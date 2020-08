Speyer: Kunde beleidigt Filialleiterin und verursacht danach Verkehrsunfall

(ots) – Ein 61-jähriger Karlsruher hielt sich am Dienstagnachmittag 18.08.2020 gegen 16:20 Uhr ohne Mund- und Nasenschutz in den Räumlichkeiten eines Lebensmitteldiscounters in der Tullastraße auf. Als er durch die Filialleiterin auf die Maskenpflicht hingewiesen und gebeten wurde, eine solche aufzuziehen, weigerte er sich, ihrer Anweisung Folge zu leisten. Daraufhin wurde er des Marktes verwiesen. Hierüber erregte sich der Kunde derart, dass er der Filialleiterin seine Einkäufe “vor die Füße warf”, sie beleidigte und wutentbrannt das Geschäft verließ.

Vermutlich immer noch über die vorangegangene Situation erregt, fuhr er mit seinem Peugeot beim Ausparken in den hinter dem Parkplatz befindlichen Abwassergraben. An seinem Fahrzeug entstand hierdurch ein Schaden von ca. 20.000 EUR. Das Fahrzeug musste durch einen Kran aus dem Graben geborgen und abgeschleppt werden. Glücklicherweise kam es durch das Unfallgeschehen zu keinem Personenschaden bzw. Gefährdung anderer.

Den Beschuldigten erwartet nun neben dem ihm durch den Unfall entstandenen finanziellen Schaden ein Strafverfahren wegen Beleidigung. Zudem wurde eine Mitteilung an die Fahrerlaubnisbehörde über das vor Ort festgestelltes Verhalten/Auftreten des 61-Jährigen veranlasst.

Speyer: Laminat von Großbaustelle entwendete

(ots) – 13.08 bis 14.08.2020, 16-13 Uhr – Unbekannte Täter entwendeten in der letzten Woche zwischen Donnerstag und Freitag insgesamt 32 Pakete mit Laminat von einer Großbaustelle in der Remlingstraße / Schwester-Patronia-Steiner-Straße. Die Schadenshöhe beläuft sich auf ca. 2.000 EUR. Derzeit liegen der Polizei keine Täterhinweise vor.

Gesucht werden Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge festgestellt haben, die im Zusammenhang mit dem Diebstahl stehen könnten. Hinweise nimmt die Polizei Speyer unter 06232-1370 oder pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.

Speyer: 23-Jähriger entwendet Parfüm

(ots) – 17.08.2020, 17:30 Uhr – Am Montag 17.08.2020 gegen 17:30 Uhr hielt sich ein 23-jähriger Mann ohne festen Wohnsitz in einem Drogeriemarkt in der Maximilianstraße auf. In diesem hatte er bereits am 05.08 Parfüm im Wert von ca. 1.100 EUR entwendete, konnte damals jedoch unerkannt entkommen. Eine Angestellte erkannte den Täter am Montag wieder, woraufhin die Polizei verständigt wurde.

Diese konnte den Mann noch im Geschäft einer Personenkontrolle unterziehen und fand bei der Durchsuchung seines Rucksacks Parfüm des Drogeriemarkts im Wert von 135EUR. Im Rahmen der weiteren polizeilichen Ermittlungen konnte aufgrund von Videoaufzeichnungen zudem Erkenntnisse erlangt werden, dass der Beschuldigte am 07.08 in dem Drogeriemarkt Parfüm im Wert von 650EUR entwendet hat. Er muss sich nun wegen drei Ladendiebstählen strafrechtlich verantworten.