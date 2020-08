Neustadt: Umweltpreis-Wettbewerb 2020 der Stadt Neustadt an der Weinstraße

Neustadt an der Weinstraße – Die Stadtverwaltung Neustadt weist erneut auf die Teilnahme am Umweltpreis-Wettbewerb 2020 der Stadt Neustadt an der Weinstraße hin.

Sie haben einen Schottergarten in ein blühendes Insektenparadies zurück verwandelt,

Sie haben neue Lebensräume für Insekten, Vögel, Fische, Amphibien oder Kleinsäuger geschaffen,

Sie haben ein umweltfreundliches Wohn- und Arbeitsumfeld gestaltet,

Sie haben ein Projekt zum Lärmschutz, zur Klimaverbesserung oder zur Luftreinhaltung durchgeführt,

Sie haben neue Umwelttechniken entwickelt,

dann bewerben Sie sich um den Umweltpreis 2020 der Stadt Neustadt.

Die aufgezeigten Möglichkeiten sind nur ein paar Beispiele.

Die Bürgerinnen und Bürger, die sich bei diesen Punkten angesprochen fühlen, sind dazu aufgefordert, am Umweltpreis-Wettbewerb 2020 der Stadt Neustadt an der Weinstraße teilzunehmen.

Preiswürdig sind Leistungen aus den verschiedensten Bereichen des Natur- und Umweltschutzes.

Der Umweltpreis der Stadt Neustadt ist mit 1.250 Euro dotiert.

Nähere Informationen und ein Bewerbungsformular finden Sie auf der städtischen Homepage https://www.neustadt.eu/umweltpreis.

Bewerbungsschluss ist der 30. September 2020.