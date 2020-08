Griesheim (ots) – Ein Trickdieb hat am Donnerstag (20.8.) sein Unwesen in der Schöneweibergasse getrieben und mehrere Geldscheine erbeutet. Gegen 11.30 Uhr hatte der asiatisch aussehende Mann eine 81-jährige Frau auf der Straße angesprochen und nach Wechselgeld gefragt. Hilfsbereit öffnete die Passantin darauf ihre Geldbörse. Der Kriminelle gab vor ihr bei der Suche nach den Münzen helfen zu wollen. Dabei griff er plötzlich in das Portemonnaie und entfernte sich danach. Im Anschluss bemerkte die Griesheimerin das Fehlen mehrerer Geldscheine und informierte die Polizei.

Täterbeschreibung:

Bei dem Täter soll es sich um einen etwa 1,70 Meter großen und schlanken Mann handeln.

Sein Alter wurde auf circa 50 Jahre geschätzt. Er hatte ein asiatisches Erscheinungsbild.

Sein Auftreten wurde als “gepflegt” wahrgenommen. Seine kurzen schwarzen Haare waren nach hinten gekämmt. Er trug ein weißes Hemd und eine dunkle, schwarze Hose.

Die Dezentrale Ermittlungsgruppe in Griesheim ist mit dem Fall betraut und sucht Zeugen, denen der Beschriebene möglicherweise im Vorfeld oder nach der Tat aufgefallen ist. Die Beamten schließen nicht aus, dass der Täter auch andere Passanten angesprochen haben könnte.

Augenzeugen des Trickdiebstahles oder Zeugen, die Hinweise zu dem Beschriebenen geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Griesheim in Verbindung zu setzen (Rufnummer 06155/838538).

