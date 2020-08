Heidelberg: Stadtnotizen 20.08.2020

Heidelberg – News, Termine, Kulturelles, Politik und Wissenswertes.

Czernyring: Nächster Bauabschnitt beginnt – Radfahrende werden über Grüne Meile umgeleitet

Der Czernyring wird Schritt für Schritt erneuert. Nun geht es an den nächsten Bauabschnitt. Ende August 2020 beginnen die Arbeiten im Abschnitt zwischen Grüner Meile auf Höhe des Wasserturms und der Galileistraße, die als Geh- und Radwegeverbindung zwischen Czernybrücke und Gadamerplatz liegt. Nach Fertigstellung – voraussichtlich im April 2021 – werden Fahrzeuge dort zwei Spuren in beide Richtungen nutzen können, ebenso wie auf dem neuen im Oktober 2019 freigegebenen Abschnitt des Czernyrings auf Höhe des Europaplatzes am Hauptbahnhof.

Während der Bauarbeiten rollt der Verkehr einspurig in beide Richtungen weiter. Für Radfahrende sowie Fußgängerinnen und Fußgänger ist der Czernyring gesperrt. Eine Umleitung über Galileistraße und Grüne Meile wird ausgeschildert.

Europäischer Wettbewerb: 22 Preise gingen nach Heidelberg

22 Heidelberger Schülerinnen und Schüler waren beim 67. Europäischen Wettbewerb in diesem Jahr erfolgreich. Einen Bundespreis gewann Ida Herrmann vom Heidelberger Hölderlin-Gymnasium. Diesjähriges Wettbewerbsmotto war „EUnited – Europa verbindet.“

Weil eine offizielle Preisverleihung im Rathaus wegen der aktuellen Corona-Situation nicht stattfinden konnte, erhielten die Schülerinnen und Schüler ihre Preise und ein Präsent der Landeszentrale für Politische Bildung direkt an ihren Schulen. Am Wettbewerb teilgenommen hatten 108 Heidelberger Schülerinnen und Schüler der Wilckensschule, der Carl-Bosch-Schule, des Hölderlin-Gymnasiums und des Elisabeth-von-Thadden-Gymnasiums. Die Wettbewerbsarbeiten und eine Ansprache von Bürgermeister Dr. Joachim Gerner an die Preisträger sind erstmals online zu finden unter www.heidelberg.de/europäischerWettbewerb.

Der Europäische Wettbewerb ist der traditionsreichste deutsche Schülerwettbewerb zu europäischen Themenstellungen. Seit über 60 Jahren setzen sich Schülerinnen und Schüler aller Altersstufen und Schulformen kreativ mit aktuellen europäischen Themen auseinander. Träger des Wettbewerbs ist die Europäische Bewegung Deutschland. Mehr als 75.000 Schülerinnen und Schüler nahmen 2020 am Wettbewerb teil.