Wetzlar (ots) – Im Rahmen eines umfangreichen Ermittlungsverfahrens nahmen am Mittwoch 19.08.2020 Kräfte des mobilen Einsatzkommandos Kassel mehrere Personen im Bereich einer Tankstelle in der Bergstraße fest. Gegen 15.05 Uhr erfolgte die Kontrolle des Ford Focus, mit dem die anschließend 3 Festgenommenen unterwegs waren. Alle 3 Männer brachten die Beamten zwecks Sachbearbeitung auf eine Polizeidienststelle, wovon 2 syrische Männer in Untersuchungshaft kamen.

Gegen den 23-Jährigen, welcher in Wetzlar wohnhaft ist und aus Syrien stammt, lag ein Haftbefehl vor. Gegen ihn wird wegen schweren Raub, räuberischer Erpressung und Freiheitsberaubung ermittelt.

Bei der Durchsuchung des Fahrzeugs und der Wohnung des 23-Jährigen stellten die Beamten unter anderem 3 Samurai-Schwerter und ein Einhandmesser sicher.

Im bereits erwähnten Ford Focus fanden die Beamten zudem ein Wurfmesser.

Weiterhin durchsuchten die Polizisten die Wohnung des zweiten Beschuldigten.

Hier handelt es sich um einen 38-jährigen Syrer, welcher in Wetzlar wohnhaft ist.

Zu weiteren Sicherstellungen kam es bei dieser Durchsuchung nicht.

Den 38-Jährigen aber nahmen die Beamten ebenfalls fest, da auch gegen ihn ein Haftbefehl vorlag.

Die Beamten führten beide Beschuldigten am Donnerstag 20.08.2020 dem Amtsgericht Wetzlar vor.

Der Richter verkündete dem Duo den Untersuchungshaftbefehl. Es folgte die Zuführung in eine Justizvollzugsanstalt. Die Ermittlungen zu den Hintergründen des Verfahrens dauern an.

Weitere Auskünfte behält sich die Staatsanwaltschaft vor.

