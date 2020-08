Marburg – 31-Jähriger pöbelt, betatscht, beleidigt und schlägt Passanten

(ots) – Ein betrunkener Mann prügelte sich am Mittwochabend 19.08.2020 gegen 21.30 Uhr, gleich mit mehreren Personen am Erlenring und löste damit einen Polizeieinsatz für mehrere Streifen aus. Die Polizei nahm den 31-Jährigen letztlich vorübergehend fest und ließ ihn in der Zelle ausnüchtern. Er leistete bei der Festnahme Widerstand und beleidigte die Beamten fortgesetzt. Sein Alkotest um 22.15 Uhr zeigte 2.21 Promille.

Nach den ersten Ermittlungen hielt sich der erheblich alkoholisierte Mann zunächst pöbelnd vor dem Erlenringcenter auf. Er äußerte ständig Beleidigungen und versuchte mehrfach und scheinbar wahllos, Andere zu schlagen. Schon hier folgte er nicht den Aufforderungen des Sicherheitsdienstes. Stattdessen berührte er auch noch eine weibliche Jugendliche unsittlich, die ihn zusammen mit einer Gruppe passierte. Im Folgenden entwickelte sich mit einem anderen der Gruppe eine handfeste Auseinandersetzung, die für den Jugendlichen wohl mit einem zerrissenen T-Shirt endete.

Als die Polizei eintraf, waren die Jugendlichen bereits verschwunden. Sie werden gebeten, sich als Zeugen des Vorfalls mit der Polizei Marburg in Verbindung zu setzen. Im Anschluss an dieses Geschehen ging der 31-Jährige erneut in das Center und bedrängte Zeugen. Es kam zu einer weiteren Auseinandersetzung, wobei beide Beteiligte unverletzt blieben.

Schließlich hörte der Mann auch nicht auf die Anweisungen der Polizei und wehrte sich dann aktiv gegen die notwendige Festnahme. Die Polizei überwältigte den Mann mit körperlicher Gewalt und transportierte ihn dann trotz weiterer Gegenwehr und dauerhafter Beleidigungen ins Gewahrsam.

Marburg – Verbotene Grußformel und lautes Grölen – Zeugen gesucht

Zwei nach Angaben des meldenden Zeugen offenbar betrunkene Männer hielten sich am Mittwoch, 19. August, gegen 22.20 Uhr an der Bushaltestelle August-Bebel-Platz auf der Marburger Straße auf. Sie zeigten dort den sogenannten Hitlergruß und grölten lauthals herum. Die Männer stiegen nach Zeugenaussage offenbar vor dem Eintreffen der Polizei in einen Linienbus ein. Der Mitteiler konnte sie lediglich als schlanke betrunkene Männer beschreiben, von denen einer ein weißes T-Shirt trug. Zwei von der Polizei überprüfte junge Männer schloss der Zeuge als Täter aus.

Die Kripo Marburg hat wegen des Verdachts der Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen die Ermittlungen aufgenommen und bittet um sachdienliche Hinweise. Wer hat die beiden Männer in der Marburger Straße an der Bushaltestelle noch gesehen und gehört? Wem sind sie im Bus (Linie derzeit noch unbekannt) aufgefallen? Wer kann Hinweise geben, die zur Identifizierung der Männer führen könnten? Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Mellnau – Diebstahl im Ferienlager

Auf dem Gelände des Jugendzeltplatzes Burgwald in Mellnau kam es von Dienstag auf Mittwoch, 19. August zum Diebstahl von Spiel-, Sport-, Deko- und Bastelutensilien sowie von Getränkekisten samt Leergut. Die Kisten standen im Lager, die übrige Beute lagerte in einem mit Plane abgedeckten Pkw-Anhänger. Am Dienstag um 16 Uhr war alles noch in Ordnung, am Mittwoch um 10 Uhr stellte der Verantwortliche eine verschobene und geöffnete Plane und anschließend den Diebstahl aus dem Anhänger fest. Teile der Beute befanden sich in fünf Alu-Koffern. Die Koffer fehlten komplett. Der Wert der Beute liegt bei schätzungsweise 800 Euro.

Wer hat von Dienstag auf Mittwoch, 19. August, zwischen 16 und 10 Uhr Bewegung rund um das Ferienlager an der Simtshäuser Straße gesehen? Wer hat dort Personen und/oder Fahrzeuge bemerkt und kann sachdienliche Angaben dazu machen? Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0

Wetter – Abgemeldete Kennzeichen weg

Wer hat die beiden entstempelten Kennzeichen MR-XD 383 im Leisegarten von dem dortigen Pkw demontiert und mitgenommen? Der Autobesitzer und die Polizei gehen derzeit von einem Diebstahl aus. Der Vorfall ereignete sich zwischen 11.30 Uhr am Dienstag und 07.30 Uhr am Mittwoch, 19. August. Wo sind die Kennzeichen? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0

Marburg – Ghost Damenrad gestohlen

Obwohl das weiß schwarze Damenrad mit einem Schloss an einen Fahrradständer angeschlossen war, gelang der Diebstahl. Das Ghost Kato 7.9 hat einen Wert von 1500 Euro. Von Rad und Schloss fehlt derzeit jede Spur. Die Besitzerin hatte das Fahrrad am Sonntag, 16. August, um 22 Uhr, vor dem Anwesen An der Schanze 3 abgestellt und den Diebstahl dann am nächsten Morgen um 06 Uhr bemerkt. Hinweise zum Verbleib des Rades bitte an die Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Fahrten unter dem Einfluss berauschender Mittel

Stadtallendorf

In der Rheinstraße kontrollierte die Polizei Stadtallendorf am Mittwoch, 19. August, um 14 Uhr einen 49 Jahre alten Autofahrer. Im Ergebnis blieb der Wagen stehen und der Mann musste mit zur Blutprobe. Er hatte den Genuss von Betäubungsmitteln eingeräumt und ein Drogentest reagierte entsprechend positiv.

Gladenbach

Aufgrund einer positiven Reaktion des Drogentests auf Amphetamine und Kokain veranlasste die Polizei Biedenkopf eine Blutprobe und beendete die Autofahrt des 22 Jahre jungen Mannes aus dem Hinterland. Die Kontrolle war in der Nacht zum Donnerstag, 20. August, ein paar Minuten nach Mitternacht in der der Bahnhofstraße.

Lohra

Zumindest ohne eine Unfallfolge und damit auch ohne einen Personenschaden verlief am Mittwoch, 19. August, die Autofahrt einer Frau. Die Polizei stoppte die 40-Jährige und beseitigte die Gefahr eines späteren Fahrens durch die Sicherstellung des Fahrzeugschlüssels. Der Alkotest der Frau zeigte um etwa 14.20 Uhr 2,44 Promille. Die Polizei stellte daraufhin den Führerschein sicher und veranlasste eine Blutprobe.

… und übrigens

passiert es auch, dass die Polizei intensiver ermittelt, wenn sich jemand als Rallyefahrer auf einer nicht als Rennstrecke ausgewiesenen Straße bewegt und wegen seiner, um es mal gelinde zu sagen, sehr auffälligen Fahrweise Aufmerksamkeit erregt. Die Polizei stellte den jungen Mann einen Tag später zur Rede. Er saß erneut in dem Auto und fuhr außerhalb des öffentlichen Straßenverkehrs auf einem Hof herum. In dem Gespräch kam heraus, dass er trotz regelmäßigen Drogenkonsums das Auto fährt.

Aufgrund der Kenntnisse des Vortags bestand die Gefahr, dass er erneut auch auf die Straße fährt, sodass die Polizei ihm zunächst mal beide Autoschlüssel abnahm und eine Weiterfahrt verhinderte.

Den (Ermittlungs-)Stein ins Rollen brachten aufmerksame Zeugen. Sie hatten Auto, Kennzeichen und Fahrerbeschreibung geliefert, nachdem der Mann driftend mit Vollgas, durchdrehenden Reifen und überlauter Musik in Gladenbach-Weidenhausen im Südring durch die Kurve bretterte.

Die Fahndung an diesem Tattag blieb ohne Erfolg, aber die Ermittlungen am nächsten Tag stellte zumindest die Verfolgung und Ahndung der grob verkehrswidrigen und rücksichtslosen Fahrweise sicher.

