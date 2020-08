Goßfelden – Schilder mit nationalsozialistischen Symbolen beschmiert

Der Staatsschutz der Kriminalpolizei ermittelt wegen Sachbeschädigungen durch Farbschmierereien. Unbekannte hinterließen quasi im gesamten Ort z.B. auf der Ortseingangstafel, Verkehrsschildern, einem Hinweisschild eines Hotels und einer Litfaßsäule an einer Bushaltestelle nationalsozialistische Symbole. Der oder die Täter nutzten schwarzes und rotes Lackspray.

Die Meldung erreichte die Polizei am Sonntag, 16.August. Wer kann sachdienliche Angaben machen? Wer hat. vor diesem Sonntag, verdächtige Beobachtungen gemacht, die mit den Graffiti zusammenhängen könnten? Wer hat Personen gesehen z.B. mit schwarzen oder roten Farbspuren an Haut oder Kleidung? Sachdienliche Hinweise bitte an die Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Wetter – Grauen Golf verkratzt

Am Dienstag, 18. August, stellte die Fahrerin ihren grauen VW Golf um 07.20 Uhr auf dem Parkplatz vor der Schule in der Weinstraße ab. Als sie um 11.40 Uhr zurückkehrte, stellte sie einen mutwillig beigebrachten langen Kratzer auf der Beifahrerseite fest. Der Schaden beträgt mindestens 500 Euro. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Marburg – Graffiti

Unbekannte Täter besprühten die Wände, die Fahrstuhltüren und ein Werbeschild für verschiedene Geschäfte im Einkaufszentrum in der Temmlerstraße mit neongrüner Sprühfarbe. Teilweise sind die aufgesprühten Schriftzüge nicht entzifferbar, teils haben sie einen beleidigenden Inhalt. Der Schaden beträgt mehrere Hundert Euro.

Wer hat zur Tatzeit zwischen 06.30 Uhr am Dienstag und 05.30 Uhr am Mittwoch, 19. August verdächtige Beobachtungen gemacht? Wer kann sachdienliche Hinweise geben? Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0?

Unfallfluchten – Polizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise

Kirchhain – Schaden am schwarzen Opel Corsa

Der Schaden ist vorne links an der Stoßstange und dem Radkasten und beläuft sich auf mindestens 1000 Euro. Entstanden ist dieser Schaden zwischen 15 Uhr am Montag und 13.10 Uhr am Dienstag, 18. August in der Straße Gänseburg. Der Opel stand auf einem der markierten Parkplätze. Vermutlich kam es bei einem Ein- oder Ausmarkmanöver zur Kollision. Bislang gibt es keine Spuren oder Hinweise zum verursachenden Fahrzeug und/oder dessen Fahrer*in. Polizei Stadtallendorf, Tel. 06428 9305 0.

Bottenhorn – Schaden am Fallrohr der Dachrinne

Aufgrund erster Ermittlungen fuhr ein weißer Kleinlaster mit Anhänger auf der Silbergasse vom Steinackerweg zur Kirchstraße. In einer Linkskurve kam das Gespann offenbar zu weit nach rechts, sodass es zu einer Kollision mit dem Fallrohr der Dachrinne des Anwesens Silbergasse 6 kam.

Es ist nicht bekannt, ob der ziehende Sprinter oder der Anhänger gegen das Rohr stießen.

Wem ist das Gespann zur Unfallzeit am Montag, 17. August, um 17.30 Uhr noch aufgefallen?

Polizei Biedenkopf, Tel. 06461 9295 0.

Marburg – Mindestens 1500 Euro Schaden am grauen Hyundai i30

Der Hyundai ist hinten links entlang des Radkastens eingedellt und verkratzt. Der Ort der Verkehrsunfallflucht, durch die der Schaden in Höhe von mindestens 1500 Euro entstand, steht nicht sicher fest. Der Vorfall war am Dienstag, 18. August, zwischen 08.50 und ca. 11.30 Uhr. In dieser Zeit stand der Pkw sowohl am Erlenring im Rewe-Parkhaus als auch in der Ketzerbach auf einem der Parkplätze vor dem tegut-Markt. Am Erlenring stand das Auto von 08.50 bis 10.45 Uhr vorwärts eingeparkt auf der Ebene der Straße, im vorderen Drittel auf der linken Seite. Um 10.45 Uhr ging es dann mit einem kurzen Zwischenstopp in der Ketzerbach nach Haus.

Beim Ausladen der Einkäufe bemerkte die Fahrerin den frischen Unfallschaden. In der Ketzerbach parkte das Auto parallel zur Fahrbahn. Aufgrund des Unfallschadens ist als Unfallort eher das Parkhaus am Erlenring wahrscheinlich, die Ketzerbach aber nicht auszuschließen. Der Unfallverursacher verließ den Unfallort, ohne eine Nachricht zu hinterlassen und auch ohne die Polizei zu informieren.

Wer hat Beobachtungen gemacht, die mit der geschilderten Unfallflucht zusammenhängen könnten? Hinweise hierzu bitte an die Unfallfluchtermittler der Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Marburg – Unfallflucht in der Anne-Frank-Straße – Weißer VW Bus beschädigt

An dem VW Bus waren hinten links eine Delle und schwarze Abriebspuren sichtbar. Die Abriebspuren könnten eventuell von einem Bus oder Lastwagen stammen. Der Schaden am VW Bus beträgt vermutlich ca. 1000 Euro.

Nach den Angaben des Fahrers stand der VW Bus zur Unfallzeit am Freitag, 14. August, zwischen 09 und 13 Uhr ordnungsgemäß geparkt am Fahrbahnrand gegenüber dem Anwesen Anne-Frank-Straße 7. Der Unfallhergang ist unbekannt.

Ebenso hinterließ der Verursacher keine Notiz und holte auch nicht die Polizei.

Wer hat ein Rangiermanöver oder ein Ein- oder Ausparken oder ein Vorbeifahren mit zu geringem Seitenabstand beobachtet, dass eventuell zu dem Schaden an dem weißen VW Bus geführt hat? Sachdienliche Hinweise auch zu dieser Verkehrsunfallflucht bitte an die Ermittler der Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Bracht/Rosenthal – Wohnmobil gegen Wohnmobil – Spiegelschäden

Auf der Landstraße 3077 zwischen Rosenthal und Bracht kam es zu einer Kollision zweier Wohnmobile im Begegnungsverkehr. Beim Passieren berührten sich die Außenspiegel. Der Unfall war bereits am Mittwoch, 05. August, um etwa 21.50 Uhr. Der Fahrer des weißen Wohnmobils konnte das ihm aus Rosenthal entgegenkommende Wohnmobil nicht näher beschreiben. Dessen Fahrer hielt nach der Kollision nicht an und fuhr weiter Richtung Bracht.

Wo steht seit Mittwochabend ein Wohnmobil mit einem frischen Schaden am linken Außenspiegel?

Die Polizei Stadtallendorf ermittelt wegen der Unfallflucht und bittet um sachdienliche Hinweise unter

Tel. 06428 9305 0.

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen