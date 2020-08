Rabiate Reisende widersetzt sich Bundespolizei

Bundespolizeiinspektion Karlsruhe

Mannheim – Am gestrigen Dienstagabend wurde die Bundespolizei am

Mannheimer Hauptbahnhof von einer Zugbegleiterin verständigt, um den

Fahrtausschluss einer Person im ICE von Karlsruhe in Richtung Hannover

durchzusetzen. Beim Halt des Zuges in Mannheim bemerkten die alarmierten Beamten

bereits eine 41-jährige Französin welche lautstark und aggressiv andere Reisende

anschrie. Die Dame soll die Zugbegleiterin zuvor beleidigt haben. Da die Frau

den Zug nicht freiwillig verlassen wollte, wurde diese an den Armen aus dem

Waggon geführt. Hierbei wehrte sich die 41-Jährige dermaßen heftig, dass sie auf

dem Bahnsteig mit Handfesseln fixiert werden musste. Auf dem Weg zur

Dienststelle ließ sie sich mehrfach fallen, um anschließend auf dem Boden

liegend wild um sich zu treten. Daher musste sie in der Folge durch mehrere

Bundespolizisten auf die Wache getragen werden. Die offensichtliche

alkoholisierte 41-Jährige lehnte einen freiwilligen Atemalkoholtest ab und

weigerte sich nach Abschluss der strafprozessualen Maßnahmen vehement die

Dienststelle zu verlassen. Daher musste Sie abermals an den Armen aus der

Dienststelle geführt werden bevor Sie ihren Weg fortsetzen konnte. Durch den

Vorfall wurde weder die Dame noch die eingesetzten Beamten verletzt. Die Frau

erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen Widerstands gegen

Vollstreckungsbeamte und Beleidigung.

Mannheim-Waldhof: Verkehrsunfall zwischen Fahrradfahrer und PKW – Polizei sucht Zeugen

Mannheim-Waldhof – Am Montag kam es gegen 18:30 Uhr an der Kreuzung

Otto-Siffling-Straße/ Roggenstraße zu einem Verkehrsunfall. Ein 6-jähriger Junge

fuhr mit seinem BMX-Rad auf dem Gehweg der Roggenstraße in Richtung

Otto-Siffling-Straße als er an der Kreuzung unachtsam auf die Fahrbahn fuhr und

mit einem PKW kollidierte. Das Kind wurde dabei leicht verletzt. Nachdem sich

der PKW-Fahrer, der vermutlichen einen goldfarbenen Audi fuhr, über das

Wohlbefinden des Jungen erkundigt hatte, setzte er die Fahrt fort. Ob ein

Sachschaden entstand, ist derzeit noch nicht bekannt. Der Junge zog sich bei dem

Unfall eine Schürfwunde zu und wurde von einer Besatzung des Rettungsdienstes

versorgt.

Personen, die Angaben zum Unfall machen können oder sachdienliche Hinweise

haben, werden gebeten sich beim Polizeirevier Sandhofen, unter der

Telefonnummer0621-777690, zu melden.

Mannheim-Herzogenried: Heckscheibe eingeworfen – Zeugen gesucht

Mannheim-Herzogenried – Am Dienstagabend wurde gegen 20:45 Uhr ein Ford in

der Max-Joseph-Straße beschädigt. Bislang unbekannte Täter warfen mit einem

Pflasterstein die Heckscheibe des geparkten Autos ein, gelangten aber durch ein

zur Sicherung angebrachtes Gitter nicht in das Inneres des Fahrzeuges. Daraufhin

flüchteten die Täter, ohne etwas entwendet zu haben. Der Sachschaden beträgt

rund 1.500 EUR. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden

gebeten sich beim Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt, unter der Telefonnummer

0621-33010, zu melden.

Mannheim-Rheinau: Radfahrer verunglückt ohne Fremdeinwirkung

Mannheim-Rheinau – Am Dienstag verletzte sich ein Radfahrer gegen 15:30

Uhr in der Mundenheimer Straße bei einem Unfall schwer. Der 42-Jährige kam von

seiner Fahrspur nach rechts ab und kollidierte mit einem geparkten PKW, bei dem

er die Heckscheibe durchstieß. Hierbei zog er sich eine Verletzung am Kopf,

sowie diverse Schnittwunden zu. Der Mann wurde anschließend mit einem

Rettungswagen in eine Klinik gefahren. Der Sachschaden beträgt rund. 1.000 EUR

