Heckscheibe eines Autos eingeschlagen

Wartenberg – Unbekannte haben zwischen Mittwochnacht (19.08.) und Donnerstagmorgen (20.08.) die Heckscheibe eines Peugeots eingeschlagen. Das Auto stand auf dem Hof der Geschädigten in der Bergstraße im Wartenberger Ortsteil Landenhausen. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurde nichts gestohlen.

Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Jugendclub bestohlen: Gasflaschen, Elektrogeräte und Werkzeuge verschwunden

Bebra – Unbekannte haben zwischen Mittwochabend (19.08.) und Donnerstagabend (20.08.) in Bebra-Breitenbach aus dem Vereinshaus eines Jugendclubs zwei Gasflaschen, diverse Elektrogeräte, und Werkzeuge gestohlen. Die Täter verschafften sich gewaltsam Zugang zum Lagerraum des Clubs in der Fuldastraße und verschwanden dann mit dem Diebesgut im Wert von rund 360,- Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter der Telefonnummer 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Fahrerflucht – Mountainbikefahrer verletzt

Kirchheim. Am Mittwoch (19.08.) zwischen 12:30 Uhr bis 12:40 Uhr, befuhr ein Transporter das Wiesbachtal in Richtung Raiffeisenstraße in Frielingen. Zur selben Zeit befuhr ein 15-jähriger Mann aus Oberaula mit seinem Mountainbike das Wiesbachtal in entgegengesetzter Richtung. Der 15-jährige Mann bemerkte, dass der Transporterfahrer unachtsam war und die gesamte Fahrbahnbreite beanspruchte. Um einen Zusammenstoß mit dem Transporter zu vermeiden wich der Fahrradfahrer nach rechts aus. Um nicht zu stürzen stellte der Oberaulaer die Füße am Boden ab, wobei er mit dem rechten Fuß umknickte und sich leicht verletzte. Der Fahrer des Transporters setzte seine Fahrt fort, ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen. Der 15-jährige Mountainbikefahrer begab sich anschließend eigenständig in ein Krankenhaus.

Hinweis zum Unfallverursacher bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder Online unter www.polizei.hessen.de.

Verkehrsunfall in Heringen

Heringen. Donnerstagmorgen (20.08.), gegen 06:50 Uhr, befuhren eine 22-jährige Frau aus dem Wartburgkreis mit ihrem VW Polo und ein 35-jähriger Mann aus Tharandt mit einem Skoda Superb die Friedrich-Ebert-Straße in Richtung Kali und Salz Werk. Die Polofahrerin setzte in Höhe des dortigen Fußgängerüberweges den Blinker nach links und bog in die Raiffeisenstraße ein. Der 35-jähre Mann übersah dies und wollte die vor ihm abbiegende Frau aus dem Wartburgkreis überholen. Dabei fuhr der 35-jährige mit der vorderen rechten Fahrzeugseite in die Fahrerseite des Polos. Es entstand Gesamtsachschaden in Höhe von circa 4.750 Euro.

Auffahrunfall in Heringen

Heringen. Am Donnerstag (20.08.), gegen 07:15 Uhr, befuhren eine 45-jährige Frau aus Hohenroda mit ihrem Audi A3, eine 17-jährige Frau aus Bad Salzungen mit ihrem Microcar und eine 18-jährige Frau aus Heringen mit einem Ford Fiesta die Landecker Straße in Richtung Heringen. Die Frauen aus Hohenroda und Bad Salzungen mussten verkehrsbedingt warten und brachten ihre Fahrzeuge zum Stillstand. Die Frau aus Heringen übersah dies und konnte ihren Fiesta nicht mehr rechtzeitig abbremsen und fuhr auf die vor ihr fahrende Microcarfahrerin auf und schob diese noch auf den Audi A3 der Heringerin. Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von circa 8.750 Euro.

Leichtverletzte Frau nach Auffahrunfall

Hohenroda. Gegen 11:15 Uhr, am Donnerstag (20.08.), befuhren eine 43-jährige Frau aus Hohenroda mit ihrem Skoda Fabia und eine 41-jährige Frau, ebenfalls aus Hohenroda, mit einem Ford S-Max, die Landstraße 3173. Beide Fahrzeuge wollten an der Kreuzung Landstraße 3173/Landstraße 3172 nach Osten abbiegen, als die 43-jährige Skodafahrerin wegen eines STOP-Schildes bremsen musste. Die 41-jährige Fordfahrerin bemerkte dies zu spät und fuhr auf den vor ihr stehenden Skoda auf. Bei dem Unfall wurde die 43-jährige Frau aus Hohenroda leicht verletzt und konnte nach einer Behandlung im Rettungswagen wieder entlassen werden. Bei dem Unfall entstand ein Gesamtschaden in Höhe von circa 5.000 Euro.

Motorradfahrer kommt von der Fahrbahn ab – Schwerverletzt –

Rotenburg-Wüstefeld- Am Donnerstag (20.08.), gegen 17:05 Uhr, befuhr ein 57-jähriger Kradfahrer aus Bremen mit seiner Honda die Kreisstraße 63 aus Richtung Rotenburg-Atzelrode kommend in Richtung Rotenburg. In einer Rechtskurve kam er aus bisher unbekannten Gründen nach links von der Fahrbahn ab, streifte einen Leitpfosten und kam auf einer angrenzenden Wiese zu Fall. Der 57-jährige Fahrer wurde schwerverletzt mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Der Gesamtschaden beträgt circa 550 Euro.

Kabeldiebstahl aus Sporthalle

Fulda – Aus einer Sporthalle in der Magdeburger Straße stahlen Unbekannte zwischen Montag (17.08.) und Mittwoch (19.08.) mehrere Kupferkabel im Gesamtwert von rund 5.000 Euro. Diese befanden sich dort für Sanierungsarbeiten und waren teilweise schon verlegt. Der entstandene Schaden beträgt mehrere Tausend Euro.

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Schmuck und Geld aus Wohnhaus gestohlen

Fulda – Unbekannte haben am frühen Dienstagabend (18.08.) aus einem Wohnhaus am Paulustor Schmuck und eine geringe Summe Bargeld gestohlen. Die Täter verschafften sich gewaltsam über eine Tür Zutritt zu den Räumlichkeiten und durchsuchten diese. Die Höhe des Sachschadens ist derzeit noch nicht bekannt.

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Seitenwechsel: Ehemalige FFH-Moderatorin verstärkt osthessische Polizei

FULDA. Radiomoderatorin Stefanie, genannt Steffi, Burmeister ist seit dieser Woche Teil der Pressestelle des Polizeipräsidium Osthessen. Damit geht die osthessische Polizei neue Wege – zum ersten Mal arbeitet eine Journalistin im Team.

„Stefanie Burmeister wird uns mit ihren Erfahrungen eine erweiterte Perspektive in der Öffentlichkeitsarbeit bieten und mithelfen, neue Wege zu beschreiten“, so Dominik Möller, Leiter der Pressestelle beim Polizeipräsidium Osthessen. Burmeister wird vom Sitz des Präsidiums in Fulda aus mulitmedial für die Webseiten der osthessichen Polizei und die Social-Media-Kanäle @polizei_oh auf Twitter und Instagram über polizeiliche Themen berichten und Storys veröffentlichen.

Die 39-jährige Medienwissenschaftlerin wohnt in Frankfurt und hat in der Vergangenheit unter anderem für den Hessischen und Westdeutschen Rundfunk gearbeitet. Zuletzt war Burmeister eine der Stimmen des landesweiten Privatsenders HIT RADIO FFH. Für die Polizei begeistert sie sich bereits seit jungen Jahren und hat nun ihren beruflichen Seitenwechsel vollzogen: „Ich wollte früher tatsächlich auch lange zur Polizei. Umso schöner, dass es jetzt wirklich klappt und ich mein gesammeltes Wissen der letzten Jahre in die Medienarbeit der Polizei einbringen kann. Ich bin wahnsinnig gespannt und freue mich sehr – auch darauf, Osthessen und seine Einwohner näher kennenzulernen.“

Vermisste Kinder aus Fulda wohlbehalten aufgefunden

Fulda – Am Mittwoch, 19.08.2020, wurden die beiden Kinder Leonard und Mike Sippel als vermisst gemeldet, nachdem sie nach einem Schulbesuch nicht in ihre Einrichtung zurückgekehrt waren. Die eingeleiteten Suchmaßnahmen verliefen zunächst erfolglos.

Am Donnerstagabend führten die polizeilichen Ermittlungen zu einer Wohnanschrift in Fulda, wo die beiden Kinder durch Streifen der Polizeistation Fulda schließlich wohlbehalten aufgegriffen und in die Einrichtung zurückgeführt werden konnten. Die Polizei Fulda bedankt sich für die Mithilfe aus der Bevölkerung bei der Suche nach den Kindern.

2 Leichtverletzte bei 2 Unfällen

Hünfeld – Hünfeld-Sargenzell Am Mittwoch, dem 19.08.20, gegen 16.30 Uhr, ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der Landstraße zwischen Praforst und Hünfeld. Eine Skodafahrerin wollte nach links in Richtung Sargenzell abbiegen. Der Autofahrer hinter ihrem Fahrzeug erkannte dies und bremste seinen VW ab. Ein 48-jährige Hünfelder konnte nicht mehr rechtzeitig anhalten und fuhr auf den VW auf. Hierbei wurde dieser noch auf den Skoda geschoben. Die 65-jährige Beifahrerin im VW verletzte sich hierbei leicht. Es entstand Sachschaden von mindestens 6.000 Euro.

Burghaun-Hechelmannskirchen Eine 63-jährige Schlotzauerin befuhr am Donnerstag, dem 20.08.20, gegen 16.30 Uhr die Durchgangsstraße von Hechelmannskirchen. Aus bisher ungeklärter Ursache kam sie nach links von der Fahrbahn ab. Die Autofahrerin überfuhr den angrenzenden Gehweg und stieß gegen eine Grundstücksmauer. Hierbei wurde der Peugeot und die Grundstücksmauer erheblich beschädigt. Durch den Aufprall wurde die Autofahrerin leicht verletzt und musste zu weiteren Untersuchungen mit einem RTW ins Krankenhaus verbracht werden. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf 10.000 Euro.

Auffahrunfall auf der A7 bei Fulda

Fulda/A7 – Am frühen Donnerstagmorgen (20.08.), gegen 3:50 Uhr, befuhr der 58-jährige Fahrer eines Renault Master den linken Fahrstreifen der BAB 7 in Richtung Kassel. Kurz vor der AS Fulda-Mitte geriet der Fahrer aus bisher ungeklärter Ursache nach rechts auf den rechten Fahrstreifen und fuhr in das Heck eines dort fahrenden Sattelzuges. Der 63-jährige Fahrer der Sattelzugmaschine bemerkte den Anstoß und fuhr auf den Seitenstreifen. Hierbei zog er den Transporter, der sich nach dem Zusammenstoß unter dem Auflieger verkeilt hatte, mit. Erst nach dem Anhalten bemerkte er, dass ein anderes Fahrzeug in seinen Sattelzug gefahren ist. Der Fahrer des Renault Master wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr Eichenzell befreit werden. Der 58-Jährige wurde schwerverletzt in ein Krankenhaus verbracht. Der Fahrer des Sattelzuges blieb unverletzt.

Die BAB 7 war im Bereich der Unfallstelle für circa 1 Stunde vollgesperrt. Anschließend wurde der Verkehr während der Reinigungsmaßnahmen über den linken Fahrstreifen an der Unfallstelle vorbeigeführt. Der entstandene Gesamtschaden beträgt rund 75.000 EUR.

Schütz folgt auf Muth: Führungswechsel bei der Polizeistation Lauterbach

Lauterbach – Erster Polizeihauptkommissar Peter Muth geht Ende August – nach über elf Jahren als Leiter der Polizeistation Lauterbach und 42 Jahren aktivem Polizeidienst – in den Ruhestand. Sein Nachfolger wird Erster Polizeihauptkommissar Uwe Schütz, der bereits seit Mitte Mai die Geschicke in Lauterbach lenkt und zuvor seit 2017 als stellvertretender Leiter der Polizeistation Fulda tätig war.

Am Donnerstag (20.08.) überreichte Polizeipräsident Günther Voß dem künftigen Pensionär die Ruhestandsurkunde. „Mit Peter Muth verlässt ein kompetenter und engagierter Beamter die osthessische Polizei, der auch immer ein offenes Ohr für die Sorgen und Nöte seiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hatte“, betonte Voß und dankte dem scheidenden Stationsleiter für seine gute Arbeit. „Für ihren neuen Lebensabschnitt wünsche ich Ihnen viel Glück und Gesundheit“, so Voß.

Muth startete seine polizeiliche Laufbahn 1978 mit der Ausbildung für den mittleren Polizeidienst. Nach einer ersten Verwendung bei der Bereitschaftspolizei führte ihn sein Weg zu Dienststellen in Offenbach und Hanau. Sein Studium für den gehobenen Polizeidienst schloss er 1991 mit der II. Fachprüfung erfolgreich ab. Fortan folgten erste Führungsfunktionen auf Stationen in Hanau und Kassel, bevor ihm 1996 der Sprung in sein Heimatpräsidium gelang. In Osthessen fungierte er zunächst als Dienstgruppenleiter bei der Polizeistation Fulda, ehe er von 2001 für mehrere Jahre als Polizeiführer vom Dienst in der Fuldaer Einsatzzentrale seinen Dienst versah und dabei viele Einsätze de Drogenfund nach Wohnungsdurchsuchung: 1 Kilogramm sichergestellt

Fulda

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Fulda und des Polizeipräsidiums Osthessen

Drogenfund nach Wohnungsdurchsuchung: 1 Kilogramm sichergestellt

Fulda. Aufmerksame Beamte der Fuldaer Polizei konnten am Montagnachmittag (17.8.) in der Wohnung eines 56-jährigen Mannes aus Fulda etwa 1 Kilogramm Drogen sicherstellen. Gefunden wurden größere Mengen an Marihuana und Amphetamin sowie eine geringe Menge Kokain.

Beamte der Schutzpolizei Fulda wurden im Rahmen eines anderen Einsatzes auf die Wohnung eines 56-Jährigen in einem Mehrfamilienhaus aufmerksam, aus welcher sie Marihuanageruch wahrnahmen. Während hinzugezogene Beamte der Polizeistation Fulda und des Kriminaldauerdienstes die Wohnung des Mannes durchsuchten, klingelte ein 21-Jähriger an der Tür, bei welchem ebenfalls Marihuana aufgefunden wurde. In der Wohnung wurden neben den Betäubungsmitteln mehrere Gegenstände, die dem Verkauf von Drogen dienen, sichergestellt. Beide Männer wurden festgenommen und zum Polizeipräsidium Osthessen verbracht. Der 56-Jährige wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Fulda dem Ermittlungsrichter des Amtsgerichts Fulda vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl, welcher jedoch gegen Auflagen außer Vollzug gesetzt wurde. Der 21-Jährige wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen.

Beide Männer müssen sich nun in einem Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten.de Peter Muth im Mai 2009 mit der Leitung der Polizeistation Lauterbach beauftragt, die er bis zuletzt – über elf Jahre – verantwortlich leitete. Nebenamtlich war Muth von 1999 bis 2010 in der Verhandlungsgruppe in Kassel tätig.

„Mit Uwe Schütz bekommt die Polizeistation Lauterbach einen sehr erfahrenen Chef, der sich in Osthessen bereits in verschiedenen Führungsfunktionen sehr bewährt hat“, betonte Voß und wünschte ihm für seinen neuen Aufgabenbereich ein gutes Gelingen.

Uwe Schütz trat im Jahr 1985 in den mittleren Polizeidienst ein. Sein Studium für den gehobenen Polizeivollzugsdienst schloss Schütz 1995 mit der II. Fachprüfung ab. Vor seinem Wechsel nach Osthessen im Jahr 2001, war er bei der Bereitschaftspolizei und auf mehreren Dienststellen in Frankfurt am Main eingesetzt sowie für zwei Jahre zum Bundesinnenministerium abgeordnet. Nach verschiedenen Stationen bei der osthessischen Polizei trat Schütz im Mai 2020 seinen Dienst als Leiter der Polizeistation Lauterbach an. Zuvor war er seit 2017 bei der Polizeistation Fulda als stellvertretender Dienststellenleiter tätig. Schütz ist 52 Jahre alt, verheiratet und wohnt in Fulda.