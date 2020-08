Darmstadt

Auseinandersetzung mit Messer – 49-Jähriger schwer verletzt

Darmstadt (ots) – Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Darmstadt und des Polizeipräsidiums Südhessen

Am späten Dienstagabend (18.8.) ist ein Streit zwischen zwei 44- und 49-jährigen Männern in der Straße “Im Erlich” eskaliert. Vor einem Mehrfamilienhaus setzte sich der Konflikt, der zuvor in einer Wohnung begonnen hatte, fort und mündete in einer körperlichen Auseinandersetzung. Hierbei soll ersten Erkenntnissen zufolge auch ein Messer eingesetzt worden sein.

Dabei zog sich der 49-jährige Darmstädter erhebliche Verletzungen zu und kam in ein Krankenhaus. Der 44 Jahre alte Tatverdächtige flüchtete zunächst vom Tatort, stellte sich aber wenige Stunden später selbst beim 3. Polizeirevier in Darmstadt, wo ihn die Beamten vorläufig festnahmen. Die Hintergründe zum Geschehen sind derzeit Gegenstand weiterer Ermittlungen.

Streit in Pizzeria mündet in Stichverletzungen

Darmstadt (ots) – Eine Auseinandersetzung zwischen zwei 42 und 49 Jahre alten Männern ist am Sonntagabend (16.8.) in den Mitarbeiterräumen einer Pizzeria offenbar eskaliert und hat im Anschluss die Polizei auf den Plan gerufen. Ersten Erkenntnissen zufolge hatte der Streit zwischen 19 Uhr und 19.30 Uhr in dem Lokal in der Karlstraße stattgefunden, wobei sich ein 42-jähriger Streitbeteiligter Stichverletzungen zuzog und sich wenige Stunden später in ein Krankenhaus begab.

Weil das Verletzungsbild einen strafrechtlichen Zusammenhang vermuten ließ, wurde die Polizei zeitversetzt von Mitarbeitern des Krankenhauses über den Sachverhalt informiert. Die Beamten der Ermittlunsggruppe-City haben den Fall übernommen und ein Strafverfahren wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung eingeleitet. Die Ermittlungen zu den Hintergründen dauern derzeit an. Zeugenhinweise werden unter der Rufnummer 06151/9690 entgegengenommen.

Einbruch in Reihenhaus – Täter erbeuten Schmuck und Geld

Darmstadt-Arheilgn (ots) – In der Nacht zum Mittwoch (18.-19.8.) haben ungebetene Gäste ein Reihenhaus in der Rodgaustraße heimgesucht. Zwischen Dienstagabend, 18 Uhr und Mittwoch, 1.30 Uhr, verschafften sich die Täter über eine rückwärtig gelegene Terrassentür Zugang zu dem Anwesen und durchsuchten die Räume nach Wertgegenständen. Dabei wurden sie fündig und erbeuteten nach ersten Erkenntnissen Schmuck und Bargeld.

Die Kriminalpolizei in Darmstadt (K21/22) ermittelt und nimmt in diesem Zusammenhang sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 06151/9690 entgegen.

Einbrecher am Werk – Wer kann Hinweise geben?

Darmstadt (ots) – Ein Reihenhaus in der Rodgaustraße war am Dienstagabend (18.08.2020) das Ziel von Einbrechern. Über eine aufgehebelte Terrassentür hatten sich die Kriminellen unbemerkt Zugang zu den Wohnräumen des Hauses verschafft. Dort suchten sie in mehreren Zimmern nach Wertsachen.

Nach ersten Feststellungen zählten Schmuck, eine Spielkonsole samt Spiele und ein gefülltes Sparschwein zur Beute der Einbrecher. Die Tat wurde am frühen Mittwochmorgen (19.08.2020) gegen 01.30 Uhr von dem heimkehrenden Bewohner, der das Haus um 18.00 Uhr verlassen hatte, bemerkt.

Das Kommissariat 21/22 der Kriminalpolizei hat die Ermittlungen in dem Fall übernommen. Zeugen, die Hinweise zu den bislang unbekannten Tätern geben können oder in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06151 / 969-0 bei den Ermittlern zu melden.

Darmstadt-Dieburg

Dieburg: Nicht nur ein Verstoß

(ots) – Am Mittwoch 19.08.2020 stoppen Beamte der Verkehrsinspektion in Dieburg einen “getunten” VW Golf, der auf Grund seiner unterschiedlich weit aus den Kotflügeln herausragenden Hinterräder aufgefallen war. Schnell konnte festgestellt werden, dass die Betriebserlaubnis auf Grund unzulässiger Änderungen an Fahrwerksteilen, Rädern und Anbauteilen erloschen war.

Die Ermittlungen ergaben, dass das Auto bereits Ende Juli in Pfungstadt wegen des Erlöschens der Betriebserlaubnis aus dem Verkehr gezogen wurde und zwischenzeitlich abgemeldet und verkauft worden war. Die Zulassungsbehörde wurde von der Polizei darüber informiert, so dass eine erneute Zulassung im vorliegenden technischen Zustand nicht möglich gewesen wäre.

Dies sah der neue Besitzer, ein 24-jähriger Mann, offensichtlich nicht als großes Problem und fertigte sich kurzerhand zwei Zulassungssiegel und die HU-Plakette selbst an, die er dann auf den entstempelten Kennzeichen anbrachte. Doch auch dies entging den wachsamen Augen der Verkehrsspezialisten nicht.

Obendrein stellte sich heraus, dass der seit mehreren Jahren in Deutschland lebende Fahrer lediglich über eine Fahrerlaubnis aus einem Drittstaat verfügte und somit keine im Inland gültige Fahrerlaubnis hat. Dementsprechend konnte er die Fahrt vor Ort nicht fortsetzen und die beiden Kennzeichen, sowie die Zulassungsbescheinigung wurden sichergestellt.

Auf den 24-Jährigen kommen jetzt Straf-, sowie Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen Urkundenfälschung, fehlendem Versicherungsschutz, Fahrens ohne Fahrerlaubnis und der erloschenen Betriebserlaubnis zu.

Dieburg: Kupferdiebstahl führt zu Feuerwehreinsatz – Zeugen gesucht

(ots) – Einen kleinen Brand im Wald an der Kreisstraße 108 bei Harpertshausen haben mutmaßliche Kupferdiebe am frühen Mittwochmorgen 19.08.2020 bewusst verursacht und dadurch für einen Feuerwehreinsatz gesorgt. Nach ersten Ermittlungen hatten die Täter Kupferkabel in Brand gesetzt, um das Metall von der Ummantelung zu lösen. Vermutlich durch den Einsatz der alarmierten Feuerwehr aufgeschreckt, ergriffen die Täter unerkannt die Flucht.

Nachdem der kleine Brand gelöscht war, konnten die Streifen der Polizeistation Dieburg rund 18 Kilogramm Kupferdraht, dessen Herkunft noch ungeklärt ist, sicherstellen. Die Ermittlungen zu den Tätern sowie zur Herkunft des möglichen Diebesguts haben die Beamten der Polizeistation Dieburg übernommen. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06071 / 9656-0 zu melden.

Dieburg: Auto beschädigt – Zeugen gesucht

(ots) – Wie am Dienstag 18.08.2020 bei der Polizei angezeigt wurde, haben bislang unbekannte Täter am Freitag 14.08.2020 im Laufe des Tages ein Auto beschädigt, indem sie zwei verfassungsfeindliche Symbole in den Lack kratzten. Der betroffene Skoda war zur Tatzeit zwischen 07.15 Uhr und 20.00 Uhr in der Lagerstraße geparkt.

Der am Auto entstandene Schaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf rund 1.000 Euro. Die Kriminalpolizei in Darmstadt hat die weiteren Ermittlungen in dem Fall übernommen und bittet Zeugen, die Hinweise zu den bislang unbekannten Tätern geben können, sich unter der Rufnummer 06151 / 969-0 beim ZK10 zu melden.

Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Weiterstadt (ots) – Am Montag (10.08.2020) kam es gegen 12:00 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht in der Haydnstraße. Hierbei touchierte vermutlich ein Fahrradfahrer mit Anhänger einen geparkten grauen Audi A6. An dem Auto ist dabei ein Schaden an der Fahrertür sowie am Außenspiegel auf der Fahrerseite in noch unbekannter Höhe entstanden. Der Verursacher entfernte sich anschließend vom Ort des Geschehens, ohne seiner Pflicht als Unfallbeteiligter nachzukommen.

In Zusammenhang mit dem Unfall sucht das 3. Polizeirevier Zeugen, die Hinweise zum Hergang oder dem Verursacher geben können. Diese werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06150-138912 beim Bezirks- und Ermittlungsdienst Weiterstadt oder direkt beim 3. Polizeirevier unter 06151 / 969-3810 zu melden.

Groß-Gerau

Geld aus Büro entwendet – Polizei sucht Zeugen

Biebesheim (ots) – Unbekannte erbeuteten am Dienstagmorgen (18.8.) Geld aus einem Firmenbüro “An der Hohen Straße”. Zwischen 6.15 und 7.05 Uhr verschafften sich die Kriminellen Zutritt zum Büro der Firma. Dort durchsuchten sie mehrere Schränke nach möglicher Beute und stießen auf Geld. Mit ihrer Beute flüchteten sie im Anschluss unerkannt. Insgesamt entstand ein Schaden von mehreren Hundert Euro.

Die Ermittlungsgruppe der Polizei in Gernsheim ist mit dem Fall betraut und nimmt sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 06258/93430 entgegen.

Orangefarbener Opel beschädigt – Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Rüsselsheim (ots) – Am Dienstagmittag (18.8.), im Zeitraum zwischen 11.20 und 12.05 Uhr, wurde ein orangefarbener Opel in der August-Bebel-Straße beschädigt.

Der Opel war auf einem dortigen Parkplatz, gegenüber von einem Taxi-Stand, abgestellt. Als die Halterin zu ihrem Wagen zurückkehrte, bemerkte sie im Heckbereich auf der Beifahrerseite mehrere Kratzer und Dellen. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer war vermutlich beim Ein- oder Ausparken gegen den Opel gestoßen. Im Anschluss flüchtete der oder die Unbekannte von der Unfallstelle. Am Opel entstand ein Schaden von mehreren Tausend Euro.

Die Polizeistation in Rüsselsheim ist mit dem Fall betraut und fragt: Wer hat in diesem Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht? Wer kann sachdienliche Hinweise zum Auffinden des mutmaßlichen Tatfahrzeugs geben? Die Beamten sind unter der Rufnummer 06142/696-0 zu erreichen.

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen