert. Zwar hatten sich eingeleitete Gase entzündet, wodurch der Ausgabeautomat in Brand geriet. Dennoch blieb die erwünschte, aufsprengende Wirkung aus, woraufhin die Täter schließlich flüchteten.

Erst nachdem wenige Augenblicke später alarmierte Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr am Ort des Geschehens eintrafen, kam es dann zur explosionsartigen Umsetzung. Feuerwehrkräfte konnten die auch auf die Deckenverkleidung übergreifenden Flammen zügig unter Kontrolle bringen. Verletzt wurde dabei niemand.

Die Friedberger Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet dringend um Hinweise möglicher Zeugen. Derzeit kann nicht ausgeschlossenen werden, dass der oder die Täter sich bei Tatausführung verletzt hatten. Die Ermittler fragen: Wem sind verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Tatortnähe aufgefallen? Wo sind in der Nacht Personen mit Brandverletzungen vorstellig geworden? Hinweise bitte unter 06031/6010.

Wölfersheim: Einbruch mit ungewöhnlicher Beute

Aus der Turnhalle der Singbergschule haben Diebe am vergangenen Wochenende eine Vielzahl an Sportartikeln gestohlen. Zwischen Samstag 15.08.2020 und Sonntag 16.08.2020 hatten die Straftäter ein dortiges Rolltor aufgebrochen und waren so hineingelangt. Sie entwendeten eine große Anzahl an Basket-, Fuß- und Softbällen sowie einige Badmintonschläger.

Hinweise zum Verbleib der Sportartikel sowie bezüglich der Identität der Täter erbittet die Polizei in Friedberg, Tel. 06031/6010.

Friedberg: Unfallflucht – silberner Mercedes gesucht

Mehrere Tausend Euro Schaden sind das Ergebnis einer Verkehrsunfallflucht am Dienstagnachmittag in der Friedberger Wolfengasse. Gegen 14.55 Uhr hatte ein Augenzeuge einen silbernen Mercedes dabei beobachtet, wie dieser nach rechts in die Kaiserstraße abbog und dabei einen am Fahrbahnrand der Wolfengasse parkenden grauen Audi beschädigt hatte. Ohne anzuhalten war der Benz dann weitergefahren. In diesem Zusammenhang suchen die Unfallfluchtermittler der Friedberger Polizei nun nach dem flüchtigen Fahrzeugführer oder der flüchtigen Fahrzeugführerin. Wo ist ein silberner Mercedes, höchstwahrscheinlich mit beschädigter Fahrzeugfront / rechter Fahrzeugseite aufgefallen? Hinweise bitte unter 06031/6010.

Rosbach: An Zigarettenautomaten gehebelt – Trio flüchtet

Als sie durch Zeugen angesprochen wurden, stellten drei junge Männer am Montagabend ihre Versuche ein, den Zigarettenautomaten in Höhe der 40er Hausnummern in der Rodheimer Hauptstraße aufzuhebeln. Bei dem Trio soll es sich um drei schlanke, junge Männer im Alter von etwa 15 bis 18 Jahren gehandelt haben. Die drei seien etwa 170 cm groß gewesen. Die Kapuzen ihrer schwarzen Pullover hatten sie über die Köpfe gezogen. Sie rannten in Richtung Sparkasse und Bahnhof davon. Wem sind die Täter auf ihrer Flucht begegnet? Wer kann Angaben zu deren Identität machen? Hinweise bitte an die Schutzfrau vor Ort, Polizeioberkommissarin Katrin Gawenda, Tel. 06003/822-441 oder die Polizei in Friedberg unter 06031/6010.

Altenstadt: Unfallflucht im Arthur-Weber-Weg

Einen schwarzen Kia beschädigte ein bislang Unbekannter am gestrigen Donnerstag. Der Sportage stand zwischen 7.40 Uhr und 12.10 Uhr in einer Parklücke im Arthur-Weber-Weg. Offenbar war ein anderer Autofahrer beim Ein- oder Ausparken vor dem beschädigten Kia gegen dessen Frontstoßstange gestoßen und hatte so etwa 1.000 Euro Sachschaden verursacht. Hinweise bitte an die Polizei in Friedberg, Tel. 06031/6010.

Butzbach: Einbrecher türmt

Ein Einbrecher hat am Donnerstagmorgen gegen 9.45 Uhr die Eingangstür eines Wohnhauses in der Elisabethenstraße (OT Münster) aufgehebelt. Als der oder die Unbekannte dann jedoch bemerkte, dass sich die Bewohner zuhause aufhielten, ergriffen sie die Flucht. Zeugen, denen in Tatortnähe verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Friedberg, Tel 06031/6010, zu melden.

Münzenberg: Friedhofsbäume beschädigt

Auf dem Gambacher Friedhof hat zwischen Samstag, 1. August und Mittwoch, 12. August jemand mehrere Bäume beschädigt. So stellte man an insgesamt vier Stämmen mehrere, etwa geldstückgroße Substanzverletzungen fest. Hinweise bitte an die Polizei in Butzbach, 06033/70430.

Florstadt: Unfall im Begegnungsverkehr

Auf der K 178 zwischen Florstadt und Reichelsheim ist es am Donnerstag zu einem Unfall im Begegnungsverkehr gekommen. Kurz nach 8.30 Uhr waren eine 22-jährige Reichelsheimerin am Steuer eines Ford Focus mit dem entgegenkommenden Opel Corsa einer aus Bruchköbel stammenden 32-Jährigen kollidiert. Nach derzeitigem Kenntnisstand hatten die beiden Frauen versucht, dem jeweils anderen Fahrzeug auszuweichen. Dabei hatten wohl beide die Kontrolle über ihre Autos verloren und waren von der Straße abgekommen. Der Corsa überschlug sich und blieb im Graben liegen. Der Focus krachte in einen Verteilerkasten und durchbrach eine Hecke. Auf dem angrenzenden Feld blieb das Fahrzeug auf dem Dach liegen. Beide Fahrzeugführerinnen erlitten Verletzungen; Rettungskräfte brachten sie in umliegende Krankenhäuser. Die beiden nicht mehr fahrbereiten Autos wurden abgeschleppt. Wie es zu dem Unfall kommen konnte, ermittelt nun die Polizei in Friedberg. Zeugen des Unfallherganges werden gebeten, sich dort telefonisch unter 06031/6010 zu melden.

Kefenrod: Quad überschlagt sich – Fahrerin schwer verletzt

Gegen 12.35 Uhr hat sich am Freitagmorgen auf der L 3193 eine 29-jährige Quad-Fahrerin aus Hirzenhain überschlagen, nachdem sie zuvor ins Heck eines vorausfahrenden Ford Transit geprallt war, an dessen Steuer ein 47-Jähriger aus Schotten saß. Die 29-Jährige erlitt schwere Verletzungen, sodass Rettungskräfte sie in ein Krankenhaus brachten. Der Autofahrer lieb unverletzt. Wie genau es zu dem Verkehrsunfall zwischen Büdingen und Bindsachsen kommen konnte, ermittelt nun die Polizei in Büdingen. Zeugen werden gebeten, sich dort unter der Tel. 06042/96480 zu melden.

