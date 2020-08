Philippsburg – Mann bricht durch das Dach einer Reiterhalle und stirbt

Karlsruhe – Tödliche Verletzungen erlitt am Donnerstagmittag ein

65-jähriger Mann in Philippsburg, als er bei privaten Arbeiten an einer

Reiterhalle durch das Dach brach und mehrere Meter in die Tiefe stürzte.

Nach den bisherigen Erkenntnissen der Kriminalpolizei wollte der 65-Jährige

vermutlich kurz nach 12:30 Uhr eine Undichtigkeit im Dach einer Reiterhalle in

Philippsburg beseitigen. Dazu begab er sich alleine auf das Dach und trat

hierbei auf ein Dachsegment ohne Unterstrebung. Dieses gab schließlich nach und

der Mann stürzte mehrere Meter in die Tiefe.

Ein Vereinsmitglied fand den 65-Jährigen schließlich regungslos auf dem

Hallenboden liegen und verständigte die Rettungskräfte. Trotz Einsatz eines

Rettungshubschraubers erlag der Mann jedoch noch in der Reiterhalle seinen

schweren Verletzungen.

Karlsruhe – Vier Personen bei Auffahrunfall verletzt

Karlsruhe – Vier leicht verletzte Personen sowie ein Sachschaden in Höhe

von etwa 16.000 Euro sind die Bilanz eines Auffahrunfalls, der sich am

Mittwochabend in der Karlsruher Waldstadt ereignete.

Nach den bisherigen Erkenntnissen der Verkehrspolizei befuhr der 39-jährige

Fahrer eines Hondas gegen 17:10 Uhr die Theodor-Heuss-Allee in Richtung

Wildparkstadion. Auf Höhe der Schneidemühler Straße musste der 39-Jährige seinen

Wagen verkehrsbedingt abbremsen. Der ihm nachfolgende, 62-jährige Fahrer eines

GMCs bemerkte dies offenbar zu spät und fuhr auf den vorausfahrenden Ford auf.

Durch die Wucht des Aufpralls erlitt der 39-Jährige und dessen Beifahrerin sowie

zwei weitere Insassen im Ford leichte Verletzungen. Der 62-Jährige blieb

unverletzt.

Alarmierte Rettungskräfte versorgten die Verletzten zunächst vor Ort und

brachten anschließend den 39-Jährigen zur weiteren Behandlung in ein

Krankenhaus.

Die beiden beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten von der

Unfallstelle abgeschleppt werden.

Malsch – Unfall auf der A5 – Zeugen gesucht

Karlsruhe – Am frühen Mittwochvormittag kam ein 60-jähriger Autofahrer

aufgrund eines plötzlich ausscherenden Sattelzuges auf der Autobahn A5 ins

Schleudern und prallte gegen die Leitplanke. Dabei entstand ein Sachschaden in

Höhe von 6.500 Euro, verletzt wurde niemand. Der Sattelzug entfernte sich von

der Unfallstelle.

Nach den Angaben des 60-Jährigen befuhr dieser gegen 06 Uhr mit seinem Ford die

A5 von Basel in Richtung Karlsruhe. Dabei näherte er sich auf der rechten Spur

einem ebenfalls auf dem rechten Fahrstreifen vorausfahrenden Sattelzug. Als er

zum Überholen des Sattelzugs auf die mittlere Spur wechselte, scherte

gleichzeitig der Sattelzug ebenfalls auf den mittleren Fahrstreifen aus, ohne

dies zuvor anzukündigen. Um einen Auffahrunfall zu vermeiden, lenkte der

60-Jährige wieder nach recht, kam hierbei jedoch ins Schleudern und prallte

gegen die rechte Leitplanke. Zu einer Berührung mit dem Sattelzug kam es nicht.

Der Fahrer des Sattelzugs hielt danach offenbar zwar kurz an, setzte dann jedoch

seine Fahrt fort. Zum flüchtigen Sattelzug konnte der 60-Jährige lediglich

angeben, dass dieser eine blaue Plane hatte.

Mögliche Zeugen des Unfalls oder sonstige Hinweisgeber werden gebeten, sich mit

dem Autobahnpolizeirevier Karlsruhe unter 0721/944840 in Verbindung zu setzen.

Ettlingen – Mehrere Gräber durch Lkw beschädigt – Zeugen gesucht

Karlsruhe – Wie der Polizei erst vor wenigen Tagen bekannt wurde, hat ein

bislang unbekannter Lkw-Fahrer vermutlich bereits am 30.07. oder 01.08.2020 mit

seinem Lkw mehrere Grabplatten und -einfassungen auf dem Ettlinger Friedhof in

der Durlacher Straße beschädigt und damit einen Sachschaden in Höhe von mehreren

tausend Euro verursacht. Vermutlich handelte es sich um einen größeren Lkw mit

Zwillingsbereifung, weitere Hinweise auf den Verursacher gibt es bislang jedoch

nicht.

Mögliche Zeugen oder Hinweisgeber werden daher gebeten, sich mit dem

Polizeirevier Ettlingen unter 07243/32000 in Verbindung zu setzen.

Sulzfeld – Kind wird von Hund ins Gesicht gebissen. Polizei ermittelt wegen fahrlässiger Körperverletzung.

Sulzfeld – Nach dem derzeitigen Stand der polizeilichen Ermittlungen wurde

am Mittwoch gegen 20 Uhr ein sieben Jahre alter Junge während einer

Freizeitveranstaltung bei Sulzfeld von einem Hund ins Gesicht gebissen. Das Kind

musste im Anschluss mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht

werden. Es erlitt offenbar eine nicht unerhebliche Bissverletzung.

Nähere Informationen zum Hergang und zum Hund sind noch nicht bekannt. Die

Polizeihundeführerstaffel des Polizeipräsidiums Karlsruhe hat die Ermittlungen

wegen fahrlässiger Körperverletzung aufgenommen.

Karlsruhe – Radfahrer bei Sturz durch unachtsame Rentnerin leicht verletzt

Karlsruhe – Leichte Verletzungen erlitt am Mittwochmittag ein 24-jähriger

Radfahrer, als er aufgrund einer unachtsam mit einem Kraftrad auf die Straße

fahrenden Rentnerin zu Sturz kam.

Nach den bisherigen Erkenntnissen befuhr die 73-jährige Fahrerin eines Kraftrads

gegen 12:45 Uhr verbotenerweise den im Baustellenbereich der Kriegsstraße auf

Höhe der Hirschstraße befindlichen Fuß- und Radweg in Richtung Norden. Von

diesem wollte sie auf die Kriegsstraße in Richtung Westen auffahren. Dabei

übersah sie offenbar den auf der Kriegsstraße herannahenden Radfahrer, der

schließlich durch die einfahrende Kraftradfahrerin zu Sturz kam und hierbei

leichte Verletzungen erlitt. Die 73-Jährige blieb unverletzt.

Karlsruhe – Zeugen zu Straßenverkehrsgefährdung gesucht

Karlsruhe – Zu einer Straßenverkehrsgefährdung am Mittwochnachmittag auf

der Bundesstraße 36 in Höhe Neureut sucht die Polizei Zeugen. Ein 23-Jähriger

fuhr gegen 16.40 Uhr mit seinem BMW auf dem linken Fahrstreifen der B 36 in

Richtung Karlsruhe. In Höhe Neureut kam ein weißer Mercedes mit gesetztem linken

Blinker und Lichthupe angefahren. Der 23-Jährige wechselte daraufhin auf den

rechten Fahrstreifen. Der Fahrer des Mercedes setzte sich daraufhin vor den Pkw

des 23-Jährigen und bremste plötzlich ohne Grund stark ab. Um einen Unfall zu

vermeiden, musste der BMW-Fahrer stark bremsen und auf den Seitenstreifen

ausweichen. Der Mercedesfahrer wechselte dann auf den linken Fahrstreifen, fuhr

neben dem 23-Jährigen her und lenkte seinen Pkw mehrfach nach rechts. Wiederum

musste der BMW-Fahrer ausweichen um einen Unfall zu vermeiden. Bei Rotlicht an

der Ampelanlage in Neureut hielt der Mercedesfahrer dann auf den rechten

Fahrstreifen neben dem 23-Jährigen an. Bei Grünlicht bespuckte er dessen Pkw und

fuhr davon. Zeugen werden gebeten sich mit dem Polizeirevier

Karlsruhe-Waldstadt, Telefon 0721/967180 in Verbindung zu setzen.

Karlsruhe – 66-Jähriger mit Messer bedroht

Karlsruhe – Der sehbehinderte 66-Jährige ging Mittwoch gegen 05.15 Uhr mit

seinem Hund in der Waldstadt spazieren. Als er an der Haltestelle Eichbäumle

vorbeiging, wurde er von zwei, dort sitzenden Männer angesprochen, die Handy,

Geld und Zigaretten forderten. Als er den Männern mitteilte, dass er in Ruhe

gelassen werden möchte, wurde er von einem der Täter mit einem Messer bedroht.

Daraufhin händigte der 66-Jährige den Tätern Zigaretten aus. Die Täter gingen

dann in Richtung Stadt davon.

Die Täter wurden beide als ca. 170 cm groß, mit dunklerem Teint, dunkler

Kleidung und kräftiger Figur beschrieben. Zeugen, oder Personen die Hinweise auf

die Gesuchten geben können, werden gebeten sich mit dem Kriminaldauerdienst

Karlsruhe, Telefon 0721/666-555 in Verbindung zu setzen.

Karlsruhe – Unbekannte Täter manipulierten Glücksspielautomaten

Karlsruhe – Am Mittwochabend meldete der Betreiber eines Spielcasinos in

Karlsruhe der Polizei, dass mehrere seiner Glücksspielautomaten von Unbekannten

manipuliert worden seien. Die Täter hätten sich so unberechtigt einen

fünfstelligen Geldbetrag aus den Automaten auszahlen lassen.

Kurz vor Mitternacht fielen dem Casinobetreiber aus der Adlerstraße die

Manipulationen auf, woraufhin er die Polizei verständigte. Nach derzeitigem

Ermittlungsstand ist nicht auszuschließen, dass auch weitere Spielautomaten in

anderen Spielcasinos von den Tätern manipuliert wurden. Die polizeilichen

Ermittlungen dauern an.

Karlsruhe – Einbruchversuche in Karlsruhe

Karlsruhe – Im Lauf des Mittwochs versuchten unbekannte Täter in

Karlsruhe, in mehrere Wohnungen einzubrechen.

Im Zeitraum zwischen 06.00 und 13.30 Uhr scheiterten Unbekannte bei dem Versuch,

eine Wohnungstür in der Adlerstraße aufzuhebeln. Der oder die Täter konnte(n)

unentdeckt entkommen. Gegen 22.25 Uhr bemerkte ein Bewohner in der

Eichelbergstraße in Grünwinkel, wie sich ein Einbrecher an seiner Wohnungstür zu

schaffen machte. Nachdem er sich gegenüber dem Täter bemerkbar gemacht und die

Polizei verständigt hatte, floh der unbekannte Mann. Schon vor dem

Einbruchversuch war er zwei weiteren Bewohnern im Haus aufgefallen.

Der Täter wird als 170-180 cm groß, rund 30 Jahre alt, muskulös und von

osteuropäischer oder südländischer Erscheinung beschrieben. Er war mit einer

weißen Schildmütze, einem weißen T-Shirt und einer grauen kurzen Hose bekleidet

und trug eine schwarze Umhängetasche. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten,

sich unter 0721 666-3611 mit dem Polizeirevier Karlsruhe-West in Verbindung zu

setzen.

Karlsruhe – Rollerdiebstahl in der Oststadt

Karlsruhe – Am Mittwoch stahl ein unbekannter Täter in der Karlsruher

Oststadt einen verschlossen abgestellten Motorroller.

Wie der bestohlene Fahrzeugbesitzer der Polizei mitteilte, hatte er seinen

Roller um 12.30 Uhr auf dem Gelände des Alten Schlachthofs abgestellt. Als er um

23.30 Uhr dorthin zurückkehrte, war sein Zweirad spurlos verschwunden. Der

Roller war sowohl mit einem Lenkrad- als auch mit einem Bremsscheibenschloss

gesichert.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich unter 0721 666-3311 mit dem

Polizeirevier Karlsruhe-Marktplatz in Verbindung zu setzen.

Karlsruhe – Mann wird nach exhibitionistischer Handlung nahe eines Spielplatzes festgenommen

Karlsruhe – Nachdem ein 53-jähriger Mann am Mittwochabend nahe eines

Spielplatzes an der Marienstraße durch exhibitionistische Handlungen auffiel,

konnte er von Polizeibeamten vorläufig festgenommen werden. Der obdachlose

Tatverdächtige war stark alkoholisiert.

Gleich zwei Zeugen meldeten sich um 20 Uhr bei der Polizei. Sie hatten den

53-Jährigen nahe eines Spielplatzes auf einer Grünfläche liegen gesehen. Der

Beschuldigte masturbierte dabei über mehrere Minuten hinweg bei geöffneter Hose.

Zu diesem Zeitpunkt waren noch Kinder auf dem Spielplatz, die den Vorfall aber

wohl nicht mitbekommen hatten.

Polizeibeamte konnten den Tatverdächtigen noch vor Ort vorläufig festnehmen. Bei

einem Atemalkoholtest wurde ein Wert von 1,92 Promille festgestellt. Die Polizei

leitete ein Strafverfahren ein.