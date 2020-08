Polizei Eschwege

Polizei ermittelt wegen Unfallflucht – 21-Jährige bestreitet Vorwürfe

Eschwege (ots) – Gegebenenfalls wegen Unfallflucht muss sich eine 19-jährige aus Meinhard verantworten, die am Mittwochmorgen 19.08.2020 gegen 08.00 Uhr im Holunderweg in Eschwege ein geparktes Fahrzeug angefahren hat. Die junge Frau hatte ihren Pkw in einer Parkbox abgestellt, war beim Einparken aber offenbar gegen das geparkte Fahrzeug einer 63-Jährigen aus Eschwege gestoßen.

Nachdem die 21-Jährige ihr Fahrzeug stehen ließ und zu Fuß die Örtlichkeit verließ, fuhr die 63-Jährige später mit ihrem Pkw, ohne den Schaden zu bemerken, zu ihrer Arbeitsstelle, wo sie von Kollegen auf den frischen Unfallschaden an ihrem Auto hingewiesen wurde. Als die Geschädigte daraufhin zur Unfallörtlichkeit zurückfuhr und das verursachende Fahrzeug vorfand, verständigte die Frau die Polizei. Die 21-Jährige erschien dann zwischenzeitlich wieder an der Unfallörtlichkeit und räumte schließlich ein, den Unfall verursacht zu haben. Im Rahmen ihrer Ermittlungen machten die Beamten der Verursacherin dann den Vorwurf der Unfallflucht, den die Frau allerdings bestreitet. Der Schaden an den Autos wird mit je 2.000 Euro angegeben.

Unfallflucht in Bad Sooden-Allendorf – Zeugen beobachten flüchtige Verursacherin

(ots) – Am frühen Mittwochabend 19.08.2020 hat die Polizei von Eschwege aufgrund von Zeugenhinweisen eine Unfallverursacherin ermitteln können, die gegen 17.55 Uhr im Städtersweg von Bad Sooden-Allendorf auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes einen Pkw beschädigt hat. Die Frau hatte rückwärts ausgeparkt und war dabei gegen den geparkten Pkw einer 25-Jährigen aus Karlsruhe gestoßen. Anschließend hatte die Frau ihre Fahrt fortgesetzt, ohne ihren Pflichten als Unfallverursacherin nachzukommen.

Als die 25-Jährige zu ihrem beschädigten Auto zurückkam, machten sich Zeugen des Unfalls bemerkbar und teilten ihre Beobachtungen, samt abgelesenen Kennzeichen der Verursacherin, der jungen Frau mit. Die hinzugerufene Polizei konnte aufgrund dieser Angaben die Wohnadresse der vermeintlichen Verursacherin ermitteln.

Es handelt sich hierbei um eine 59-Jährige aus Berkatal, an deren Pkw sich dann auch die passenden Unfallspuren fanden. Gegen die 59-Jährige wird nun wegen Unfallflucht ermittelt. Die Polizei geht von einem Schaden in Höhe von 1000 Euro am Pkw der 25-Jährigen und von 200 Euro am Auto der Verursacherin aus.

Parkrempler

(ots) – Beim Einparken in der Friedrich-Wilhelm-Straße in Eschwege kam es Mittwochvormittag 19.08.2020 zu einem Parkrempler. Eine 80-Jährige aus Eschwege wollte mit ihrem Fahrzeug hinter dem am rechten Fahrbahnrand geparkten Pkw eines 50-Jährigen aus Meißner einparken. Beim Rangieren kam es dann zur Kollision. Insgesamt entstand bei dem Unfall ein Schaden von 800 Euro.

(ots) – Ein weiterer Unfall beim Einparken ereignete sich am Mittwochmittag 19.08.2020. Eine 18-Jährige aus Sontra hatte mit ihrem Auto gegen 13.30 Uhr in Eschwege die Straße Südring befahren und dann beim Einparken bei den Parkplätzen des Oberstufengymnasiums das Auto eines 22-Jährigen aus Waldkappel gestreift. An den beiden Autos entstand ein Schaden von je 500 Euro.

Trunkenheitsfahrt – 63-Jähriger aus Eschwege muss sich Blutentnahme unterziehen

(ots9 – Am Mittwochnachmittag 19.08.2020 hat die Polizei in Eschwege Ermittlungen gegen einen 63-Jährigen aus Eschwege wegen des Verdachts der Trunkenheit im Straßenverkehr aufgenommen. Der Mann war mit seinem Pkw in der Bahnhofstraße in Eschwege um kurz nach 15.00 Uhr vom Parkplatz eines Einkaufsmarktes losgefahren und hatte beim Ausparken offenbar ein anderes Fahrzeug berührt. Der Mann war dann weitergefahren, woraufhin die Polizei verständigt wurde.

Wie sich herausstellte, war der angefahrene Pkw zwar nicht beschädigt worden, die Ermittlungen der Beamten vor Ort legten aber den Verdacht nahe, dass der 63-Jährige unter Alkoholeinfluss stehen könnte. Daraufhin stellten die Beamten dann weitere Ermittlungen an der Wohnadresse des Mannes an, wo sich später nach einem positiven Atemalkoholtest mit einem Wert von 1,82 Promille der Verdacht der Trunkenheit erhärtete. Der 63-Jährige musste sich daraufhin einer Blutentnahme im Krankenhaus unterziehen.

Polizei Hessisch Lichtenau

Zeitungsstapel gerät in Brand – Polizei sucht Zeugen

(ots) – Ein Stapel deponierter Tageszeitungen ist in der Nacht von Mittwoch 19.08.2020 auf Donnerstag 20.08.2020 in einem Bushäuschen in Brand geraten. Die Zeitungen wurden vmtl. zwischen 02.00 Uhr und 03.00 Uhr für die Zeitungsausträger in einem Bushäuschen an der Hauptstraße von Trubenhausen parat gelegt.

Gegen 04.35 Uhr wurde der brennende Zeitungsstapel von zwei Zeitungsausträgern bemerkt und selbständig gelöscht, bevor das Bushäuschen in Mitleidenschaft gezogen wurde. So ist lediglich ein Schaden von 40 Euro an den Zeitungen entstanden. Hinweise zur Brandentstehung nimmt die Polizei in Hessisch Lichtenau unter der Nummer 05602/9393-0 entgegen.

Polizei Witzenhausen

58-jähriger und 54-jähriger Autofahrer stoßen zusammen

(ots) – Am Mittwochmorgen 19.08.2020 befuhren ein 58-jähriger und ein 54-jähriger Autofahrer, die beide aus Witzenhausen stammen, mit ihren Pkws die Bundesstraße 451 von Witzenhausen in Richtung Hundelshausen, als sie gegen etwa 08.40 Uhr wegen eines Rettungswagens mit Sondersignalen am rechten Fahrbahnrand an einer Haltestelle halten mussten.

Als der 58-Jährige kurz darauf wieder anfuhr, stieß er mit dem Auto des 54-Jährigen zusammen, der seinerseits ebenfalls angefahren war und bereits auf gleicher Höhe mit dem anderen Fahrzeug war. Durch die Kollision der beiden Autos entstand ein Schaden von insgesamt 6.400 Euro.

Sachbeschädigung an Pkw – Polizei sucht Zeugen

(ots) – Am Dienstagabend 18.08.2020 wurde in der Zeit von 18.00 Uhr bis 22.15 Uhr das Auto eines 22-Jährigen aus Witzenhausen beschädigt. Das betroffene Auto, ein roter VW Golf, stand zur Tatzeit im Laubenweg von Witzenhausen auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes.

Die Unbekannten zerstachen an dem Golf alle vier Reifen mittels eines unbekannten Gegenstands. Dadurch entstand ein Schaden von 400 Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Witzenhausen unter der Nummer 05542/9304-0 entgegen.

