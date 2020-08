Aufmerksame Zeugen verfolgen Ladendieb und ermöglichen Festnahme

Kassel-Bad Wilhelmshöhe (ots) – Am gestrigen Mittwochabend 19.08.2020 um 18:25 Uhr, kam es in einem Einkaufsmarkt im Kasseler Stadtteil Bad Wilhelmshöhe zu einem Ladendiebstahl, bei dem sich der ertappte Ladendieb mit der erbeuteten Ware zügig vom Markt entfernte. Zwei aufmerksame Männer verfolgten den Dieb, informierten die Polizei und konnten so eine schnelle Festnahme des 58-jährigen Tatverdächtigen durch die Polizei ermöglichen.

Wie die aufnehmenden Beamten des Polizeireviers Süd-West berichteten, entwendete der 58-Jährige kurz vor Ladenschluss eine Schachtel Zigaretten und sei dabei durch die Kassiererin auf frischer Tat ertappt worden. Der Tatverdächtige gab alsbald Fersengeld und flüchtete aus dem Markt in die nähere Umgebung.

Die zufällig vor dem Einkaufsmarkt anwesenden 27 und 31-jährigen Männer sind durch die Kassiererin aufmerksam gemacht worden. Sie nahmen kurzentschlossen die Verfolgung auf und benachrichtigten die Polizei, der sie auch den aktuellen Standort des Ladendiebs durchgaben.

Die hinzueilende Polizeistreife des Polizeireviers Süd-West konnte aufgrund der genauen Mitteilung den Flüchtigen noch unweit des Tatorts festnehmen und die Personalien feststellen. Der 58-Jährige muss sich nun wegen Diebstahls geringwertiger Sachen verantworten.

Hinweise nach Unfallflucht in Ochshäuser Straße erbeten – Unbekannter krachte in VW Caddy

Kassel-Bettenhausen (ots) – Am vergangenen Freitagmorgen 14.08.2020 krachte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer mit seinem Fahrzeug in der Ochshäuser Straße gegen einen geparkten VW Caddy. Ohne sich um den angerichteten Schaden von mehreren Tausend Euro zu kümmern, flüchtete der Verursacher von der Unfallstelle. Die bisherigen Ermittlungen durch die Beamten der Unfallfluchtgruppe der Kasseler Polizei führten nicht zur Identifizierung des flüchtigen Fahrers. Aus diesem Grund suchen die Ermittler nun nach Zeugen, die Hinweise auf den Verursacher oder ein Fahrzeug mit beträchtlichen Schäden im Bereich der rechten Fahrzeugfront geben können.

Wie die zur Unfallaufnahme eingesetzten Beamten des Polizeireviers Ost berichten, muss sich der Unfall in der Zeit zwischen 7:40 Uhr und 8:00 Uhr an dem Freitagmorgen (14.08.) ereignet haben. Aufgrund der Spurenlage ist davon auszugehen, dass der Unfallverursacher mit seinem Wagen auf der Ochshäuser Straße vom Leipziger Platz kommend in Richtung Forstefeldstraße unterwegs war. In Höhe der Hausnummer 8 war er dann aus noch unbekannten Gründen gegen den geparkten VW Caddy gekracht, an dem dadurch hinten links ein Schaden von ca. 3.000 Euro entstanden war.

Zeugen, die den Ermittlern der Unfallfluchtgruppe Hinweise auf den flüchtigen Fahrer oder sein vorne rechts beschädigtes Fahrzeug geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561 – 9100 bei der Polizei.

Drogenberauschter Radfahrer flüchtet mit gestohlenem E-Bike

Kassel-Süd (ots) – Weil er gegen 3:45 Uhr ohne Licht mitten auf der Heckerstraße unterwegs war, fiel ein Fahrradfahrer in der Nacht zum Donnerstag 20.08.2020 einer Streife des Kasseler Innenstadtreviers auf. Als die Beamten den jungen Mann anhalten wollten, gab dieser Gas und trat mit seinem E-Bike die Flucht an. Trotz mehrfacher Aufforderungen über die Außenlautsprecher des Funkwagens querte der Flüchtende waghalsig und ohne zu gucken die vierspurige Frankfurter Straße und setzte seine Flucht in die Karlsaue fort. Dort ließ er das Fahrrad fallen und flüchte zu Fuß weiter.

Die Beamten des Polizeireviers Mitte hatten den 23-Jährigen jedoch nach wenigen Metern eingeholt und nahmen in vorläufig fest. Bei den folgenden Überprüfungen stellte sich schließlich auch heraus, was den Mann zur Flucht bewegt haben könnte. Er stand allem Anschein nach unter Drogeneinfluss. Zudem führte er verschiedenes Aufbruchswerkzeug mit, wobei er angab, das von ihm gefahrene E-Bike im Wert von über 3.000 Euro kurz zuvor am Straßenrand gefunden zu haben.

Das E-Bike, verkehrsrechtlich gesehen ein Pedelec, sowie das Werkzeug stellten die Beamten sicher. Die Ermittlungen zum rechtmäßigen Eigentümer des Rads dauern momentan noch an. Gegen den 23-Jährigen leiteten die Polizisten zwei Strafverfahren wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls und der Drogenfahrt ein. Er musste die Streife zur Blutentnahme mit aufs Revier begleiten, von wo aus er nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt wurde.

