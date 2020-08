Neustadt und Kreis Bad Dürkheim: Die Polizei-News

Neustadt an der Weinstraße – 19.08.2020 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und ihr habt etwas gesehen, dann wendet Euch bitte an die zuständige Polizeidienststelle.

Grünstadt: Verkehrsunfall mit Personen- und erheblichem Sachschaden

Grünstadt, Obersülzer Straße – 18.08.2020, 21:20 Uhr (ots) – Ein 24-jähriger aus Bockenheim fuhr mit seinem PKW auf der Obersülzer Straße Richtung Stadtmitte. Hierbei durchbrach er die beleuchteten Warnbaken einer Baustellenabsperrung und kollidierte mit einem Baufahrzeug. Beim Aufprall wurde der PKW-Fahrer leicht verletzt. Es entstand erheblicher Sachschaden am PKW (Totalschaden, ca. 15.000EUR), sowie geringer Sachschaden am Bagger. Die Feuerwehr musste verständigt werden, weil am PKW Betriebsstoffe ausliefen. Die Obersülzer Straße musste für 1,5 Stunden gesperrt werden.

Haßloch: Frank Hoffmann neuer Leiter der Polizeiinspektion Haßloch

Haßloch (ots) – Am 19.08.2020 wurde der neue Leiter der Polizeiinspektion Haßloch, Polizeihauptkommissar Frank Hoffmann, von Polizeipräsident Thomas Ebling offiziell in sein Amt eingeführt. Die Funktion übernimmt er dann ab 01.09.2020.

Gleichzeitig wurde der vorherige Leiter, Erster Polizeihauptkommissar Wolfgang Brunke, nach 43 Jahren Polizeidienst in den Ruhestand verabschiedet. Der 60-Jährige wurde 1977 beim damaligen Bundesgrenzschutz eingestellt. 1985 wechselte er zur rheinland-pfälzischen Polizei, wo er bis 2004 in Germersheim eingesetzt war. Anschließend war Wolfgang Brunke in Ludwigshafen als Polizeiführer vom Dienst tätig, bis er 2014 die Leitung der Polizeiinspektion Haßloch übernahm. Am 31.08.2020 wird er in den Ruhestand versetzt. Hierfür wünschen wir ihm alles Gute.

Die Polizeiinspektion Haßloch ist Frank Hoffmann mittlerweile nicht mehr ganz unbekannt. Der 47-Jährige verrichtet dort bereits seit März 2020 seinen Dienst, um sich mit den Aufgaben des Dienststellenleiters vertraut zu machen. Zum 01.09.2020 übernimmt er dann offiziell die Funktion. Frank Hoffmann wurde 1993 in den Polizeidienst eingestellt und verrichtete lange Jahre bei der Polizeiinspektion Speyer, zunächst als Sachbearbeiter und später als Dienstgruppenleiter, seinen Dienst. Im Rahmen einer Förderverwendung war er 2019 bei der Polizeidirektion Neustadt und als stellvertretender Leiter der Polizeiinspektion Neustadt tätig.

In einer, aufgrund der aktuellen Corona-Lage, eingeschränkten Feierstunde bedankte sich Polizeipräsident Thomas Ebling bei Wolfgang Brunke für die geleistete Arbeit und wünschte Frank Hoffmann viel Erfolg in seiner neuen Funktion.

Die Polizeiinspektion Haßloch ist für die Gemeinde Haßloch und die Verbandsgemeinde Deidesheim mit insgesamt rund 32.000 Einwohnern zuständig.

Mutterstadt: Betrunkener LKW-Fahrer auf der A65

Mutterstadt – A65 (ots) – Am Dienstag, den 18.08.2020 meldete ein aufmerksamer Verkehrsteilnehmer am frühen Abend gegen 20.00 Uhr, dass ein Sattelzug auf der A65 Schlangenlinien fahren würde. Beamte der Polizeiautobahnstation Ruchheim konnten den Sattelzug im Rahmen der Fahndung und mit Hilfe des Zeugen an der Anschlussstelle Mutterstadt/Ruchheim feststellen, an der der Sattelzug abgefahren war. Bei der anschließenden Kontrolle konnte der 46-jährige Fahrer aus Osteuropa kaum aus seinem Führerhaus aussteigen, so betrunken war er. Zu der Durchführung eines Atemalkoholtests war der Mann nicht mehr in der Lage, weshalb die Entnahme einer Blutprobe angeordnet wurde. Der Führerschein des Mannes wurde sichergestellt. Er darf bis zur abschließenden Entscheidung in Deutschland kein Kraftfahrzeug mehr führen.