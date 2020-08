Polizei Eschwege

Drei Verletzte bei drei Unfällen mit Fußgängern

Eschwege (ots) – Am Freitagvormittag 21.08.2020 kam es im Zuständigkeitsbereich der Polizeistation Eschwege zu drei Verkehrsunfällen, in denen jeweils Fußgänger involviert waren.

(ots) – In der Langenhainer Straße in Wehretal-Reichensachsen kam es gegen 08.20 Uhr zu einer leichten Kollision zwischen einem 23-Jährigen Lkw-Sprinter-Fahrer aus Kassel und einem 39-jährigen Fußgänger aus Wehretal. Der 23-Jährige befuhr die Langenhainer Straße aus Richtung Landstraße /B 452 kommend in Richtung Langehain und streifte in Höhe der Wehretal-Apotheke den 39-Jährigen, der gerade vor der Apotheke kommend in sein in Fahrtrichtung Langehain am rechten Fahrbahnrand geparktes Fahrzeug steigen wollte. Der 39-Jährige, der sich später selbständig in ärztliche Behandlung begeben wollte, erlitt leichte Schürfwunden am linken Arm und am linken Knie, an den Fahrzeugen entstand kein Schaden.

(ots) – Am Freitagmorgen 21.08.2020 hat in Bad Sooden-Allendorf eine Autofahrerin einen Mitarbeiter der Müllabfuhr erfasst und dadurch verletzt. Gegen kurz vor 09.00 Uhr war eine 72-Jährige aus Bad Sooden-Allendorf mit ihrem Auto auf der Straße Am Haintor in Bad Sooden-Allendorf unterwegs. Als die Frau an einem Müllwagen vorbeifuhr übersah sie einen 24-jährigen Mitarbeiter der Müllabfuhr aus Meißner, der gerade eine entleerte Tonne an den Fahrbahnrand zurückstellen wollte und prallte mit diesem zusammen. Der Mann erlitt eine Beule am Kopf und Hautabschürfungen, am Auto der Frau entstand Sachschaden an der Fahrzeugfront in Höhe von 500 Euro.

(ots) – Ein weiterer Unfall ereignete sich dann in Eschwege in Höhe der Struthschule, als ein 89-Jähriger Mann aus Eschwege die Augustastraße zu Fuß überqueren wollte und dabei vom Auto einer 89-Jährigen aus Meißner erfasst wurde. Der Fußgänger wurde mit Verletzungen an Arm und Rücken von einem Rettungswagen ins Klinikum Werra-Meißner verbracht. Über Schäden am Fahrzeug der Frau ist derzeit nichts bekannt.

Hoher Sachschaden bei Unfall – Vier Autos beschädigt

Eschwege (ots) – Am Donnerstagvormittag 20.08.2020 war die Polizei in Eschwege bei einer Unfallaufnahme gefordert, nachdem eine Autofahrerin aus Unachtsamkeit insgesamt einen Sachschaden von 17.000 Euro verursacht hatte. Verletzt wurde zum Glück niemand.

Gegen 11.15 Uhr hatte eine 67-Jährige aus Eschwege mit ihrem Auto die Straße Hoyweg in Eschwege-Niederhone befahren und führte bei ihrer Fahrt eine Katze in einer Transportbox im Innenraum ihres Fahrzeuges mit.

Während der Fahrt wurde die Frau dann ihren eigenen Angaben nach durch die in der Transportbox befindlichen Katze derart abgelenkt, dass die 67-Jährige von ihrer Fahrspur abkam und gegen einen, von ihr aus gesehen am linken Fahrbahnrand, geparkten Pkw prallte. Die Wucht des Aufpralls sorgte dann dafür, dass der geparkte Wagen nach hinten geschoben wurde und zwei dahinter befindliche, ebenfalls geparkte, Autos in Mitleidenschaft zog.

Am Auto der 67-Jährigen verzeichneten die Beamten einen Schaden von ca. 5.000 Euro, die Schäden an den geparkten Autos wurden mit je 4.000, 7.000 und 1.000 Euro beziffert.

Die 67-Jährige blieb unverletzt.

Zwei Einbrüche in Gartenlaube – Polizei sucht Zeugen

(ots) – Wie jetzt bekannt wurde, sind unbekannte Einbrecher offenbar in der Kleingartenanlage “Am Diebach”, unterhalb vom Westring in Eschwege, unterwegs gewesen und haben aus mindestens zwei Gartenparzellen Gegenstände entwendet.

Die Unbekannten verschafften sich Zugang zu dem Kleingartengelände und brachen dann in den einzelnen Parzellen gewaltsam die dortigen Gartenhütten auf. Neben diversen Gartengeräten haben die Täter auch ein auffälliges, selbstlackiertes Stromaggregat in den Farben gelb/blau im Wert von 100 Euro und einen Benzinkanister mitgehen lassen.

Der Tatzeitraum liegt zwischen Dienstagnachmittag 18.08. gegen 17.00 Uhr und Mittwochnachmittag 19.08.2020 gegen 16.15 Uhr. Hinweise nimmt die Polizei in Eschwege unter der Nummer 05651/925-0 entgegen.

Polizei in Eschwege ermittelt wegen Jagdwilderei – Zeugen gesucht

(ots) – Der Polizei in Eschwege wurde am Donnerstagnachmittag 20.08.2020 ein Fall von Jagdwilderei gemeldet und hat deswegen nun Ermittlungen aufgenommen.

Der zuständige Jagdausübungsberechtigte für den Bereich Höfe/Weiden nahe Bad Sooden-Allendorf hatte die Beamten gegen 15.15 Uhr über ein erschossenes Wildschwein informiert, dass in der Feldgemarkung aufgefunden wurde.

Nach der Begutachtung des Tierkadavers liegt die Tat etwa 2-3 Tage zurück, demnach grenzen die ermittelnden Beamten die Tatzeit von Montag 00.00 Uhr bis Donnerstagnachmittag, 15.15 Uhr ein. Bei dem verendeten Tier wird ein schaden 450 Euro angenommen. Hinweise nimmt die Polizei in Eschwege unter der Nummer 05651/925-0 entgegen.

Verkehrsunfallflucht – Polizei sucht Zeugen

(ots) Am Donnerstag 20.08.2020 ist im Zeitraum von 16.00 Uhr bis 17.55 Uhr ein grauer Pkw Hyundai beschädigt worden, der in Eschwege auf dem Parkplatz Woolworth Unter dem Berge abgestellt war. Der unbekannte Verursacher hat beim Ein-/Ausparken einen Streifschaden an der Fahrertür und der linken, hinteren Tür verursacht. Die Beamten gehen hier von einem Schaden in Höhe von 1000 Euro aus. Hinweise nimmt die Polizei in Eschwege unter der Nummer 05651/925-0 entgegen.

Rauchentwicklung in Kita

(ots) – Glimpflich ausgegangen ist am Donnerstagmittag 20.08.2020 gg. 13.00 Uhr der Einsatz von Feuerwehr und Polizei bei einer Kindertagesstätte in der Mauerstraße in Eschwege. Aufgrund eines verschmorten Schuko-Steckers gab es eine Rauchentwicklung im Bereich der Waschküche, so dass die installierten Rauchmelder Alarm schlugen. Die Einsatzkräfte von Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst waren rasch vor Ort und konnten die Ursache auch schnell lokalisieren. Eine defekte Steckdose, über die ein Wäschetrockner betrieben wurde, hatte einen Kurzschluss verursacht und somit den Einsatz ausgelöst. Nachdem die Feuerwehr das Gebäude kurz belüftet hatte, konnten das Gebäude wieder betreten werden. Außer der defekten Steckdose kam es zu keinen weiteren Schäden.

Verkehrsunfallflucht

(ots) – Gegen 14.15 Uhr hat am Donnerstagnachmittag 20.08.2020 ein 82-jähriger Autofahrer aus Sontra Am Gradierwerk in Bad Sooden-Allendorf auf dem Parkplatz einer Klinik beim Ausparken ein anderes Fahrzeug beschädigt. Anschließend ist der Mann weggefahren, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Da der Unfallhergang von Zeugen beobachtet wurde, führten die Ermittlungen der Polizei anhand des abgelesenen Kennzeichens schließlich zu dem 82-Jährigen. Der Schaden an dem angefahrenen Fahrzeug ist mit ca. 150 Euro eher gering, am Fahrzeug des Verursachers entstand ebenfalls Sachschaden. Gegen den 82-Jährigen wurden Ermittlungen wegen Unfallflucht eingeleitet.

Verkehrsunfallflucht – Verursacher flüchtig – Polizei sucht Zeugen

(ots) – Donnerstagmittag 20.08.2020 gegen 13.30 Uhr befuhr ein 52-Jähriger aus Meinhard mit einem Mercedes Kleinbus die Kreisstraße K 3 von Grebendorf in Richtung Jestädt, als dem Mann ein Wohnmobil entgegenkam. Der Mann wich in seinem Fahrzeug zwar ganz nach rechts aus, dennoch kam es im Begegnungsverkehr zur leichten Kollision mit dem Wohnmobil, dessen Fahrer die Fahrt jedoch ohne anzuhalten fortsetzte. Am Auto des 52-Jährigen entstand ein Schaden am Scheinwerfer in noch unbekannter Höhe. Hinweise nimmt die Polizei in Eschwege unter der Nummer 05651/925-0 entgegen.

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ? Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen