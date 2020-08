Motorradfahrer erschrickt ABC-Schützen

Bad Bergzabern

Bei der Polizei Bad Bergzabern wurde heute bekannt, dass am gestrigen Morgen ein Motorradfahrer mit überlauter Auspuffanlage und durch mehrfaches Aufheulen lassen des Motors sowie knallenden Fehlzündungen im Bereich des Schulzentrums die dort neu eingeschulten ABC-Schützen erschreckte. Das Motorrad konnte auf einem Parkplatz in der Nähe des Verkehrsübungsplatzes festgestellt und überprüft werden. Der 17-jährige Fahrer wurde ermittelt. Er hatte einen vorgeschriebenen Dezibel-Killer ausgebaut. Gegen ihn wurde ein Bußgeldverfahren wegen Erlöschen der Betriebserlaubnis eingeleitet. Nachdem der Verursacher den Dezibel-Killer, welchen er im Rucksack mitführte, wieder einbaute, durfte er seine Fahrt fortsetzen.

Edesheim – Mit „niederländischem Exportkennzeichen“ unterwegs

Auch das gibt es. Heute Morgen (19.08.2020) um 3 Uhr fiel einer Streife auf der Rastanlage Pfälzer Weinstraße Ost ein Transporter mit aufgeklebten, niederländischen Papierkennzeichen auf. Der 50-jährige Fahrer wollte den Beamten weismachen, dass es sich um niederländische Exportkennzeichen handelt. Eine Überprüfung ergab, dass das Fahrzeug bereits Tage zuvor wegen fehlendem Versicherungsschutz stillgelegt und zwangsentstempelt wurde. Mit den selbstgebastelten Dubletten hatte der Mann versucht, seinen Transporter von Sachsen nach Neustadt zu überführen. Der Fahrzeugschlüssel wurde einkassiert. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Rettungsfahrzeug beschädigt – Unfallflucht

Bad Bergzabern

Im Eingangsbereich der Edith-Stein-Klinik wurde am Dienstag, 18.08.2020, zwischen 13:45 Uhr und 14:05 Uhr, ein Rettungsfahrzeug beschädigt. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer stieß beim Rückwärtsfahren, vermutlich mit einer Anhängerkupplung, gegen den Frontbereich des Rettungsfahrzeugs und richtete einen Sachschaden in Höhe von 500.- Euro an. Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich unter 06343-93340 oder per Email unter pibadbergzabern@polizei.rlp.de bei der Polizeiinspektion Bad Bergzabern zu melden.