Neustadt und Kreis Bad Dürkheim: Die Polizei-News

Neustadt an der Weinstraße – 20.08.2020 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und ihr habt etwas gesehen, dann wendet Euch bitte an die zuständige Polizeidienststelle.

Neustadt: Unter dem Einfluss von Betäubungsmittel im Straßenverkehr unterwegs

Neustadt/Weinstraße (ots) – Am Morgen des 19.08.2020, gegen 07:30 Uhr, wurde ein 20-jähriger Neustadter in der Spitalbachstraße in Neustadt an der Weinstraße einer Verkehrskontrolle unterzogen, da er seinen Motor mehrfach aufheulen ließ. Im Rahmen der Kontrolle können bei dem jungen Fahrzeugführer Hinweise auf eine Drogenbeeinflussung erkannt werden. Nach einem positiv verlaufenden Urintest wurde der Betroffene zum Zwecke der Blutentnahme zur Dienststelle verbracht. Er gibt an am Vortag Cannabis konsumiert zu haben. Ihn erwartet eine Ordnungswidrigkeitenanzeige wegen des Führens eines Kraftfahrzeuges unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln und eine Strafanzeige wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Haßloch: Einbruch in Vereinsheim

Haßloch (ots) – Der TSV Haßloch (67454 Haßloch, Siegfried-Perrey-Straße 1) war das Ziel von Einbrechern in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (18.-19. August 2020). Mit einem Stein zerstörten sie eine Fensterscheibe, öffneten den Flügel und drangen in die Räumlichkeiten ein. Aus einer Geldkassette wurden nach derzeitigen Schätzungen ca. 400.- EUR entwendet. Die Polizeiinspektion Haßloch erbittet Hinweise von evtl. Zeugen des Vorfalls unter Tel. 06324-9330 oder per E-Mail an pihassloch@polizei.rlp.de.

Haßloch: Auto zerkratzt

Haßloch (ots) – Auf 2000,- EUR Schaden schätzt die Polizei Haßloch den Schaden an einem BMW X3, der am Mittwoch (19. Aug 2020) zwischen 07.30 und 17.00 Uhr im nördlichen Bereich der Bahnhofstraße Nähe Bahnhof in Haßloch auf der Beifahrerseite zerkratzt wurde. Bisher bestehen keine Hinweise auf die Verursacher. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich unter Tel. 06324-9330 oder per E-Mail an pihassloch@polizei.rlp.de zu melden.

Meckenheim: Nach Unfall geflüchtet

Meckenheim (ots) – Nach Unfall geflüchtet ist am Mittwochmittag (19. Aug 2020, 13 Uhr) der Fahrer eines Paketdienstes in der Kleppergasse in Meckenheim. Eine Hauswand hat er gestreift und dabei einen Schaden von ca. 1000,- EUR verursacht, so die Polizei Haßloch. Ein Zeugin meldete den Vorfall der Polizei konnte, das Kennzeichen konnte sie nicht ablesen. Die Polizeiinspektion Haßloch nimmt Zeugenhinweise unter Tel. 06324-9330 oder per E-Mail an pihassloch@polizei.rlp.de entgegen.

Haßloch: Harley Davidson entwendet

Haßloch (ots) – Während ein 59-jähriger Mann aus Speyer am Mittwochabend (19. Aug. 2020, 20:30 – 20:50 Uhr) eine Gaststätte in Haßloch (Aumühle 1) besuchte, entwendeten Unbekannte sein Motorrad. Die rote Harley Davidson Street Glide hatte einen Zeitwert von ca. 20.000.- EUR. Die Polizeiinspektion Haßloch erbittet Hinweise von evtl. Zeugen des Vorfalls unter Tel. 06324-9330 oder per E-Mail an pihassloch@polizei.rlp.de.

Bad Dürkheim: Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Bad Dürkheim (ots) – Am 19.08.2020 gegen 15:50 Uhr kam es auf dem Wurstmarktplatz zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 74-jähriger Rennradfahrer leicht verletzt wurde. Eine 85-jährige Fahrzeugführerin aus Grünstadt wollte zuvor im Bereich des Mercure-Hotel in die St.-Michaels-Allee einfahren und übersah hierbei den hinter einem weiteren PKW fahrenden Radfahrer, sodass es beim Abbiegevorgang zum Zusammenstoß mit diesem kam. Der Rennradfahrer stürzte zu Boden, zog sich jedoch hierbei glücklicherweise nur leichte Verletzungen zu und konnte seine Fahrt nach der Unfallaufnahme fortsetzen.

Bad Dürkheim: Mehrere Untersagungen der Weiterfahrt

Bad Dürkheim (ots) – Im Verlauf der Nacht zum 20.08.2020 musste gleich drei Fahrzeugführern der Antritt der Fahrt bzw. die Weiterfahrt untersagt werden. In zwei Fällen wurden Fahrzeugführer im Umkreis ihres PKWs kontrolliert und hierbei eine nicht unerhebliche Alkoholisierung dieser Personen festgestellt. Der „Spitzenwert“ lag hier bei 2,17 Promille. Beiden Personen wurde der Fahrtantritt untersagt – die Fahrzeugschlüssel wurden präventiv sichergestellt.

Im Rahmen einer weiteren Verkehrskontrolle musste zudem ein verkehrsunsicheres Fahrzeug beanstandet werden – hier wurde festgestellt, dass am PKW eines 54-jährigen aus Worms eine nicht eingetragene Tieferlegung sowie eine nicht für den Betrieb zugelassene Felgen – Reifen – Kombination verbaut war. Weiterhin konnten auch für die veränderte Abgasanlage keine erforderlichen Unterlagen vorgezeigt werden, sodass letztendlich die Weiterfahrt untersagt und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet wurde.

Meckenheim, Haßloch: Radarkontrollen

Meckenheim / Haßloch (ots) – Zwei Stunden überwachte die Polizei Haßloch am Dienstagmittag (18. August 2020, 13-15 Uhr) die Geschwindigkeit in der Rödersheimer Straße in Meckenheim. Von 71 gemessenen Fahrzeuge war elf zu schnell. Der Höchstwert lag bei 68 km/h (Zulässig: 50 km/h). Ein weiterer Autofahrer wurde beim Telefonieren erwischt. Ihn erwartet ein Bußgeld von 100,–EUR und ein Punkt in Flensburg. In der Haßlocher Kirchgasse fuhren am gleichen Tag (16:25 – 17:05 Uhr) 43 Fahrzeuge durch die Messstelle. Die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h wurde hier nicht überschritten. Zwei Fahrer wurden allerdings ohne Gurt angehalten und mit 30 EUR verwarnt.