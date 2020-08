Mutmaßliche Motorrollerdiebe festgenommen, Wiesbaden, Bereich Steinern Straße / angrenzende Feldgemarkung, 20.08.2020, gg. 19.30 Uhr

(kk)Am Donnerstagabend wurden durch die Wiesbadener Polizei zwei Jugendliche

festgenommen, die im Verdacht stehen, einen Motorroller gestohlen zu haben. Ein

16-Jähriger und ein 17-Jähriger wurden durch eine Streife des 2. Polizeireviers

dabei beobachtet, wie diese auf einem, bereits am Mittwoch vergangener Woche als

gestohlen gemeldeten, Motorroller fuhren. Als die Polizisten die Beiden

kontrollieren wollten, entzog sich das Duo zunächst durch Flucht auf dem

Motorroller, ließen diesen letztlich in der Feldgemarkung seitlich der Steinern

Straße zurück und flüchteten zu Fuß. Nach kurzer, fußläufiger Verfolgung konnten

die Beiden durch die Polizisten vorläufig festgenommen werden. Der 16-Jährige

und der 17-Jährige wurden nach Feststellung ihrer Identität in die Obhut der

Eltern gegeben. Der gestohlene Motorroller wurde sichergestellt. Gegen die

Jugendlichen wurden Anzeigen wegen besonders schweren Diebstahls und unbefugtem

Gebrauch eines Fahrzeuges erstattet.

Einbrüche in Pkw, Wiesbaden, 19.08.2020 bis 20.08.2020

(kk)In der Zeit von Mittwoch auf Donnerstag wurden in Wiesbaden zwei Pkw

aufgebrochen und diverse Wertgegenstände aus dem jeweiligen Innenraum gestohlen.

In der Neptunstraße wurde eine Scheibe eines geparkten VW-Touran eingeschlagen

und die darin befindlichen Wertgegenstände, u. a. Unterhaltungselektronik, im

Wert von mehreren Hundert Euro entwendet.

In einem zweiten Fall in der Grorother Straße wurde an einem Ford Fiesta

ebenfalls eine Scheibe eingeschlagen und die im Fahrzeug befindlichen Werkzeuge

im Wert von mehreren Tausend Euro gestohlen.

Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet

Zeugen, sich unter der Telefonnummer (0611) 345-0 zu melden.

26-Jähriger leistet Widerstand, Mainz-Kastel, Fritz-Diehl-Platz, 20.08.20220, ab 23.40 Uhr

(kk)Ein 26-jähriger Wiesbadener leistete am gestrigen Abend Widerstand gegen die

Feststellung seiner Personalien. Gegen 23.40 Uhr sollte der 26-Jährige einer

Personenkontrolle am Fritz-Diehl-Platz unterzogen werden, wobei dieser die

Herausgabe seiner Personalien verweigerte. Daraufhin wollte der Mann zu Fuß

flüchten und konnte aber durch die Polizisten eingeholt werden. Bei den

darauffolgenden Maßnahmen leistete der 26-Jährige Widerstand, so dass auch

Pfefferspray eingesetzt werden musste. Nachdem die Personalien anschließend

festgestellt werden konnten, wurde der 26-Jährige vor Ort entlassen. Als dieser

einige Zeit später, in Begleitung seiner Eltern, auf der Wache des 2.

Polizeirevieres erschien, soll es zu weiteren Beleidigungen und

Handgreiflichkeiten seitens des Beschuldigten gekommen sein. Gegen den Mann

wurden Anzeigen wegen Widerstandes, tätlichen Angriffs und Beleidigung zum

Nachteil von Polizeibeamten erstattet.

20-Jährige sexuell belästigt, Wiesbaden, Schulgasse, 20.08.2020, gg. 22.05 Uhr

(kk)Am Donnerstagabend wurde eine 20-jährige Wiesbadenerin in der Schulgasse

sexuell belästigt. Die 20-Jährige sei zu Fuß, gegen 22.05 Uhr, in der Schulgasse

unterwegs gewesen, als ein unbekannter Mann ihr von hinten in den Schritt

gefasst habe. Hierbei habe der Mann noch Obszönitäten in Richtung der jungen

Frau geäußert und sei dann in die Fußgängerzone geflüchtet. Trotz polizeilicher

Fahndungsmaßnahmen konnte der unbekannte Mann bisher nicht ermittelt werden. Die

20-Jährige beschrieb den Täter als ca. 1,80 Meter bis 1,90 Meter groß, sportlich

mit kurzen, dunklen Haaren und dunkler Hautfarbe. Er habe ein dunkles Oberteil,

eine blaue Jeans und helle Sportschuhe getragen. Die Ermittlungen hat die

Wiesbadener Kriminalpolizei aufgenommen und bittet Zeugen und Hinweisgeber, sich

unter der Telefonnummer (0611) 345-0 zu melden.

56-Jährige sexuell belästigt, Wiesbaden, Erich-Ollenhauer-Straße, 20.08.2020, zwischen 09.40 Uhr bis 09.50 Uhr

(kk)Eine 56-jährige Wiesbadenerin wurde am Donnerstagmorgen von einem

76-Jährigen aus Saulheim sexuell belästigt. Die 56-Jährige folgte, gegen 09.40

Uhr, dem Angebot des 76-Jährigen in der Erich-Ollenhauer-Straße, diese ein Stück

weit in seinem Pkw mitzunehmen. Während einer kurzen Fahrt habe der 76-Jährige

sich der Geschädigten in Scham verletzender Art und Weise gezeigt, als auch die

Geschädigten unsittlich berührt. Die 56-Jährige habe den 76-Jährigen dazu

gebracht, sie aus seinem Pkw aussteigen zu lassen, woraufhin diese die Polizei

verständigte. Der 76-Jährige konnte im Anschluss ermittelt werden und muss sich

nun in gegen ihn eingeleiteten Verfahren wegen sexueller Nötigung und sexueller

Belästigung verantworten.

Polizei stellt Führerschein von Autofahrer sicher, Wiesbaden-Biebrich, Wilhelm-Kopp-Straße, 20.08.2020, gg. 20.50 Uhr

(kk)Am Donnerstagabend verursachte ein 24-jähriger Chevrolet-Fahrer bei einem

Verkehrsunfall einen Sachschaden in Höhe von ca. 11.000 Euro. Zeugenangaben

zufolge sei der 24-Jährige mit seinem Chevrolet, gegen 20.50 Uhr, von der

Rheingaustraße in die Wilhelm-Kopp-Straße abgebogen. Dabei sei dieser derart mit

zwei dort geparkten Pkw kollidiert, dass der Chevrolet nicht mehr fahrbereit

war. Während der Unfallaufnahme durch eine Streife des 5. Polizeireviers ergab

sich der Verdacht, dass der 24-Jährige unter Alkoholeinfluss stand, weswegen mit

ihm ein freiwilliger Atemalkoholtest durchgeführt wurde. Dieser ergab einen Wert

von knapp zwei Promille. Neben einer angeordneten Blutentnahme bei dem Mann,

wurde auch sein Führerschein sichergestellt.

Defekter PKW-Motor verursacht Dieselspur und einen Unfall, Wiesbaden, Schiersteiner Straße / Waldstraße / Holzstraße, 20.08.2020, ab 07.15 Uhr

(kk)Eine Dieselspur auf den Fahrbahnen von der Schiersteiner Straße, über die

Waldstraße bis zur Holzstraße erforderte am Donnerstagmorgen sowohl den Einsatz

der Feuerwehr, als auch der Polizei. Ein Motordefekt an einem Daimler-Viano

hatte während der Fahrt dazu geführt, dass gegen 07.15 Uhr, aus dem Motorraum

des Fahrzeugs Diesel auf die Straße ausgetreten war. Bei der vor Ort

eingesetzten Streife des 3. Polizeirevieres, meldete sich außerdem ein

Wiesbadener Audi-Fahrer, welcher aufgrund des ausgetretenen Betriebsstoffs mit

seinem Fahrzeug von der Fahrbahn abgekommen und mit einem Reifen gegen eine

Bordsteinkante abgewiesen worden sei. Hierbei wurde ein Reifen des Audi

beschädigt. Durch die Feuerwehr Wiesbaden wurde der ausgetretene Diesel

aufgenommen und die Fahrbahnen gereinigt.

Aktueller Blitzerreport der Polizeidirektion Wiesbaden,

Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur

Geschwindigkeitsüberwachung. Dies ist ein Beitrag im Rahmen der

Verkehrssicherheitsarbeit.

Nachfolgend finden Sie die Messstellen der Polizei für die kommende Woche:

Donnerstag: Ludwig-Erhard-Straße

Die beteiligten Behörden weisen ausdrücklich darauf hin, dass es neben den

veröffentlichten auch unangekündigte Messstellen geben kann.

Rheingau-Taunus-Kreis

Farbschmierereien in der Rheinstraße, Walluf, Niederwalluf, Rheinstraße, 19.08.2020, 18.00 Uhr bis 20.08.2020, 08.30 Uhr,

(pl)Im Bereich der Rheinstraße in Niederwalluf wurden am Donnerstagmorgen

mehrere Farbschmierereien festgestellt. Unbekannte Täter besprühten vermutlich

im Laufe der Nacht diverse Gebäudewände, Bäume sowie Verteilerkästen mit

schwarzer Farbe und verursachten hierdurch einen Gesamtschaden von rund 2.000

Euro. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Eltville unter der

Telefonnummer (06123) 9090-0 in Verbindung zu setzen.

Betrügerische Anrufe, Niedernhausen, Oestrich-Winkel, 19.08.2020 bis 20.08.2020,

(pl)Trickbetrüger versuchten am Mittwoch und am Donnerstag mit dem Enkeltrick

oder der Masche des falschen Polizeibeamten an das Bargeld ihrer Opfer zu

gelangen. In Niedernhausen und in Oestrich-Winkel wurden mindestens zwei

Personen von einer angeblichen Bekannten oder falschen Polizisten angerufen. Die

Angerufenen ließen sich von den Geschichten der Betrüger glücklicherweise nicht

aufs Glatteis führen, so dass die Telefonate abgebrochen wurden. Die Polizei

appelliert, bei solchen Anrufen äußerst sensibel zu reagieren und sich nicht zu

übereilten Geldübergaben überreden zu lassen. Vor allem sollte eine

Rückversicherung bei den tatsächlichen Verwandten, Freunden oder Arbeitskollegen

erfolgen. Richtige Polizisten fragen am Telefon nicht nach

Vermögensverhältnissen. Entgegnen Sie dem Anrufer, seine Angaben überprüfen zu

wollen. Im Zweifel beenden Sie das Gespräch und kontaktieren die Polizei unter

der Notrufnummer 110.

Verkehrskontrolle im Rahmen der Schulwegsicherung, Idstein, Auf der Au, 19.08.2020, 12.30 Uhr bis 14.00 Uhr,

Am Mittwoch hat eine Streife der Polizeistation Idstein im Rahmen der

Schulwegsicherung Verkehrskontrollen im Bereich der Grundschule in der Straße

„Auf der Au“ in Idstein durchgeführt. Hierbei wurden zwischen 12.30 Uhr und

14.00 Uhr fünfzehn Fahrzeuge kontrolliert und ein besonderes Augenmerk auf die

Sicherung von Kindern in den Fahrzeugen gelegt. Während und neben den Kontrollen

haben die Beamten diverse Bürgergespräche geführt und Hinweise auf das richtige

Anlegen von Sicherheitsgurten sowie den richtigen Einbau von Kindersitzen

gegeben. Die Kontrollen wurden von den kontrollierten Personen und den vor Ort

wartenden Eltern sehr positiv aufgenommen. Es konnte festgestellt werden, dass

der Transport der Kinder zur Schule durch die Eltern via Pkw sehr sicher und mit

den vorgeschriebenen Kindersitzen erfolgte. Es wurden lediglich zwei

Mängelkarten wegen eines defekten Lichtes und abgelaufener Hauptuntersuchung

ausgestellt.

Audi A2 bei Unfallflucht beschädigt, Rüdesheim, Eibingen, Nothgottesstraße, 20.08.2020, 08.00 Uhr bis 12.30 Uhr,

(pl)Am Donnerstag wurde in der Nothgottesstraße in Eibingen ein Audi A2 bei

einer Unfallflucht beschädigt. Der schwarze Pkw stand zwischen 08.00 Uhr und

12.30 Uhr in einer Parkbucht, als ein bisher unbekanntes Fahrzeug den geparkten

Wagen streifte und dabei einen Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro

verursachte. Mögliche Unfallzeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der

Polizei in Rüdesheim unter der Telefonnummer (06722) 9112-0 zu melden.

Aktueller Blitzerreport für den Rheingau-Taunus-Kreis,

Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur

Geschwindigkeitsüberwachung. Dies ist ein Beitrag im Rahmen der

Verkehrssicherheitsarbeit.

Nachfolgend finden Sie die Messstellen der Polizei für die kommende Woche:

Sonntag: Landesstraße 3033, Gemarkung Lorch

Die beteiligten Behörden weisen ausdrücklich darauf hin, dass es neben den

veröffentlichten auch unangekündigte Messstellen geben kann.