Verkehrsunfallflucht

Frankenthal (ots) – Der Geschädigte parkte seinen Pkw Dacia Duster in der Zeit von 18.08.2020, 18.30 Uhr bis 19.08.2020, 06.30 Uhr, im Neumayerring/Höhe Hausnummer 48. Als er wieder zu seinem Fahrzeug kommt, muss er feststellen, dass dieses durch einen bislang unbekannten Fahrzeugführer an der rechten vorderen Stoßstange beschädigt wurde. Der Schaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

2.Tag der Fahrradstreife

Frankenthal (ots) – Auch am zweiten Tag (Mittwoch 19.08.2020) der Fahrradstreife gab es wieder viel zu tun. Zunächst wurde auf Bitten von Eltern eine Kontrollstelle am Jakobsplatz durchgeführt. Hier wurden insgesamt 11 Maßnahmen durchgeführt, unter anderem einmal verbotswidriges Befahren mit einem Pkw und einmal wurden zwei Kinder ohne Kindersitz befördert.

Danach wurde eine Kontrolle im Innenstadtbereich, insbesondere der Fußgängerzone durchgeführt. Hier wurden insgesamt 21 Maßnahmen getroffen. Darunter 17 x Befahren der Fußgängerzone mit einem Fahrrad und 1 x Befahren der Fußgängerzone mit einem Pkw. Hiernach wurde noch eine Kontrollstelle in der Wormser Straße und nochmals im Innenstadtbereich durchgeführt. Hierbei wurden nochmals insgesamt 10 Maßnahmen getroffen.