Gießen (ots) – In der Ederstraße kam es am frühen Donnerstagmorgen 20.08.2020 gegen 0:30 Uhr, zu einem ungewöhnlichen Einbruch. Ein dunkelhäutiger Mann hatte sich am einem Mehrfamilienhaus an der Fassade hochgezogen und stieg dann durch ein offenstehendes Fenster in die Wohnung ein. Durch die Geräusche wurde eine Bewohnerin wach und entdeckte den Einbrecher “kauernd” im Bereich der Garderobe.

Offensichtlich hatte er sich dort versteckt und hoffte, nicht entdeckt zu werden. Unmittelbar danach flüchtete der Unbekannte, indem er wieder aus dem Fenster stieg und dann stürzte. Eine Zeugin hatte das Geschehen mitbekommen und verfolgte den Unbekannten noch bis in die Nordanlage und Weserstraße.

Täterbeschreibung:

Der Gesuchte soll zwischen 20-25 Jahre alt und etwa 180 Zentimeter groß sein. Er soll einen dunklen Teint und dunkle kurze Haare haben. Neben einem auffällig gestreiften Poloshirt soll er graue Jeans und weiße Schuhe getragen haben.

Möglicherweise war der Unbekannte angetrunken. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 – 7006 3755.

