Neustadt: Bei Zwangsräumung Wohnung in Brand gesetzt und Menschen verletzt

Neustadt an der Weinstraße – Am heutigen Donnerstag, 20.08.2020, wurden in der Rotkreuzstraße drei Menschen bei einer Zwangsräumung verletzt. Die Wohnung wurde in Brand gesetzt.

Nach Informationen der Polizei wurde ein Mann in Gewahrsam genommen. Der Brand wurde von der Feuerwehr gelöscht.

Informationen von Polizei und Staatsanwaltschaft:

Bei Maßnahmen der Stadtverwaltung Neustadt am 20.08.2020, gegen 10:00 Uhr, am Rand der Innenstadt kam es zu einem tätlichen Angriff auf städtische Mitarbeiter. Ein 64-jähriger Bewohner hatte sich gegen eine Zwangsräumung zur Wehr gesetzt. Bei der Maßnahme habe der Mann randaliert und eine brennbare Flüssigkeit entzündet. Nach derzeitigem Stand wurden fünf Personen, darunter auch der 64-Jährige selbst, verletzt. Zum genauen Ablauf der Zwangsräumung, dem Grad der Verletzungen und zu der Schadenshöhe kann derzeit noch keine Aussage getroffen werden. Die Staatsanwaltschaft Frankenthal und die Kriminalpolizei Ludwigshafen haben die Ermittlungen aufgenommen.

Stadtverwaltung gibt Pressekonferenz

Nach dem Vorfall informiert die Stadtverwaltung Neustadt am heutigen Nachmittag. Wir berichten nach.