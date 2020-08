Nicht angeschnallt – Frau leistet Widerstand gegen Polizeibeamten

Ludwigshafen (ots) – Da sich eine 27-Jährige nicht an die Gurtpflicht hielt, sollte sie am 19.08.2020 gegen 15:10 Uhr, in der Hubertusstraße einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Hierbei verhielt sie sich unkooperativ und aufbrausend. Da sich die Frau außerdem nicht an den vorgegebenen Sicherheitsabstand hielt und sich den Beamten trotz mehrfacher Ermahnung immer weiter näherte, wurde sie von einem Beamten festgehalten. Dagegen wehrte sich die 27-Jährige, indem sie nach dem 34-jährigen Polizisten schlug. Dieser wurde hierdurch leicht verletzt, blieb jedoch weiter dienstfähig.

Die Frau hielt sich in der Folge an den Sicherheitsabstand, sodass die Verkehrskontrolle durchgeführt werden konnte. Die 27-Jährige konnte danach ihrer Wege ziehen.

Streit wegen Mund-Nasenmaske in Supermarkt

Ludwigshafen (ots) – Weil sich ein 30-Jähriger in einem Supermarkt in der Sudetenstraße nicht an die geltenden Abstandregelungen hielt und seine Mund-Nasenmaske nicht ordnungsmäßig trug, kam es am 18.08.2020 gegen 17:30 Uhr, zu Streitigkeiten mit einem 39-Jährigen.

Im Verlauf des Streits trat der 30-Jährige dem Älteren in den Rücken. Der 39-Jährige wurde hierdurch nicht verletzt. Durch andere Einkaufende wurde der Streit geschlichtet.

Verkehrsunfall mit verletztem Motorradfahrer

Ludwigshafen (ots) – Zu einem Verkehrsunfall bei dem ein 17-jähriger Motorradfahrer verletzt wurde, kam es am 19.08.2020 gegen 17 Uhr. Eine 43-jährige Autofahrerin hatte an der Ecke Drachenfelsstraße/Hoheneckenstraße die Vorfahrt des 17-Jährigen missachtet und es kam zum Zusammenstoß.

Der Motorradfahrer wurde hierbei verletzt und vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Insgesamt entstand ein Sachschaden von insgesamt 6.000 Euro.

In Auto eingebrochen

Ludwigshafen (ots) – In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch 18.08.2020 gegen 17 Uhr und 19.08.2020 gegen 07:35 Uhr drangen Unbekannte in der Marsstraße in ein Auto ein. Es gelang ihnen diverse Dokumente zu stehlen. Insgesamt entstand ein Sachschaden von etwa 200 Euro.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.