Heidelberg: Stadtnotizen 19.08.2020

Geschwisterermäßigung in Kitas: Antragsformulare jetzt online

Künftig soll es für Familien mit mehreren betreuten Kindern nicht nur in den städtischen, sondern auch in freien und privatgewerblichen Heidelberger Kindertageseinrichtungen eine Geschwisterermäßigung geben. Das hat der Gemeinderat vor der Sommerpause beschlossen, um Familien weiter zu entlasten. Damit ist sichergestellt, dass alle betreuten Heidelberger Kinder bei der Geschwisterermäßigung gleichgestellt sind, unabhängig davon, in welcher Kita sie betreut werden. Informationen und Antragsformulare für die Geschwisterermäßigung stehen ab sofort auf der Homepage der Stadt Heidelberg unter www.heidelberg.de/familie > Kinderbetreuung > Geschwisterermäßigung zur Verfügung.

Ergänzend: Infos zu Unterstützungsangeboten für Familien unter www.heidelberg.de/hd4family

Freiwilligentag 2020: Am 19. September mitanpacken bei gemeinnützigen Projekten – Projekte können noch eingereicht werden / Viele Mitmach-Möglichkeiten trotz Corona-Verordnung

Gemeinsam anpacken und ein soziales Projekt umsetzen: Das können alle Interessierten am Samstag, 19. September 2020, beim 7. Freiwilligentag in Heidelberg und der gesamten Metropolregion Rhein-Neckar. Trotz der Coronavirus-Pandemie laufen die Vorbereitungen zu dem regionalen Großereignis, das alle zwei Jahre stattfindet. Gemeinnützige Vereine und Initiativen sind aufgerufen, jetzt ihre Projektideen im Internet unter www.wir-schaffen-was.de vorzustellen – und damit für tatkräftige Unterstützung am Freiwilligentag zu werben. Die Projekte müssen gemeinnützig sein und sich unter Einhaltung örtlicher Corona-Verordnungen innerhalb eines Tages realisieren lassen. Wer beim größten Freiwilligentag dieser Art in Deutschland aktiv mithelfen möchte, kann sich auf der Internetseite als Helferin oder Helfer eintragen. Der Freiwilligentag wird erstmals auch digitale Angebote umfassen.

Gemeinsam Anpacken – mit Abstand und Umsicht

Beim Freiwilligentag 2018 packten in der Region über 7.500 Menschen bei mehr als 370 Projekten mit an. Allein in Heidelberg wirkten mehr als 550 Helferinnen und Helfer bei der Umsetzung von 45 gemeinnützigen Projekten mit – ein Rekord. Die Teilnahme lohnt sich für gemeinnützige Einrichtungen in jedem Fall: Sie können die eigene Arbeit präsentieren und langfristig neue Unterstützer gewinnen. Darüber hinaus macht der freiwillige Einsatz Spaß und stärkt das Miteinander. Trotz der Einschränkungen aufgrund der Corona-Pandemie soll es möglich sein, gemeinsam Gutes zu tun. Einzelne Aktionen werden aufgrund der Abstands- und Hygienegebote nicht durchführbar sein, etwa mit größeren Gruppen in Innenräumen. Anpacken mit Abstand und Umsicht lautet die Devise.

In Heidelberg soll der Freiwilligentag auch zeigen, dass freiwilliges, bürgerschaftliches Engagement einen Beitrag bei der Bewältigung gesellschaftlicher Herausforderungen leisten kann. Daher sind insbesondere Projektideen, die den gesellschaftlichen Zusammenhalt fördern, gerne gesehen – Projekte für und mit Menschen mit Migrationsgeschichte, Projekte für und mit Menschen mit Behinderung, aber auch Projekte, die das Thema „kontaktloses Engagement und digitale Angebote“ aufgreifen, sind besonders willkommen. Beispiele hierfür könnten sein: das Putzen von Stolpersteinen, Müllsammeln im Heidelberger Stadtwald oder in den Grünanlagen sowie virtuelle Austauschtreffen zu den vielfältigen Themenbereichen des bürgerschaftlichen Engagements. Natürlich sind auch alle anderen Projektideen, die zum Mitmachen einladen und einen Beitrag zu einer lebendigen Stadtgesellschaft leisten können, sehr willkommen.

Alle Teilnehmer am Freiwilligentag erhalten wieder ein blaues T-Shirt und diesmal eine Mund-Nasen-Bedeckung in „Wir schaffen was“-Optik. Die An- und Abreise zum Projekt ist für Helferinnen und Helfer am Aktionstag im Verkehrsverbund Rhein-Neckar kostenlos.

FreiwilligenAgentur bietet Beratung für interessierte Organisationen

Da der Freiwilligentag in diesem Jahr in veränderter Form stattfinden wird, weil er sich an die aktuellen Hygiene- und Kontaktvorgaben der Landesregierung halten muss, sind diesmal auch und besonders kontaktfreie, kontaktarme oder digitale Projekte gefragt. Die FreiwilligenAgentur Heidelberg berät hierzu gerne interessierte Organisationen und bietet dazu dienstags von 10 bis 12 Uhr und mittwochs von 15 bis 16 Uhr (oder nach Vereinbarung) unter Telefon 06221 7262172 oder per E-Mail an freiwilligentag@paritaet-hd.de den „Wir-schaffen-was-Talk“ für Fragen und Antworten rund um den Freiwilligentag an.

Der neue Stadtplan ist da – Erhältlich ab 20. August im Buchhandel

Die Stadt Heidelberg gibt eine neue Ausgabe des amtlichen Stadtplans heraus. Der neue Plan ist ab Donnerstag, 20. August 2020, erhältlich beim Vermessungsamt der Stadt Heidelberg sowie im örtlichen Buchhandel. Die Ausgabe 2020, die im Maßstab 1: 15.000 erscheint, kostet 6,87 Euro.

Seit dem Erscheinen der Auflage 2014 hat sich im Stadtbild einiges verändert, vor allem auf den Konversionsflächen. Die Neuauflage zeigt die bereits im Umbau befindlichen Flächen und dort zur Umsetzung vorgesehene Planungen. Daneben gibt der Stadtplan nun auch zusätzliche Informationen: Erstmalig sind Einbahnstraßen mit ihrer Richtung im Plan integriert und öffentliche Rettungspunkte dargestellt.

Die Auflage 2020 zeigt sich im gewohnten Umschlag und mit neuem Titelbild. Zeigten die bisherigen Titel Bildimpressionen aus der Innenstadt, finden Käufer der Auflage 2020 ein sogenanntes Lenticularbild Heidelbergs, das in 3D eindrucksvoll die Geländestruktur der Stadt sichtbar macht.

Wie bisher wird der amtliche Stadtplan mit einem Verzeichnisheft ausgeliefert, das über ein Suchregister alle Straßen, Gewanne, Feld- und Waldwege listet und verortet. Außerdem werden alle öffentlichen Einrichtungen und Institutionen aufgeführt.

Lange Tradition: Erste Auflage erschien 1907

In Heidelberg hat der amtliche Stadtplan, der vom Vermessungsamt der Stadt herausgegeben wird, eine lange Tradition. Die erste Auflage erschien 1907 und wurde zuletzt 2014 aktualisiert. Auch wenn es heute ein großes Angebot an Online-Stadtplänen für Computer und Smartphones gibt, wird der amtliche Stadtplan Heidelberg in gedruckter Form stetig nachgefragt. Als Plan im praktischen Taschenformat ist er sehr beliebt.