Offenbach Main-Kinzig-Kreis: Die Polizei-News

Bereich Offenbach

Wer verlor etwas von der Ladung? – Zwei Autos wurden beschädigt – eine Frau leicht verletzt – Langen

(aa) Ein 25-jähriger VW-Fahrer und eine 46-jährige BMW-Lenkerin fuhren am Mittwochmittag auf der Bundesstraße hintereinander jeweils über einen auf der Straße liegenden Kalksandstein, wodurch an ihren Autos jeweils ein Reifen platzte. An dem Passat und dem BMW entstand ein Schaden von etwa 1.600 Euro. Die Frau erlitt zudem durch den ausgelösten Seitenairbag eine Schürfwunde am linken Ellenbogen. Beide waren gegen 12 Uhr aus Richtung Mörfelden kommend unterwegs gewesen. Kurz vor der Auffahrt zur Autobahn 661 hatte ein unbekanntes Fahrzeug die Ladung verloren. Die Polizei sucht nun Zeugen, die hierzu Hinweise geben können und erbittet Anrufe unter der Rufnummer 06103 9030-0.

Fahrerin kam auf die Gegenfahrbahn und verursacht Unfall – Egelsbach

(mf) Eine 46-jährige Ford-Fahrerin wurde bei einem Unfall am Mittwochmorgen auf dem Kurt-Schumacher-Ring offensichtlich nicht verletzt, obwohl sie von der Straße abgekommen war. Ursache soll gewesen sein, dass ihr gegen 5.30 Uhr auf ihrer Fahrspur ein grüner PKW entgegengekommen war. Die Frau aus Bad Ems konnte einen Zusammenstoß mit dem Fahrzeug zwar verhindern, wich nach links aus und prallte dann allerdings gegen die Schutzplanken. Es entstand ein Sachschaden von rund 20.500 Euro. In dem grünen Auto soll eine Frau die Fahrerin gewesen sein; die Verursacherin fuhr weiter. Zeugen melden sich bitte unter der Rufnummer 06183 91155-0 bei der Unfallfluchtgruppe.

Main-Kinzig-Kreis

Stromkästen wurden besprüht – Zeugen gesucht! – Hanau/Kesselstadt

(aa) Unbekannte haben in der Nacht zum Freitag im Bereich der Jakob-Rullmann-Straße/Bürgerhaus sechs Stromkästen mit Farbe besprüht. Die Graffitis wurden kurz nach Mitternacht festgestellt. Der Schaden wird auf 500 Euro geschätzt. Die Polizei bittet um Hinweise unter der Rufnummer 06181 100-120.

Fahrerflucht nach Zusammenstoß auf Geschäfts-Parkplatz – Hanau

(mf) Wer sich am Mittwochabend auf dem Parkplatz des TEDOX-Marktes in Röderseestraße aufgehalten hat, könnte eine Unfallflucht beobachtet haben. Zwischen 19.30 Uhr und 19.50 Uhr stieß ein bislang unbekannter Fahrer mit seinem Fahrzeug gegen einen geparkten grünen Mercedes. Dabei wurden der Kotflügel und der Heckstoßfänger beschädigt. Der Verursacher entfernte sich anschließend von der Örtlichkeit. Es entstand ein Sachschaden von rund 3.000 Euro. Zeugen melden sich bitte unter der Rufnummer 06183 91155-0 bei der Unfallfluchtgruppe.

Blitzermeldung: Bitte achten Sie auf Ihr Tempo!

Bereiche Offenbach und Main-Kinzig – Polizeipräsidium Südosthessen – Geschwindigkeitskontrollstellen für die 35. Kalenderwoche 2020

(aa) Die Beamten der Verkehrsdirektion kontrollieren in der nächsten Woche die Einhaltung der Tempolimits an Unfall- und Wildgefahrenstrecken sowie zum Schutz der schwächeren Verkehrsteilnehmer im Bereich von Kindergärten, Schulen und vor einem Seniorenwohnkomplex.

Geplant sind Messungen im Bereich folgender Örtlichkeiten:

24.08.2020: Gemarkung Dietzenbach, K 174 (Wildunfallhäufungspunkt); Gemarkung Hanau, Maintaler Straße (Unfallschwerpunkt – Geschwindigkeitsmessanhänger);

25.08.2020: Gemarkung Hanau, Pfaffenbrunnenstraße (Kita); Gemarkung Hanau, Maintaler Straße (Unfallschwerpunkt – Geschwindigkeitsmessanhänger);

26.08.2020: Offenbach, Gördeler Straße (Kita); Gemarkung Mainhausen, Mainflinger Straße (Schule); Gemarkung Hanau, Maintaler Straße (Unfallschwerpunkt – Geschwindigkeitsmessanhänger);

27.08.2020: Offenbach, Bischofsheimer Weg (Seniorenwohnstätte); Gemarkung Hanau, Maintaler Straße (Unfallschwerpunkt – Geschwindigkeitsmessanhänger);

28.08.2020: Obertshausen, Rembrücker Weg (Schule); Gemarkung Hanau, B 43 a (Geschwindigkeitsmessanhänger).