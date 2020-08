Ludwigshafen: Stadtnotizen 20.08.2020

Ludwigshafen – News, Termine, Kulturelles, Politik und Wissenswertes.

Volkshochschule mit neuen Online-Angeboten und Kursen zum Jahresmotto „Utopie Jetzt – schnell die Welt retten“ – Semesterstart am 31. August

Die Volkshochschule (VHS) Ludwigshafen startet am Montag, 31. August, ins zweite Semester. Geplant sind unter anderem einige Veranstaltungen zum Jahresthema „Utopie Jetzt – schnell die Welt retten“ sowie eine Erweiterung des Online-Angebotes. Alle Kurse richten sich nach der aktuell gültigen Coronabekämpfungsverordnung des Landes Rheinland-Pfalz.

Passend zum Jahresthema „Utopie Jetzt – schnell die Welt retten“ lädt das VHS-Team am Freitag, 11. September 2020, Bürger zu einer Filmvorführung mit fairen Snacks und Getränken ein, bei der die Hygiene- und Abstandsregeln gewahrt werden. Gezeigt wird der Film „Tomorrow – Die Welt ist voller Lösungen“. Mit diesem Abend wird gleichzeitig die „Faire Woche“ der Stadt Ludwigshafen eröffnet. „Viele Veranstaltungen, die im Frühjahr wegen der Corona-Beschränkungen nicht stattfinden konnten, sollen im Herbst nachgeholt werden“, erläutert VHS-Leiterin Stefanie Indefrey. Dazu zählen beispielsweise eine „visionäre“ Stadtführung mit Dr. Klaus Becker (Stadtarchiv), ein Theaterworkshop und Kurse mit einem Fokus auf den Wald. Gleichzeitig gibt es auch neue Kurse und Vorträge zum Jahresthema. Mit einer „Klimagerechten Stadtentwicklung“ beschäftigt sich am Freitag, 30. Oktober 2020, Dr. Astrid Kleber. Der Vortrag ist eine Kooperation der VHS mit der Landeszentrale für politische Bildung. Wie man seinen eigenen CO2-Fußabdruck ermittelt, erfahren Teilnehmerinnen im passenden Online-Seminar am Mittwoch, 23. September. Der Kurs ist Teil einer kostenlosen Online-Seminar-Reihe speziell für Frauen, die vom Land Rheinland-Pfalz gefördert wird. Um ein Leben ohne Plastik geht es in einem weiteren Online-Seminar der Reihe am Mittwoch, 28. Oktober.

Für Teilnehmer, die einen Kurs besuchen möchten, bei dem es eine Begleitung mit der digitalen Lernplattform der Volkshochschulen in Deutschland, vhs.cloud, gibt, bietet die VHS eine kostenfreie Einführung in die Lernplattform an. Der neue „Praxisworkshop Fotografie: Menschen der Region in Aktion“ bietet eine spannende Mischung aus Online- und Präsenzphasen. Sechs pfälzische Volkshochschulen laden Fotografen mit und ohne Vorkenntnisse zu einem gemeinsamen Fotografie-Workshop und überregionalen Foto-Wettbewerb ein. Der Workshop verbindet Präsenzphasen an der Heimat-VHS mit Online-Schulungsmaterialien aller beteiligten Dozenten.

Auch der Bereich Arbeit und Beruf legt einen Schwerpunkt auf Online-Angebote. Vom Workshop „Schlagfertigkeit Online – von der Kunst jederzeit die richtigen Worte zu finden“, über Seminare für Führungskräfte („Vom Mitarbeiter (Kollegen) zur Führungskraft“, „Motivieren – Delegieren – Kritisieren: Erfolgsfaktoren der Führungskraft“) bis zum Kurs „Erfolgreich und gesund im Home-Office“ können alle Angebote bequem von zu Hause aus besucht werden. Dazu kommen Tageskurse für Programme wie Word, Excel und PowerPoint, die als Präsenzkurs geplant sind, aber auch als Online-Kurse durchgeführt werden können, falls es wegen der Corona-Pandemie zu erneuten Beschränkungen kommen sollte. „In der Erwachsenenbildung ist es ohnehin Trend, verstärkt auf Online-Formate zu setzen. Die Zeit der Corona-bedingten Schließung in diesem Jahr hat unserer VHS einen zusätzlichen Impuls gegeben, mehr in diesem Gebiet anzubieten“, sagt Sozialdezernentin Beate Steeg.

Die VHS hat ihr Programm auch wieder als gedruckte Broschüre herausgebracht. Sie liegt zum Beispiel bereits in der VHS, am Bürgerservice im Rathaus und in Geschäften der Innenstadt aus. Die Mitarbeitenden arbeiten jedoch kontinuierlich weiter am Programm. Schon jetzt sind nach Drucklegung weitere Näh-, Yoga- und Sprachkurse hinzugekommen. Sie sind nicht im Heft, jedoch auf der Webseite der VHS zu finden, die immer auf dem neuesten Stand ist.

Anmeldung

Anmeldungen nimmt die VHS unter Telefon 0621 504-2238 entgegen oder online unter www.vhs-lu.de.

Zu Semesterbeginn gibt es wieder erweiterte Öffnungszeiten für Anmeldung und Kasse, und zwar von Montag, 24. August, bis Freitag, 4. September. Diese erweiterten Öffnungszeiten sind: montags 9 bis 13 Uhr und 14 bis 16 Uhr, dienstags 9 bis 13 Uhr und 14 bis 16 Uhr, mittwochs 9 bis 13 Uhr sowie 14 bis 16 Uhr für telefonische Anmeldungen, donnerstags 9 bis 13 Uhr und 14 bis 18 Uhr sowie freitags von 9 bis 13 Uhr.

Stickereien zaubern mit der Stickmaschine

Stickereien zaubern mit der Stickmaschine können Teilnehmer bei einem Workshop im Ideenw3rk der Stadtbibliothek, Bismarckstraße 44-48, am Mittwoch, 26. August 2020, von 17 bis 19 Uhr. Der Kurs führt in die Funktionen der Stickmaschine ein und zeigt, wie man sie für seine eigenen Projekte einsetzen kann. Nach dem erfolgreichen Absolvieren des Kurses kann die Stickmaschine des Ideenw3rks während der Öffnungszeiten selbstständig genutzt werden. Die Gebühr kostet 3 Euro; Informationen und Anmeldung unter Telefon 0621 504-2608.

Bei allen Veranstaltungen hält sich die Stadtbibliothek Ludwigshafen an die aktuell geltenden Vorgaben im Hinblick auf die Corona-Pandemie. So ist beispielsweise die Teilnehmerzahl pro Kurs beschränkt. Eine Teilnahme ist nur nach Anmeldebestätigung möglich. Besucher müssen eine Maske dabei haben. Es ist außerdem möglich, dass abhängig von der Entwicklung der Pandemie Veranstaltungen kurzfristig abgesagt oder verschoben werden können. Tagesaktuelle Informationen gibt es auf der Webseite www.ideenw3rk.de, auf Facebook unter www.facebook.com/ideenw3rkludwigshafen und auf www.ludwigshafen.de/stadtbibliothek.

Radarkontrollen für die Woche vom 24. August bis 30. August 2020

Die Stadt Ludwigshafen nimmt in folgenden Stadtteilen Radarkontrollen vor.

Montag, 24. August: Mitte, Ruchheim und Oggersheim; Dienstag, 25. August: Oppau, Pfingstweide und Friesenheim; Mittwoch, 26. August: West, Mundenheim und Süd; Donnerstag, 27. August: Maudach, Gartenstadt und Rheingönheim; Freitag, 28. August: Nord, Friesenheim und Edigheim.

Kurzfristige Änderungen behält sich der Bereich Straßenverkehr vor. Kontrollen können auch kurzfristig an anderen Stellen stattfinden.