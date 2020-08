Groß-Gerau

Von Fahrbahn abgekommen und gegen Mauer geprallt – Drei Verletzte

Stockstadt (ots) – In der Rheinfeldstraße kam es am Donnerstagmorgen 20.08.2020 gegen 10.15 Uhr, zu einem Unfall. Eine 33-Jährige kam mit ihrem Wagen, in dem sich ausserdem ein 5-Monate altes Baby und eine 21-Jährige befanden, von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Grundstücksmauer.

Ersten Erkenntnissen zufolge war die 33-Jährige mit ihren beiden Insassen in Richtung Marktplatz unterwegs. Nach der Kreuzung Rheinfeldstraße/Dammstraße kam die Fahrerin aus bislang unbekannter Ursache von der Fahrbahn nach links ab und prallte mit dem grauen Volkswagen gegen eine dortige Grundstücksmauer. Durch die Kollision kippte der Wagen zur Seite, aus dem die drei Insassen im Anschluss von der Feuerwehr befreit wurden. Neben der 33-jährigen Fahrerin, wurde das 5-Monate alte Baby und die 21-jährige Mitfahrerin mit leichten Verletzungen in ein umliegendes Krankenhaus gebracht.

An der Mauer und am Fahrzeug entstand insgesamt ein Schaden von mehreren Tausend Euro.

Der Wagen musste abgeschleppt werden.

Weshalb es zu dem Unfall kam, müssen die weiteren Ermittlungen zeigen.

Darmstadt

Darmstadt: Kontrolle endet im Gefängnis

(ots) – Für einen 40-jährigen Mann endete am Dienstagnachmittag 18.08.2020 eine Polizeikontrolle im Gefängnis. Zivilfahnder der Polizeidirektion Darmstadt-Dieburg hatten am Nachmittag in einem Parkhaus in der Grafenstraße zwei Männer kontrolliert, da der Verdacht bestand, dass diese Drogen konsumieren würden. Bei der Durchsuchung konnten letztlich nur noch Konsumutensilien aufgefunden werden.

Allerdings kam bei der Überprüfung der Personalien der beiden Männer heraus, dass gegen einen ein Haftbefehl wegen Diebstahls bestand. Der zu insgesamt einem Jahr und fünf Monaten Freiheitsstrafe verurteilte Mann hatte noch eine Reststrafe von 374 Tagen offen.

Er wurde daraufhin in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Darmstadt/B26: Fahren ohne Fahrerlaubnis und Kennzeichenmissbrauch

(ots) – Bedienstete der Wachpolizei stellten am Mittwoch (19.8.) einen offensichtlich überladenen Lastwagen auf der Bundesstraße 26 in Fahrtrichtung Dieburg fest. Der Brummi wurde zur Überprüfung nach Darmstadt zurück dirigiert und auf dem Gelände der Verkehrsinspektion durch fachkundige Beamte in Augenschein genommen.

Obwohl die Beladung spektakulär aussah, gab es kaum Beanstandungen. Lediglich die Sicherung musste nachgebessert werden. Den geschulten Beamten fiel jedoch auf, dass der Fahrer keine gültige Fahrerlaubnis für die Kombination vorweisen konnte und der LKW mit ungarischen Ausfuhrkennzeichen versehen war. Da das Fahrzeug allerdings in Deutschland erworben und dann in ein anderes Land ausgeführt werden sollte, spricht man von einer “illegalen Fernzulassung”.

Die Weiterfahrt wurde daher bis zur ordnungsgemäßen Zulassung untersagt und sichergestellt.

Auf dem Fahrer kommt zudem ein Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis und Kennzeichenmissbrauch zu.

Kreis Bergstraße

Viernheim: Zeugen nach versuchtem Einbruch in Lagerhalle gesucht

(ots) – Nach einem versuchten Einbruch auf ein Gelände mit mehreren Lagerhallen im Neuen Weg in der Nacht zum Mittwoch (19.08.2020) suchen die Ermittler Zeugen, die Hinweise zu den bislang unbekannten Tätern geben können (06204 / 9377-0).

Diese hatten mit Gewalt versucht, das Zugangstor zu dem Gelände aufzubrechen, scheiterten aber bei ihrem Vorhaben. Der am Türschloss entstandene Schaden beläuft sich auf rund 150 Euro.

Biblis: Scheibe eingeschlagen, Handtasche gestohlen

(ots) – Eine günstige Gelegenheit nutzte ein Dieb am Mittwochnachmittag (19.09.2020) in der Poststraße. Bei einem Blick in ein vor dem Spielplatz geparkten schwarzen Autos sah er eine Handtasche. Kurzerhand schlug der Kriminelle die Scheibe des Autos ein und entwendete die Handtasche, in der sich auch die Geldbörse mit zahlreichen Karten und Dokumenten befand.

Die Tatzeit lag zwischen 14.40 Uhr und 17.30 Uhr.

Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise zu dem bislang unbekannten Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06252 / 706-0 bei den Ermittlern des Kommissariats 21/22 der Kriminalpolizei in Heppenheim zu melden. In diesem Zusammenhang bittet die Polizei: Bieten Sie Kriminellen keine Möglichkeiten.

Lassen Sie Wertgegenstände nicht sichtbar im Auto zurück.

Lautertal/Beedenkirchen: Rennradfahrer zu schnell und riskant unterwegs

(ots) – Nicht nur, dass ein 33-jähriger Fahrradfahrer mit seinem Rennrad schneller als die erlaubten 40 km/h die Landesstraße 3098 in Richtung Reichenbach befuhr, auch gefährdete er sich und andere mit einem riskanten Überholmanöver.

Eine Polizeistreife der Verkehrsinspektion fuhr am Mittwochnachmittag (19.8.) zufällig hinter dem Rennradfahrer her, als er ein vorausfahrendes Auto offensichtlich als mobiles Hindernis wahrnahm und dieses überholte. Hierbei trat der Radler so in die Pedale, dass er schneller als die erlaubten 40 km/ h unterwegs war. Riskanter Weise überholte er in einem unübersichtlichen Kurvenbereich. Nur durch eine Vollbremsung konnte ein entgegenkommendes Auto einen Zusammenstoß verhindern.

Scheinbar unbeeindruckt radelte der 33-Jährige weiter und konnte letztendlich von der Polizeistreife am Felsenmeer gestoppt werden. Das grundsätzliche Verhalten im Straßenverkehr erläuterten die Beamten in einem Gespräch intensiver. Des Weiteren wurde dem 33-Jährigen mitgeteilt, dass gegen ihn ein Bußgeldverfahren wegen mehreren Verkehrsverstößen eingeleitet wird.

Lampertheim: PKW über die Länge der linken Seite zerkratzt – Unfallzeugen gesucht

(ots) – In der Zeit von Dienstag (18.08), 11:00 h bis Mittwoch (19.08.), 08:30 h beschädigte ein bisher unbekannter Verkehrsteilnehmer einen weißen Seat Alhambra, der in der Hagenstraße ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand parkte. Mutmaßlich beim Vorbeifahren wurde die linke Seite des Seat von der vorderen Tür beginnend bis zum hinteren Kotflügel zerkratzt und eingedellt.

Es entstand ein nicht unerheblicher Sachschaden für den Fahrzeughalter. Hinweise auf den mutmaßlichen Unfallverursacher nimmt die Polizeistation Lampertheim-Viernheim unter der Telefonnummer 06206 9440-0 entgegen.

Südhessen

Darmstadt/Südhessen: Neue Führungsmannschaft beim Polizeipräsidium Südhessen

(ots) – Neue Führungskräfte verstärken das Polizeipräsidium Südhessen. Neben der langen Zeit vakanten Position des Vizepräsidenten, die nun mit dem bisherigen Rektor der Hessischen Hochschule für Polizei und Verwaltung, Björn Gutzeit, neu besetzt wurde, übernimmt zudem der Leitende Kriminaldirektor Dieter Rein die Leitung der Abteilung Einsatz. Die unmittelbare Wahrnehmung dieses anspruchsvollen Amtes wurde erforderlich, weil der bisherige Leiter, Abteilungsdirektor Dirk Engelhard, in den Ruhestand versetzt wird. Dieter Rein war vor seinem Wechsel nach Darmstadt unter anderem als Abteilungsleiter beim Hessischen Landeskriminalamt im Einsatz.

Ein weiterer Wechsel fand in der Leitung des Abteilungsstabes Einsatz statt. Die bisherige Leiterin Kathrin Rahn wechselte zur Hessischen Bereitschaftspolizei nach Wiesbaden und bekleidet dort das Amt der Vizepräsidentin. Seit Mitte Juli nimmt nun Polizeidirektor Manfred Burkart, vormals Leiter der Polizeidirektion Bergstraße und vorübergehend kommissarischer Leiter der Polizeidirektion Odenwald, die Leitung des Abteilungsstabes sowie die Abwesenheitsvertretung von Dieter Rein wahr.

Zudem gab es auch bei der Kriminaldirektion des Polizeipräsidiums Südhessen einen Personalwechsel. Seit dem 1. Juli 2020 ist dort Kriminaloberrat Jens-Peter Thiemel neuer Leiter.

Er war zuvor als Referent im Landespolizeipräsidium in Wiesbaden tätig.

Polizeipräsident Bernhard Lammel freut sich über seine neue Führungsriege und begrüßte das Quartett im Rahmen einer Führungsbesprechung sehr herzlich beim Polizeipräsidium Südhessen.

“Ich freue mich auf unsere künftige Zusammenarbeit und wünsche Ihnen allen in Ihren neuen Funktionen viel Erfolg”, so der Polizeipräsident bei der Begrüßung.

