Brennender Hinterreifen

Bad Bergzabern (ots) – Auf dem Parkplatz des Klinikums Landau-SÜW in Bad Bergzabern brannte gegen 15:00 Uhr der Hinterreifen eines Pkw. Bereits während der Fahrt hätte die hintere Bremse am Pkw der 33-Jährigen aus Rinnthal blockiert. Am Parkplatz fing dann ein Reifen kurzzeitig Feuer, welches jedoch schnell wieder gelöscht werden konnte.

Die Feuerwehr Bad Bergzabern war mit zwei Fahrzeugen im Einsatz. Am Pkw entstand zudem Sachschaden in bislang unbekannter Höhe. Das Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Personen kamen nicht zu Schaden.

Einbruch in Wohnhaus

Silz (ots) – Im Sulzfeld wurde am Mittwoch 19.08.2020, zwischen 04:30 Uhr und 14:45 Uhr, in ein Wohnhaus eingebrochen. Bislang noch unbekannte Täter hatten sich durch Aufbrechen mehrerer Türen Zugang zum Wohnbereich verschafft und dort mehrere Schränke und Schubladen durchwühlt. Die Höhe des Schadens ist derzeit noch nicht bekannt.

Zeugen, die Beobachtungen im Zusammenhang mit dem Einbruch gemacht haben, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Bad Bergzabern unter 06343-93340 oder per E-Mail unter pibadbergzabern@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Edenkoben – Scheibe eingeschlagen und Handtasche entwendet

(ots) – Auf dem Parkplatz des Naturfreundehauses haben Unbekannte gestern Mittag (17.08.2020, 15 Uhr – 15.30 Uhr) die Seitenscheibe eines geparkten Daimler-Benz eingeschlagen und aus dem Fußraum die Handtasche mit verschiedenen Wertgegenstände gestohlen. Von dem/den Dieb(en) fehlt jede Spur.

Hinweise nimmt die Polizei Edenkoben unter der Rufnummer 06323 9550 entgegen. Die Polizei rät allen Fahrzeugführern: Lassen Sie keine Wertsachen oder Bargeld sichtbar im Auto liegen.