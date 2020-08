Kraichtal – Hoher Sachschaden nach Einbruch

Karlsruhe – Zwischen Sonntag und Dienstag brachen bislan Unbekannte in die

Leichenhalle in Kraichtal-Menzingen ein. Die Täter drückten ein Fenster auf und

gelangten ins Innere. Hier wurden zwei Türen aufgebrochen sämtliche Räume

offensichtlich durchsucht. Der angerichtete Schaden wird auf ca. 3000 Euro

geschätzt. Polizei sucht nun Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige

Beobachtungen gemacht haben. Diese werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Bad

Schönborn, Telefon 07253/80280 in Verbindung zu setzen.

Östringen – Wohnwagen von Firmengelände gestohlen

Karlsruhe – Unbekannte haben, zwischen Samstag, 16.30 Uhr und Dienstag,

10.30 Uhr, einen auf einem Firmengelände in der Thomas-Howie-Straße abgestellten

Wohnwagen gestohlen. Der Wohnwagen war verschlossen und gegen Wegschleppen

gesichert. Personen, die im Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben,

werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Bad Schönborn, Telefon 07253/80280 in

Verbindung zu setzen.

Karlsruhe – Auffahrunfall mit vier Fahrzeugen auf der A8

Karlsruhe – Am Dienstagnachmittag ereignete sich auf der Autobahn 8 bei

Karlsruhe ein Verkehrsunfall mit vier beteiligten Fahrzeugen. Ein 48-jähriger

PKW-Fahrer wurde dabei leicht verletzt.

Um 16.37 Uhr befuhr ein 34-jähriger Fordfahrer die A8 in Richtung Karlsruhe.

Zwischen der Anschlussstelle Karlsbad und dem Autobahndreieck Karlsruhe erkannte

er zu spät, dass sich der vorausfahrende Verkehr aufstaute. In der Folge fuhr er

am Stauende leicht auf den PKW einer 26-jährigen Frau auf. Weil diese zuvor

schon nach links ausgewichen war, fuhr der Fordfahrer auch noch auf den Citroen

eines 48-jährigen Mannes auf. Letztlich übersah auch noch ein 63-jähriger

VW-Fahrer die Unfallstelle und fuhr auf den zuvor unfallverursachenden

Fordfahrer auf.

Der Citroenlenker klagte nach dem Unfall über Rückenschmerzen und begab sich

selbstständig in ärztliche Behandlung. Der entstandene Sachschaden an den vier

unfallbeteiligten Fahrzeugen wurde vorläufig auf rund 15.500 Euro geschätzt. Die

Fahrbahn musste bis zur Räumung der Unfallstelle wegen ausgelaufener

Betriebsstoffe gesperrt werden.

Bretten – Rollerfahrer flüchtet vor Polizei

Karlsruhe – Ein 27-jähriger Rollerfahrer flüchtete am Dienstagmittag in

Bretten vor einer Polizeistreife und wurde nach kurzer Verfolgung vorläufig

festgenommen. Der Mann war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis und geriet in den

Verdacht, Drogen konsumiert zu haben.

Um 13.30 Uhr wollte eine Polizeistreife den 27-Jährigen in der Rinklinger Straße

einer Verkehrskontrolle unterziehen und wies ihn an, seinen Roller anzuhalten.

Daraufhin ergriff der Mann die Flucht, stellte sein Fahrzeug auf einem

Supermarktparkplatz in der Pforzheimer Straße ab und rannte weg. Nach wenigen

Metern hatten die Polizeibeamten den Flüchtigen eingeholt und nahmen ihn

widerstandslos fest. Bei der anschließenden Kontrolle stellte sich heraus, dass

der Mann seinen Roller ohne die dafür erforderliche Fahrerlaubnis geführt hatte.

Zudem ergaben sich bei einem Drogenvortest Anhaltspunkte auf einen

vorausgegangenen Cannabiskonsum. Der Beschuldigte muss nun mit einer Anzeige

wegen Fahrens sowohl ohne Fahrerlaubnis als auch unter dem Einfluss

berauschender Mittel rechnen.

Eppingen – Versuch einer Automatensprengung

Eppingen – Eine unbekannte Person hat in der Nacht auf Dienstag versucht

einen Zigarettenautomaten in Eppingen-Riechen zu sprengen. Mit einer Lunte

beabsichtigte der Täter wohl gegen 4 Uhr das, aus einer Gasflasche in den

Automaten in der Hans-Wiessner-Straße eingeleitete Propangas zu entzünden. Der

Automat am Bahnhof Eppingen-Richen hielt dem Versuch stand, wurde dabei jedoch

beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 2.000 Euro.

Zeugen konnten in einiger Entfernung eine dunkel gekleidete männliche Person

erkennen, die in Richtung Gemmingen davonrannte. Wer hat in der Nacht auf

Dienstag in der Nähe des Bahnhofs in Richen etwas Verdächtiges gesehen hat oder

kann Hinweise auf die unbekannte Person geben? Zeugen werden gebeten sich bei

der Kriminalpolizei Heilbronn, Telefonnummer 07131 104 4444, zu melden.

Karlsruhe – Zwei Täter nach Einbruch in Untersuchungshaft genommen

Karlsruhe – Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe

und des Polizeipräsidiums Karlsruhe

Nach einem Einbruch in ein Kiosk am frühen Montagmorgen konnten die beiden Täter

von der Polizei auf frischer Tat festgenommen werden. Auf Antrag der

Staatsanwaltschaft Karlsruhe wurden sie am Dienstag einem Haftrichter

vorgeführt, der jeweils Haftbefehl erließ.

Ein Zeuge meldete am Montag gegen 04.00 Uhr Personen, die in einem Hinterhof am

Bahnhofplatz über ein Fenster in ein Kiosk einstiegen. Das betreffende Gebäude

wurde daraufhin von Polizeibeamten des Präsidiums Karlsruhe und der

Bundespolizei umstellt. Nachdem das Ladengeschäft betreten wurde, konnten die

beiden Tatverdächtigen widerstandslos festgenommen werden. Es handelt sich um

zwei aus Rumänien stammende Heranwachsende im Alter von 18 und 19 Jahren. Sie

hatten unter anderem bereits dutzende Zigarettenschachteln zum Abtransport

vorbereitet. Ihr mitgeführtes Einbruchswerkzeug wurde beschlagnahmt. Auf Antrag

der Staatsanwaltschaft Karlsruhe wurden beide Beschuldigte am Dienstag einem

Haftrichter vorgeführt. Nach Erlassung des Haftbefehls wurden sie in

unterschiedliche Justizvollzugsanstalten gebracht.