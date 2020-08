Einbruch in Einfamilienhaus

Lauterbach – Am Mittwoch (19.08.), zwischen 13:30 Uhr und 14:45 Uhr, brachen Unbekannte in ein Einfamilienhaus in der Umgehungsstraße ein. Die Täter brachen eine Tür auf und gelangten so in das Haus, welches sie durchsuchten. Nach bisherigen Erkenntnissen stahlen die Diebe einen geringen Bargeldbetrag. Der entstandene Sachschaden beläuft sich jedoch auf rund 1.000 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Rennrad gestohlen

Bad Hersfeld – Am Mittwoch (19.08.), zwischen 07:00 Uhr und 16:00 Uhr, stahlen Unbekannte ein Rennrad der Marke „Canyon“ in Grau. Der Geschädigte hatte sein Rad auf einem Fahrradparkplatz im Bereich des Seilerwegs abgestellt und angeschlossen. Der entstandene Schaden beläuft sich auf rund 2.400 Euro.

Einbruch in Einfamilienhaus

Bad Hersfeld – Zwischen Sonntag (16.08.) und Mittwoch (19.08.) brachen Unbekannte in ein Einfamilienhaus in der Hünfelder Straße ein. Die Täter hebelten ein Fenster auf und durchsuchten das Haus. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde nichts gestohlen. Der entstandene Sachschaden kann noch nicht genau beziffert werden.

Weidezaungerät gestohlen

Haunetal / Oberstoppel – Zwischen Dienstag (18.08) und Mittwoch (19.08.) stahlen Unbekannte ein elektrisches Weidezaungerät. Der Geschädigte hatte dies im Bereich der Stoppelsbergstraße angebracht. Der entstandene Schaden beläuft sich auf rund 350 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Damenrad gestohlen

Rotenburg – In der Nacht zu Mittwoch (19.08.) stahlen Unbekannte ein Damenrad der Marke „Sundance“ in silber/grau. Die Geschädigte hatte ihr Rad im Waldweg vor einem Wohnhaus abgestellt und abgeschlossen. Der entstandene Schaden beläuft sich auf rund 50 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter der Telefonnummer 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Unfallflucht – Wer kann der Polizei Hinweise geben?

Hersfeld – Rotenburg (ots)

Verkehrsunfallflucht – Wer hat den Verursacher gesehen?

Bad Hersfeld – Am Mittwoch (19.08.), zwischen 09:15 Uhr und 10:00 Uhr, beschädigte ein unbekannter Fahrzeugführer auf dem Parkplatz eines Einkaufmarktes in der Friedewalder Straße das ordnungsgemäß geparkte Fahrzeug einer 83-jährigen Fahrerin eines Toyota „Europe“ aus Bad Hersfeld. Der Kotflügel links sowie beide Stoßfänger wurden zerkratzt und eingedellt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf circa 2.500 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de