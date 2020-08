Neues Schuljahr alte Verkehrsprobleme

Germersheim (ots) – Zum Beginn des neuen Schuljahres war der Bezirksbeamte der Stadt Germersheim am Donnerstagmorgen 20.08.2020 zwischen 7.30 und 8.15 Uhr zwecks Schulwegüberwachung im Bereich der Eduard-Orth-Schule tätig. Regelmäßig herrscht hier zu Schulbeginn und Schulende ein Verkehrschaos.

Eltern, welche ihre Kinder im Bereich des Eingangs absetzen bzw. abholen möchten, parken ihr Fahrzeug im Wendebereich, so dass es zu Verkehrsbehinderungen kommt. Der Zufahrtsbereich An der Volksschule wird zu den Bring-/Abholzeiten fast ausschließlich von den Eltern genutzt. Im Interesse der Schulkinder bittet die Polizeiinspektion Germersheim die Verkehrsregeln zu beachten und hierdurch ein Verkehrsunfallrisiko zu minimieren.

In den nächsten Tagen werden weitere Kontrollen folgen. Ein Vater erhielt ein Bußgeld in Höhe von 60 EUR, da er sein Kind ohne jegliche Sicherung beförderte.

Dachhaie unterwegs – Zeugen gesucht

Schwegenheim (ots) – Die Masche ist immer gleich: Vermeintliche Handwerker entdecken an Ihrem Haus und insbesondere am Dach einen Schaden. Sie bieten an, diesen direkt und kostengünstig zu reparieren. Das Ergebnis ist eine völlig überzogene Rechnung für die “Dienstleistungen”. Die Polizei warnt vor diesen Betrügern, sogenannten “Dachhaien”.

Am Mittwoch 19.08.2020 kam es zu einem solchen Betrugsfall in der Hauptstraße. Vier Männer hatten zwischen 11 und 12 Uhr entsprechende Dacharbeiten an einem Wohnanwesen durchgeführt. Als die Täter von dem 77-jährigen Eigentümer Geld für benötigtes Material forderten, wurde ihnen eine vierstellige Summe ausgehändigt. Die Täter verließen daraufhin die Örtlichkeit und kehrten nicht mehr zurück.

Die angeblichen Handwerker waren mit einem weißen Transporter mit der Stadtkennung HD (Heidelberg) vor Ort, näheres ist nicht bekannt.

Bereits am Dienstag 18.08.2020 um 9 Uhr ereignete sich ein ähnlicher Fall in der Merianstraße in Germersheim, hier hatte ein 81-Jähriger allerdings die drei angeblichen Dachsanierer an der Tür abgewiesen.

Sollten auch Sie unerwartet “Besuch” von derartigen Handwerkern erhalten, informieren Sie sofort die Polizei. Unter der Notrufnummer 110 sind wir rund um die Uhr für Sie da. Zeugen werden gebeten sich telefonisch unter 07274/9580 oder per Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de zu wenden.

Handtasche gestohlen

Germersheim (ots) – Opfer eines Handtaschendiebstahls wurde eine 74-Jährige am Montag 17.08.2020 zwischen 15.45 und 16.15 beim Einkauf im Netto-Markt in der Friedrich-Ebert-Straße. Die Seniorin hatte die schwarze Lederhandtasche kurzfristig in einem Regal abgestellt, als sie die Tasche wieder an sich nehmen wollte, war sie nicht mehr da. In der Tasche befanden sich diverse Ausweisdokumente sowie Bargeld.

Derzeit liegen keine Täterhinweise vor. Der Vorfall wurde erst am Dienstag bekannt. Zeugen, welche den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten sich telefonisch unter 07274/9580 bei der Polizeiinspektion Germersheim zu melden.

Schnaps gestohlen

Germersheim (ots) – Am Dienstagmorgen 18.08.2020 um 7.30 Uhr wurde eine 50-Jährige bei einem Ladendiebstahl in einem Einkaufsmarkt in der Sepp-Herberger-Straße ertappt. Die Diebin hatte eine Flasche Schnaps in ihre Handtasche gesteckt ohne diese an der Kasse zu bezahlen. Ein aufmerksamer Mitarbeiter hatte die Situation beobachtet und die Frau zur Rede gestellt. Im Anschluss verständigte er die Polizei.