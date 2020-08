Einbrecher machen Beute, Kelkheim, Am Schieferberg, festgestellt am 19.08.2020

(ho)Gestern Nachmittag wurde ein Einbruch in einem Einfamilienhaus in Kelkheim festgestellt, bei dem die Täter mehrere Schmuckstücke in ihren Besitz gebracht haben. Die Täter verschafften sich zunächst Zugang zum Grundstück des Hauses, von wo aus sie sich dem Kellereingang näherten. Dort brachen die Täter schließlich ein Fenster auf und gelangten ins Haus. Nachdem sie Schränke und Schubladen durchsucht hatten, flüchteten die Einbrecher mit dem Schmuck unerkannt vom Tatort. Die genaue Höhe des Schadens konnte bisher noch nicht beziffert werden. Hinweise zu der Tat nimmt die Hofheimer Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (06192) 2079-0 entgegen.

Pkw erheblich beschädigt, Flörsheim, Hafenstraße, 19.08.2020, zwischen 07.30 Uhr und 18.25 Uhr

(ho)Gestern Morgen wurde in der Flörsheimer Hafenstraße ein geparkter Pkw durch einen Randalierer erheblich beschädigt. Der Täter trat mit brachialer Gewalt gegen beide Außenspiegel des betroffenen Seat, sodass einer davon komplett aus der Verankerung gerissen wurde. Der entstandene Sachschaden beträgt mindestens 2.000 Euro. Die Flörsheimer Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung gegen Unbekannt und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (06145) 5476-0 entgegen.