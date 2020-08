Sachbeschädigung an PKW

Kirn

Bereits am 19.08.2020, in der Zeit von 09:00 bis 21:00 Uhr, wurde auf dem öffentlichen Parkplatz eines Geschäfts in der Übergasse in Kirn, ein parkend abgestellter PKW (VW Polo, grau) beschädigt. Der PKW wies bei Rückkehr der Geschädigten einen tiefen Lackkratzer auf der rechten Seite auf, welcher sich fast über die gesamte Fahrzeuglänge zog. Der Sachschaden wird auf ca. 2000 Euro geschätzt. Zeugenhinweise bitte an die Polizei in Kirn (06752-1560)

Brandstiftung an einem Pferdeunterstand

Bad Kreuznach

Ein Zeuge aus Simmertal sah am 19.08.2020, gegen 00:25 Uhr aus dem Fenster und stellte fest, dass ein nicht mehr in Benutzung stehender Pferdeunterstand an der B421 in Vollbrand steht. Der Unterstand wurde komplett zerstört. Nach Abschluss der Tatortaufnahme ist von einer Brandstiftung auszugehen. Die Kriminalinspektion Bad Kreuznach sucht Zeugen die zur fraglichen Zeit an der B421, ca. 100 m vor der Abfahrt Bergmühle verdächtige Beobachtungen gemacht haben.

Garagenbrand Hahnenbach

Bad Kreuznach

Am 18.08.2020, gegen 15:00 Uhr, entstand durch Schweißarbeiten des 68 jährigen Geschädigten ein kleiner Brand im Radkasten eines Pkw in der Garage. Löschversuche mit dem Feuerlöscher scheiterten. Der 68 jährige rettete sich ins Freie. Bei Eintreffen der Feuerwehr stand die Garage bereits in Vollbrand und war im Begriff auf das angrenzende Wohnhaus überzugreifen. Der Sachschaden an Wohnhaus und Garage dürfte deutlich über 100.000 Euro liegen. Es kam zu keinen Personenschäden.

Vandalismus an mehreren Fahrzeugen

Martinstein

In der Nacht vom 19. auf den 20.08. wurden sechs Pkw erheblich beschädigt. Die Fahrzeuge waren in Sportplatznähe zwischen der Mühlenstraße und der Nahe geparkt. Die Gesamtschadenhöhe beträgt mehrere tausend Euro.

Hinweise zur Tat oder Täter werden an die Polizeiinspektion Kirn erbeten.

Fahndung nach schwarzem Seat – Hinweise erbeten

Bad Sobernheim

In der Nacht zum Donnerstag kam es gegen 03:00 Uhr im Bereich Großstraße / Marumstraße zu einer Auseinandersetzung zwischen einer Gruppe Heranwachsender und den beiden männlichen Insassen eines schwarzen älteren Seat (Kleinwagen), an dem keine amtlichen Kennzeichen montiert waren. Die Polizeiinspektion Kirn erbittet Hinweise zu dem genannten Fahrzeug und dessen Benutzer.

Fahrzeugbrand mit derzeit ungeklärter Brandursache

Bad Kreuznach

Am 19.08.2020 gegen 20:00 Uhr ergeht bei hiesiger Führungs- und Lagezentrale über Notruf eine Mitteilung über ein brennendes Fahrzeug in der Riegelgrube in Bad Kreuznach. Vor Ort wurde auf dem Gelände einer dort ansässigen Firma ein Fahrzeug (Pritschenwagen) aufgefunden, welches bereits komplett in Flammen stand. Das Fahrzeug stand nur wenige Meter von dem Bürogebäude und dessen Holzbalkon entfernt. Das Fahrzeug wurde zuvor durch einen Mitarbeiter gegen 18:00 Uhr dort abgestellt. Durch die FFW Bad Kreuznach kann der Brand gelöscht und ein Übergriff der Flammen auf das Bürogebäude verhindert werden. Das Fahrzeug brannte jedoch vollkommen aus. Des Weiteren war der sich in unmittelbarer Nähe befindliche Holzbalkon des Verwaltungsgebäudes leicht beschädigt. Es entstand ein Sachschaden von ca. 5000EUR. Eine Brandursache konnte vorläufig nicht festgestellt werden. Etwaige Zeugen werden gebeten sich bei hiesiger Dienststelle zu melden.

Zeugen gesucht zum Brand in Bingen-Bingerbrück

Bad Kreuznach

In Bingen-Bingerbrück in der Hildegardisstraße kam es bereits am Montag, dem 10.08.2020, gg. 03:00 Uhr zu einem Pkw-Brand. Der Pkw Audi A 6 war bereits seit Tagen ordnungsgemäß geparkt. Anwohner wurden durch die platzenden Reifen auf den Brand aufmerksam. Die verständigte Feuerwehr konnte den Brand löschen. An dem Pkw entstand jedoch Totalschaden. Durch das Feuer wurde das Gebäude vor welchem der Pkw geparkt war ebenfalls beschädigt. Die Rollläden im Erdgeschoss schmolzen durch die Hitze, die Glaseinlagen der Fenster platzten. Ein Fenster war geöffnet. Die Rauchschwaden drangen in das Zimmer und lösten den Rauchmelder aus. Ein Schlafender in der Wohnung wurde dadurch alarmiert und konnte noch rechtzeitig die Wohnung verlassen. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei Bad Kreuznach ergaben eine vorsätzliche Brandstiftung an dem Pkw. Die Polizei sucht nun Zeugen, die zwischen 02:30 Uhr und 03:00 verdächtige Personen im Bereich der Hildegardisstraße wahrgenommen haben. Sachdienliche Hinweise werden an die Polizei Bingen 06721-9050 oder jede andere Polizeidienststelle erbeten.