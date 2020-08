Kaiserslautern: Gespräch in der Ausstellung „de natura“ des mpk

Kaiserslautern – Zu einem „Abendspaziergang im mpk“ lädt das Museum Pfalzgalerie Kaiserslautern, Museumsplatz 1, am Dienstag, 1. September, um 18 Uhr ein, um in der dreiteiligen Sonderausstellung „de natura“ in die Bildwelten von Peter Lang, Bernard Descamps und Melanie Wiora einzutauchen.

Die Besucherinnen und Besucher haben Gelegenheit zu faszinierenden Einblicken in zeitgenössische Druckgrafiken, Fotografien sowie in ein außergewöhnliches Video. Bei der 15-minütigen Kunstführung steht Bernard Descamps im Zentrum. Seine Aufnahmen von Reisen rund um die Welt rücken Naturausschnitte und raue Oberflächentexturen ins Bild. Sie beschreiben vergängliche, kurzlebige Muster in der Natur, beispielsweise Vogelformationen oder karge Schneefelder auf Island. Der Mensch ist stets abwesend. Gleichzeitig lenkt der fotografische Blick die Aufmerksamkeit auf eine scheinbare Unberührtheit der Natur und auf Strukturen, die sich vom rein Landschaftlichen zu lösen scheinen. Eine Frage drängt sich bei Descamps‘ Bildern immer wieder auf: Wo beginnt die abstrahierende Landschaftsfotografie? Dr. Sören Fischer, Leiter der Graphischen Sammlung, stellt zunächst ausgewählte Werke vor und steht im Anschluss für Fragen zur Verfügung.

Die Teilnehmerzahl des Gesprächs ist auf fünf Personen begrenzt, daher bittet das mpk um vorherige telefonische Anmeldung unter 0631 3647-205. Derzeit ist ein Besuch des Museums unter Einhaltung der Hygienemaßnahmen wie das Tragen von Mund-Nasen-Schutz und der Einhaltung der Abstandregeln möglich.