Verkehrsunfall mit Flucht

Bingen

Bingen, 19.08., Saarlandstraße, 20:53 Uhr. Ein 41-jähriger alkoholisierter Fahrradfahrer befuhr mit seinem Mountainbike die Saarlandstraße und wurde nach eigenen Angaben von einem Auto zu dicht überholt. Er geriet ins Straucheln und stürzte auf den Gehweg. Dabei verletzte er sich an der rechten Stirn. Der Autofahrer fuhr davon, ohne sich um den Gestürzten zu kümmern. Bei dem Fluchtfahrzeug handelt es sich um einen grauen Audi A3. Ein Alkoholtest des Fahrradfahrers ergab einen Wert von 1,74 Promille. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei bittet um Hinweise auf den flüchtigen Fahrer und das Fahrzeug.

Versuchter Trickdiebstahl

Mainz-Weisenau – Mittwoch, 19.08.2020, 13:40 Uhr

Die 83-jährige Geschädigte wird durch den bislang unbekannten Täter

angesprochen, in der angeblichen Absicht ein 2EUR Stück für den Parkautomaten

wechseln zu lassen. Als die 83-Jährige in ihrem Geldbeutel nach Kleingeld sucht,

greift der Beschuldigte in einer schnellen Bewegung nach einem 50EUR Schein und

steckt diesen in seine Hosentasche. Der älteren Dame fällt die Handbewegung auf.

Nach einer Ansprache ihrerseits, zieht der Beschuldigte einen 50EUR Schein aus

seinem Geldbeutel und übergibt ihr diesen.

Die Geschädigte zeigt den Vorfall bei der Polizeiinspektion Mainz 1 an. Der

Geldschein wird bei der Anzeigenaufnahme negativ auf Falschgeld überprüft.

Der Täter wird durch die Geschädigte wie folgt beschrieben: ca. 1,65 m groß,

schlanke Statur, dunkle nach hinten gelegte Haare, auffallend schick gekleidet.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich

mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/65-4110 in

Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter

pimainz1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Mitarbeiterin eines Modegeschäfts wird durch Kinderwagen verletzt

Ingelheim – Mittwoch – 19.08.2020, 12:45 Uhr

Am Mittwochnachmittag kommt es in einem Modegeschäft in Ingelheim zu einer

Auseinandersetzung zwischen zwei Frauen.

Die unbekannte Kundin sucht sich in der Boutique ein Kleid aus und hängt dieses

über ihren mitgeführten Kinderwagen. Den Mitarbeitern des Geschäfts kommt das

Verhalten der Kundin merkwürdig vor, sodass sich eine Angestellte entschließt,

die Frau genauer zu beobachten. Hierfür gibt sie sich selbst als Kundin aus.

Der Beschuldigten scheint das Verhalten jedoch aufzufallen, sie verliert die

Nerven und fährt infolgedessen der 57-jährigen Geschädigten mit dem Kinderwagen

über den Fuß. Die Mitarbeiterin wird hierdurch am Zeh verletzt.

In einem unbeobachteten Moment hebt die bislang unbekannte Beschuldigte ihr Kind

auf ihren Arm und verlässt das Geschäft. Sie hinterlässt hier jedoch den

Kinderwagen, sowie die darin befindlichen Kinderspielsachen und Süßigkeiten. Die

Eigentumsverhältnisse hierüber, sowie der Verbleib des Kleides sind bislang

ungeklärt.

Eine Beschreibung der Frau liegt vor: dunkle Haare, dunkler Teint, ca. 1,60m

groß, trug zum Tatzeitpunkt eine dunkle Hose und eine schwarze Tasche mit

goldener Kette

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich

mit der Polizeiinspektion Ingelheim unter der Rufnummer 06132/6551-0 in

Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter

piingelheim@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden

Kontrollmaßnahmen mit Zielrichtung Handy- und Gurtverstöße

Mainz – Mittwoch, 19.08.2020 09:50 Uhr -15:00 Uhr

Die Polizeiinspektion Mainz 1 führt am Mittwoch zahlreiche Verkehrskontrollen in

der Wormser Straße in Mainz durch. Zielrichtung dieser Kontrollen ist es,

Fahrzeugführer, die während der Fahrt ein elektronisches Gerät nutzen und

Fahrzeuginsassen, die keinen Sicherheitsgurt angelegt haben, einer Kontrolle zu

unterziehen.

Durch zivil gekleidete Polizeibeamte werden festgestellte Verstöße fotografisch

dokumentiert und an ihre uniformierten Kollegen mitgeteilt, die sich einige

Meter entfernt positionieren und hier die Kontrollen der durchgegebenen

Fahrzeuge durchführen.

Insgesamt können an diesem Tag 15 Handyverstöße und 10 Gurtverstöße geahndet

werden. Ziel bei solchen Kontrollen ist jedoch nicht ausschließlich das Ahnden

von Ordnungswidrigkeiten, sondern gleichermaßen die Durchführung

verkehrserzieherischer Gespräche. Denn die Ablenkung durch elektronische Geräte

am Steuer führt nicht selten zu schweren Folgefehlern. Auch über die Wichtigkeit

des Sicherheitsgurts soll weiter aufgeklärt werden, denn dieser kann sich in

manchen Verkehrssituationen als Lebensretter entpuppen.

Außerdem schlagen derartige Verkehrsverstöße mit nicht geringen Sanktionen zu

Buche (Gurt 30EUR; Handy 100EUR + 1Punkt).