Neustadt und Kreis Bad Dürkheim: Die Polizei-News

Neustadt: Verkehrsunfall mit Fahrschulauto – Fahrlehrer leicht verletzt

Neustadt/Weinstraße (ots) – Am Nachmittag des 20.08.2020, gegen 17:00 Uhr, ereignete sich in der Peter-Koch-Straße im Neustadter Ortsteil Gimmeldingen ein Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrzeugen. Demnach würgte ein 17-jähriger Fahrschüler seinen Motor ab, woraufhin der sich hinter dem Fahrschulauto befindliche Pkw aus Unachtsamkeit auffuhr. Durch den Zusammenstoß erlitt der Fahrlehrer Nacken- und Kopfschmerzen. Eine medizinische Versorgung vor Ort war nicht erforderlich.

Bad Dürkheim: Verkehrsunfallflucht – Zeugen gesucht

Bad Dürkheim (ots) – Am Donnerstag, 20.08.2020, meldete eine junge Frau eine Verkehrsunfallflucht. Die Fahrerin aus Wachenheim gab an, dass sie um 14.48 Uhr mit ihrem VW T-ROC von der B271 Abfahrt „Seebach/Wachenheim“ auf den Einfädelungsstreifen K7 abbog. Nachdem sie den Blinker gesetzt hatte, zeigte ein Fiat Panda hinter ihr die Lichthupe, was von der Fahrerin so interpretiert wurde, dass er ihr das Einfahren ermöglichen wollte. Als die Autofahrerin den Einfädelungsstreifen verließ, beschleunigte jedoch der Fiat-Fahrer, so dass ihr das Auffahren nicht möglich war. Stattdessen musste sie ihren Wagen stark abbremsen und geriet dadurch leicht gegen die Leitplanke. Da der Unfallverursacher sich unerlaubt vom Unfallort entfernt hat, werden Zeugen gesucht, die Angaben zu dem Fiat Fahrer und seinem Kennzeichen machen können. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Bad Dürkheim unter der Tel. 063229630 oder der E-Mail: pibadduerkheim@polizei.rlp.de.

Haßloch: Brand in Gartenbaubetrieb

Haßloch (ots) – Ein technischer Defekt dürfte die Ursache für einen Brand gewesen sein, der am Donnerstagabend (20. August 2020) kurz vor 20 Uhr in einem Landschafts- und Gartenbaubetriebes in Haßloch ausbrach. Zur Bewässerung wurde zuvor ein Generator in Betrieb genommen, der sich wohl selbst entzündete. Die Flammen, welche weithin sichtbar waren, griffen auf Bäume, Sträucher und eine Gartenlaube über. Die Feuerwehr Haßloch brachte das Feuer unter Kontrolle. Verletzt wurde niemand, ein Schaden konnte bisweilen noch nicht beziffert werden.

Haßloch: Misslungener Fahrraddiebstahl

Haßloch (ots) – Den Diebstahl seines eigenen Fahrrades verhindert, hat am Donnerstagnachmittag (20. Aug 2020, 15:15 Uhr) ein 16-jähriger Haßlocher. Auf dem Bahnhofsvorplatz in Haßloch sicherte er sein Fahrrad mit einem Spiralschloss. Nur etwa eine Viertelstunde später beobachtete er einen Unbekannten, wie dieser im Begriff war auf das Fahrrad zu steigen und wegzufahren. Zuvor durchtrennte der Dieb das Schloss mit einem Bolzenschneider. Beherzt schubste er diesen vom Fahrrad, woraufhin der Dieb vom Fahrrad abließ und in Richtung Realschule Plus flüchtete. Der Täter wird wie folgt beschrieben: 20-jähriger, 180 cm großer Mann bekleidet mit schwarzem T-Shirt der Marke Nike, schwarzen Hosen, weißen Schuhen (Nike) und Mundschutz. Er soll eine Basecap getragen haben. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich unter Tel. 06324-9330 oder per E-Mail an pihassloch@polizei.rlp.de zu melden.

Ruppertsberg: Rebstöcke beschädigt

Ruppertsberg (ots) – Auf etwa 500,– Euro beziffert die Polizei Haßloch den Schaden an einem Weinberg in Ruppertsberg, den unbekannte Vandalen angerichtet haben. 25 Rebstöcke mit Dornfelder Weintrauben haben die Täter abgeschnitten. Die Trauben können nicht mehr geerntet werden. Die Tat ereignete sich vom 18. Auf den 19. August nahe der Überführung (Wirtschaftsweg) der B271 zwischen Rupperstberg und Meckenheim. Die Polizeiinspektion Haßloch nimmt Zeugenhinweise unter Tel. 06324-9330 oder per E-Mail an pihassloch@polizei.rlp.de entgegen.

Ruppertsberg: Vom Unfallort entfernt…

Ruppertsberg/Deidesheim (ots) – Vom Unfallort entfernt hat sich Donnerstagabend (20.08.2020, 17:25 Uhr) ein 40-jähriger Autofahrer aus der Verbandgemeinde Deidesheim. Weil sich vier Kinder im Alter von 11 Jahren mit den Fahrrädern nicht konform verhielten, überholte er sie Im Schlossgarten in Ruppertsberg mit geringem Abstand. Durch das geöffnete Seitenfenster rief er den Jungen etwas zu. Erschrocken davon, kamen zwei von ihnen zu Fall und beschädigten dabei ein parkendes Fahrzeug leicht. Die Kinder blieben unverletzt und folgten dem Autofahrer bis zum Wasgau-Markt in Deidesheim, wo er auf das Eintreffen einer Haßlocher Polizeistreife wartete. Er muss sich nun in einem Strafverfahren wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort verantworten.