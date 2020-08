Schwerer Unfall auf der B48

Waldleiningen (Kreis Kaiserslautern) (ots) – Auf der B48 ist es am

Donnerstagnachmittag im Bereich Waldleiningen zu einem schweren Verkehrsunfall

gekommen. Kurz nach 15 Uhr stießen in einer Kurve zwei Motorradfahrer zusammen.

Beide wurden schwer verletzt.

Die B48 ist wegen des Unfalls aktuell (17.30 Uhr) zwischen Hochspeyer und

Johanniskreuz voll gesperrt. Wie lange die Sperrung dauert, ist derzeit nicht

absehbar.

Nach den derzeitigen Erkenntnissen ereignete sich der Unfall in Höhe Stüterhof

im Bereich der Einmündung zur L503. Der genaue Verlauf ist noch unklar. Ein

Gutachter ist angefordert, um die Unfallstelle und die beteiligten Fahrzeuge zu

untersuchen und die Abläufe rekonstruieren zu können. Ein Hubschrauber soll zu

diesem Zweck auch Luftaufnahmen anfertigen.

Fest steht bislang nur, dass an dem Unfall ein 16-jähriges Mädchen und ein

55-jähriger Mann beteiligt waren. Beide waren mit Leichtkrafträdern unterwegs

und stießen offenbar im Kurvenbereich frontal zusammen. Beide stürzten und zogen

sich schwere Verletzungen zu.

Der 55-Jährige wurde mit dem Rettungshubschrauber in eine Unfallklinik geflogen.

Das 16-jährige Mädchen wurde in ein Kaiserslauterer Krankenhaus gebracht. Bei

der Jugendlichen handelt es sich um eine Fahrschülerin.

Ein nachfolgender Autofahrer überfuhr eines der am Boden liegenden

Leichtkrafträder. Der Fahrer blieb unverletzt. An seinem Auto entstand

Sachschaden. Sowohl der Pkw als auch die beiden Motorräder wurden

sichergestellt. |cri

Widerstand geleistet und Polizisten beleidigt

Kaiserslautern – Wegen Widerstands gegen Polizeibeamte und Beleidigung hat

sich ein junger Mann aus dem Stadtgebiet in der Nacht zu Donnerstag eine

Strafanzeige eingehandelt. Der 33-Jährige war kurz vor 2 Uhr in der Marktstraße

in einen Streit verwickelt, der die Polizei auf den Plan rief. Als die

Personalien des Mannes festgestellt werden sollten, verweigerte er die Angabe.

Daraufhin sollte er nach Ausweisdokumenten durchsucht werden, er fing aber

sofort an, unkontrolliert um sich zu schlagen. Die Beamten brachten den Mann zu

Boden und mussten sich mehrere Beleidigungen von ihm anhören.

Nachdem er zum Streifenwagen gebracht wurde, gab der 33-Jährige unterwegs doch

noch seine Personalien preis. Seine Identität wurde auf der Dienststelle

überprüft.

Bei dem Einsatz wurden zwei Polizisten leicht verletzt. Sie zogen sich

Schürfwunden an den Armen zu. |cri

Wem gehört das Fahrrad?

Kaiserslautern – Die Polizei sucht den Eigentümer eines Fahrrads. Das

weiß-violette Fahrrad wurde in Zusammenhang mit einem Diebstahl bereits im Juli

sichergestellt. Die Beamten gehen davon aus, dass auch das Fahrrad gestohlen

wurde. Die Polizei konnte das Fahrrad bislang keinem rechtmäßigen Eigentümer

zuordnen und bittet um Hinweise. Bei dem Rad handelt es sich um ein

Herrentourenrad der Marke Roko mit einem auffallenden Lenker, einem sogenannten

Multipositionsbügel.

Wem gehört das Fahrrad? Wo ist das Fahrrad bekannt? Wo wurde das Fahrrad vor dem

10. Juli 2020 gesehen? Wer war damit unterwegs?

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer

0631 369 2150 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

Gefundenes Handy unterschlagen

Kaiserslautern/Otterberg – Eine Unterschlagung hat ein Mann aus dem

Stadtgebiet am Mittwochabend bei der Polizei angezeigt. Wie der 52-Jährige zu

Protokoll gab, hatte er sein Handy im Stadtpark verloren – vermutlich sei es ihm

aus der Hosentasche gerutscht.

Bei der Suche nach dem Mobiltelefon habe ein Freund die Nummer gewählt, um das

Gerät klingeln zu lassen. Ein unbekannter Täter, der das Telefon offenbar

gefunden und an sich genommen hatte, brach den Anruf jedoch ab.

Hinweise auf den Täter gibt es bislang nicht. Die weiteren Ermittlungen dauern

an.

Auch aus Otterberg wurde am Mittwochabend ein unterschlagenes Handy gemeldet.

Nach den derzeitigen Erkenntnissen hatte ein 55-jähriger Mann einen Imbiss

besucht und sein Mobiltelefon versehentlich dort liegen gelassen – als es ihm

auffiel und er zurücklief, war das Smartphone nicht mehr da.

Erste Ermittlungen führten die Polizeibeamten auf die Spur eines jungen Mannes,

der nach dem 55-Jährigen den Imbiss besucht hatte. Hinweise, wo der Mann sich

aufhalten könnte, waren teilweise erfolgreich: Zwar fanden die Beamten nicht den

Tatverdächtigen, dafür aber das gesuchte Handy.

Der 27-Jährige konnte allerdings noch am Abend dank weiterer Zeugenhinweise

ausfindig gemacht werden. Er gab an, dass Handy gefunden zu haben und es am

nächsten Tag zurückgeben zu wollen.

Weil eine Überprüfung der Personalien ergab, dass gegen den jungen Mann ein

Strafbefehl und ein Haftbefehl vorliegen, wurde er mitgenommen und noch am Abend

ins Gefängnis nach Frankenthal gebracht. |cri

Brand im Treppenhaus

Kaiserslautern – Ein 8-jähriges Kind hat am Mittwochnachmittag in einem

Mehrfamilienhaus in der Mainzer Straße einen Brand entdeckt und die Feuerwehr

verständigt. Gegen 17.30 Uhr waren in einem oberen Stockwerk des Gebäudes

mehrere Blumenkübel aus noch ungeklärter Ursache in Brand geraten. Es kam zu

einer starken Rauchentwicklung, die schließlich von dem Mädchen bemerkt wurde.

Der Feuerwehr gelang es, den Brand schnell zu löschen. Verletzt wurde niemand.

Eine Evakuierung des Hauses war nicht erforderlich.

Lediglich Wände des Treppenhauses sowie ein Stromkasten wurden leicht

beschädigt. Der Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt. Die

Ermittlungen zur Brandursache laufen. |cri

Strafverfahren wegen Dosenbier und Süßigkeiten

Kaiserslautern – Dosenbier und Süßigkeiten wollte ein Ladendieb am

Mittwochabend in der Fruchthallstraße mitgehen lassen, ohne dafür zu bezahlen.

Offenbar hatte der 40-Jährige nicht mit den aufmerksamen Augen der

Markt-Mitarbeiter gerechnet, die beobachtet hatten, wie er die Sachen in seinen

Rucksack steckte. Als er an der Kasse nur eine Dose Bier bezahlen wollte, wurde

der Mann von Mitarbeitern angesprochen.

Bei der Durchsuchung seines Rucksacks kam neben den gestohlenen Artikeln auch

noch ein Teppichmesser zum Vorschein, und in einer Hosentasche hatte der

40-Jährige zwei Damenringe.

Weil nicht geklärt werden konnte, woher die Ringe stammen und wem sie rechtmäßig

gehören, wurden sie zusammen mit dem Messer sichergestellt. Der 40-Jährige muss

mit einem Strafverfahren rechnen. |cri

Rausch unter Polizeiaufsicht ausgeschlafen

Kaiserslautern – Einen sturzbetrunkenen Randalierer hat die Polizei am

Mittwochabend in Gewahrsam genommen. Der Mann konnte sich kaum noch auf den

Beinen halten und war nicht in der Lage, nach Hause zu kommen.

Gegen 20:20 Uhr ging über Notruf die Meldung ein, dass in der Leipziger Straße

ein Mann auf der Straße randaliere, mit Steinen um sich werfe und sich gegen

eine Frau richten würde.

Die ausgerückte Streife fand vor Ort einen Mann in stark alkoholisiertem Zustand

und seine Freundin. Die Frau berichtete, dass ihr Partner Streit angefangen

habe; zu Straftaten sei es aber nicht gekommen. Die 47-Jährige lehnte es jedoch

ab, ihren Freund über Nacht bei sich aufzunehmen.

Weil der Mann nicht im Stande war, alleine den Heimweg anzutreten, wurde er zur

nächsten Dienststelle gebracht. Laut Alkoholtest hatte er einen Pegel von 3,21

Promille. Nach Überprüfung seiner Gewahrsamsfähigkeit durch einen Arzt konnte

der Mann seinen Rausch sozusagen unter Polizeiaufsicht ausschlafen. Die Kosten

werden ihm in Rechnung gestellt. |cri

23-Jähriger fällt bei Routine-Kontrolle auf

Kaiserslautern – Gleich aus mehreren Gründen ist ein Rollerfahrer am

Mittwochnachmittag aufgefallen. Polizeibeamte stoppten das Kleinkraftrad kurz

nach 17 Uhr zwischen der Von-Miller-Straße und dem Opelkreisel und unterzogen

den Fahrer einer Kontrolle. Dabei konnte der 23-Jährige keine Fahrerlaubnis

vorlegen. Wie sich herausstellte, ist im Verkehrszentralregister eine sogenannte

„unanfechtbare Versagung der Fahrerlaubnis“ eingetragen.

Die weitere Überprüfung ergab, dass der 23-Jährige den Roller seinem Vorbesitzer

zwar regulär abgekauft, ihn aber nie umgemeldet hat – da er selbst keinen

Führerschein besitzt.

Zudem wurde im Gepäckfach des Kleinkraftrads eine geladene Schreckschuss-Pistole

gefunden. Im Besitz eines kleinen Waffenscheins ist der 23-Jährige aber nicht.

Roller und Pistole wurden daraufhin sichergestellt und der Roller von einem

Abschleppunternehmen abtransportiert. Auf den 23-Jährigen kommen jetzt

Strafanzeigen wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie wegen Verstoßes gegen das

Waffengesetz zu. |cri

Nach Streit Anzeigen eingehandelt

Otterbach – Mehrere Anzeigen hat sich am Mittwoch eine 39-Jährige aus

Kaiserslautern eingehandelt.

Die Frau stritt sich am Nachmittag mit ihrem Ex-Freund auf dem Parkplatz eines

Supermarkts in der Lauterstraße. Der 35-Jährige informierte die Polizei. Als

eine Streife vor Ort eintraf, war die Frau mit ihrem Hund schon weg. Sie hatte

allerdings ihren Wagen unverschlossen auf dem Parkplatz stehen lassen. Im Streit

hatte sie zuvor persönliche Gegenstände auf den Parkplatz geworfen. Darunter

befand sich eine Marihuana-Pfeife, den Haschisch-Brocken dazu entdeckten die

Beamten im Auto.

Wie sich herausstellte, gehörte die Pfeife dem Ex-Freund. Die Drogen aus dem

Wagen sind mutmaßlich der 39-Jährigen zuzuordnen. Die Sachen wurden

sichergestellt. Gegen das Ex-Paar wurden Ermittlungsverfahren wegen des

Verdachts des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet.

Noch während die Beamten sich vor Ort um die Sicherung des unverschlossenen

Autos kümmerten, kam eine Hundebesitzerin dazu. Ihr Tier war von einem anderen

Hund angefallen worden, dabei stürzte die Frau. Sie wurde von dem fremden Hund

nicht gebissen, jedoch bei dem Sturz leicht verletzt.

Auch die Halterin des fremden Hundes kam hinzu. Dabei handelte es sich um die

39-Jährige. Gegen sie wird nun auch wegen des Verdachts der fahrlässigen

Körperverletzung ermittelt.

Während die Beamten der Frau den Sachverhalt erörterten stellten die Polizisten

Alkoholgeruch fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,13 Promille. Weil

der Wagen der Frau auf dem Parkplatz stand, stellten die Ordnungshüter zur

Verhinderung einer Trunkenheitsfahrt den Fahrzeugschlüssel sicher. Der Schlüssel

wurde der berechtigten Fahrzeughalterin übergeben. Den Hund der 39-Jährigen nahm

ein Bekannter der Frau in seine Obhut. Vorsorglich wird die zuständige Stelle

darüber informiert, zu prüfen, ob die 39-Jährige geeignet ist, einen Hund zu

halten. |erf

Über Motorhaube geschleudert

Kaiserslautern – Ein betrunkener Fahrradfahrer war am Mittwoch in der

Kantstraße in einen Unfall verwickelt. Der Mann schleuderte dabei über die

Motorhaube eines Autos und wurde leicht verletzt.

Der 30-Jährige fuhr verbotswidrig auf dem Gehweg die Kantstraße hinunter, als

eine Autofahrerin von einem Parkplatz ausfahren wollte. Dabei kam es zum

Zusammenstoß. Der Fahrradfahrer krachte seitlich in das Auto und schleuderte

über die Motorhaube. Er erlitt Schürfwunden und einen Rippenbruch. Während der

Unfallaufnahme nahmen Polizeibeamte Atemalkoholgeruch wahr. Der 30-Jährige war

alkoholisiert. Das Testgerät stellte eine Atemalkoholkonzentration von 1,44

Promille fest. Dem Fahrradfahrer wurde eine Blutprobe entnommen. Sie soll

Aufschluss über die genaue Blutalkoholkonzentration geben. Die Polizei leitete

ein Ermittlungsverfahren ein. Der Mann kam ins Krankenhaus. |erf

Wer nutzte das Auto?

Kaiserslautern – Es sieht so aus, als habe ein Unbekannter seit mehreren

Tagen oder Wochen in einem VW Polo gehaust. Der Wagen parkte seit Mitte Juli in

der Kurt-Schumacher-Straße. Am Mittwoch stellte die Fahrzeughalterin fest, dass

das Sonnendach des Pkw offenstand. Am Auto war allerlei beschädigt und im

Fahrzeug fand die 70-Jährige eine Mund-Nasen-Maske sowie einen fremden Rucksack

und eine Shisha. Vermutlich hatte der unberechtigte „Bewohner“ die

Zentralverriegelung geknackt und den Wagen als Unterschlupf benutzt. Ob der VW

Polo auch unbefugt gefahren wurde, steht aktuell nicht fest. Die Polizei hat ein

Ermittlungsverfahren eingeleitet und bittet um Hinweise. Wer hat Verdächtige an

dem Auto gesehen? Wo ist ein VW Polo in den vergangenen Wochen aufgefallen?

Hinweise nimmt die Polizei Kaiserslautern unter der Telefonnummer 0631 369 2620

entgegen. |erf

Verdacht der Hehlerei

Kaiserslautern – Wegen des Verdachts der Hehlerei ermittelt die Polizei

gegen einen Mann aus dem Stadtgebiet. Der 54-Jährige steht im Verdacht, ein

gestohlenes Fahrrad gekauft zu haben.

Das Rad war am Wochenende im Bereich Bännjerrück gestohlen worden. Am Mittwoch

entdeckte der Vater des Bestohlenen einen anderen Mann, der mit dem Fahrrad

herumfuhr. Er sprach den Mann an und erklärte ihm, dass das Rad seinem Sohn

gehöre und als gestohlen gemeldet ist. – Der 54-Jährige entgegnete, dass er das

Rad einem Bekannten abgekauft habe.

Die verständigte Polizeistreife stellte das Fahrrad sicher. Die weiteren

Ermittlungen laufen. |cri

Werkzeuge gestohlen

Kaiserslautern – Zwei Männer sind in der Nacht zum Mittwoch in der

Hans-Küfer-Straße aufgefallen. Die Unbekannten im Alter von 25 bis 30 Jahren

standen verdächtig lange an einem Mercedes Sprinter. Morgens stellte der

Fahrzeugnutzer fest, dass aus seinem Auto Werkzeuge fehlten. Vermutlich war das

Auto nicht abgeschlossen. Ob die beiden Männer etwas mit dem Diebstahl zu tun

haben ist unklar. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter

der Telefonnummer 0631 369 2620 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu

setzen. |erf

Betrunken und aggressiv

Kaiserslautern – Mit einem betrunkenen und aggressiven Ladendieb hatte es

die Polizei am Mittwochnachmittag in der Königstraße zu tun. Der 34-jährige Mann

war kurz nach 14 Uhr in einem Supermarkt aufgefallen, weil er den Kassenbereich

passieren wollte, ohne die Artikel, die er bei sich hatte, zu bezahlen.

Als der Hausdetektiv den Mann festhalten wollte, fing dieser an zu randalieren

und die Mitarbeiter zu beleidigen. Er wurde deshalb von der alarmierten Streife

mitgenommen und zum Alkoholtest gebeten – Ergebnis: 2,58 Promille.

Wegen seines aggressiven Verhaltens wurde der 35-Jährige schließlich bis zum

späten Abend in Gewahrsam genommen. Auf ihn kommt jetzt ein Strafverfahren zu.

|cri

1.300 Euro für Nichts

Verbandsgemeinde Otterbach-Otterberg – 1.300 Euro hatte eine 45-Jährige

einem vermeintlichen Handwerker im Voraus bezahlt, damit er Baumaterial für ihre

Wohnhaussanierung kaufen sollte. Bekommen hat die Frau – nichts.

Eine Bekannte hatte der 45-Jährigen den Handwerker vermittelt. Für die

Baumaterialien zur Sanierung verlangte der Mann 1.500 Euro. Die 45-Jährige

überweis 1.300 Euro. Etwa zwei Stunden arbeitet der Mann am Haus, dann lies er

sich nicht mehr blicken. Baumaterial hatte er keines besorgt, weshalb die

Hausbesitzerin am Mittwoch Strafanzeige erstattete. Die Polizei ermittelt wegen

des Verdachts des Betrugs. |erf

Gezündelt – Polizei ermittelt wegen Brandstiftung

Kaiserslautern – Die Polizei ermittelt wegen eines Brandes in einem

Reha-Zentrum im Stadtgebiet. Ein 22-Jähriger wird verdächtigt, in einer Toilette

Klopapier angezündet zu haben. Dadurch verschmorten der Rollenhalter und eine

Trennwand des Toilettenraums wurde in Mitleidenschaft gezogen. Der Brand konnte

schnell gelöscht werden. Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden dürfte mehrere

hundert Euro betragen. Die Polizei ermittelt wegen Brandstiftung. |erf

Von vorne bis hinten zerkratzt

Kaiserslautern – Sozusagen von vorne bis hinten ist ein Auto im Stadtteil

Morlautern zerkratzt worden. Tatort war der Parkplatz der Grundschule in der

Oberen Straße.

Am Mittwochvormittag stellte der Fahrzeughalter fest, dass unbekannte Täter den

Renault Megane mutwillig beschädigt haben. Der Lack wurde auf der Beifahrerseite

von der vorderen Tür bis zum hinteren Kotflügel zerkratzt. Der Schaden wird auf

mehrere tausend Euro geschätzt.

Die Tatzeit liegt zwischen Dienstag, 11.30 Uhr, und Mittwoch, 10 Uhr. Hinweise

auf mögliche Täter nimmt die Polizeiinspektion 1 unter der Nummer 0631 / 369 –

2150 jederzeit entgegen. |cri

Zwölfjährige bedient sich an Getränkedosen

Kaiserslautern – Durstig muss eine mutmaßliche Ladendiebin gewesen sein;

die Zwölfjährige entwendete am Mittwoch aus einem Supermarkt im Stadtgebiet zehn

Dosen eines sogenannten „Energy Drinks“. Ein Zeuge beobachtete das Mädchen und

sprach es an. Die Dosen musste das Kind zurückgeben. Die verständigte Polizei

nahm eine Anzeige auf und informierte die Mutter. Die Sorgeberechtigte holte

ihre Tochter ab. |erf