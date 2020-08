Malsch, Rhein-Neckar-Kreis: Hunde verursache Verkehrsunfall – männlicher Zeuge gesucht!

Mannheim – Bereits am Donnerstag, dem 13.08.2020, kam es am Abend in der

Rotenberger Straße zu einem Verkehrsunfall bei dem eine 75-Jährige verletzt

wurde. Die Seniorin fuhr um 18:30 Uhr mit ihrem Fahrrad in Richtung Ortsmitte

als zwei unbegleitete, bellende Hunde auf sie zu rannten. Kurz bevor die nicht

angeleinten Hunde die Zweiradfahrerin erreichten, kollidierte diese mit dem

Bordstein und stürzte. Wohl aufgrund des umfallenden Rads wurden die Hunde

vertrieben. Die vermeintliche Halterin der Hunde eilte kurz darauf zum

Unfallort, nahm die Hunde an sich und entfernte sich anschließend unerlaubt. Die

75-Jährige erlitt diverse Prellungen und brachte den Unfall anschließend zur

Anzeige. Ein bislang unbekannter männlicher Zeuge, welcher mit einem blauen

Kleinwagen unterwegs war, eilte der verletzten Dame zur Hilfe. Die Beamten den

des Polizeiposten Mühlhausen suchen eben diesen Unfallzeugen – dieser wird

gebeten, sich unter 06222 662850 an die Ermittler zu wenden.

Walldorf: Unfallflucht; Zeugen gesucht

walldorf – Am frühen Mittwochabend beschädigte ein bislang unbekannter

Autofahrer einen VW Caddy, der mit einem Anhänger am Fahrbahnrand in der

Nußlocher Straße, Höhe Anwesen Nr. 67 abgestellt war. Als verursachendes

Fahrzeug kommt ein größerer, silberner Mercedes SuV (Geländewagen) in Betracht.

Ein Zeuge hatte das gesuchte Fahrzeug beim Vorbeifahren an dem geparkten Caddy

gegen 19.20 Uhr beobachtet, als es zu einem „Knall“ kam. Beim näheren Hinsehen

war dessen linker Außenspiegel zerstört. Über die Schadenshöhe ist noch nichts

bekannt, dürfte jedoch mehrere hundert Euro betragen. Dieser Zeuge, sowie

weitere Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Wiesloch, Tel.:

06222/5709-0 in Verbindung zu setzen.

Ilvesheim/Rhein-Neckar-Kreis: Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus – Polizei sucht Zeugen

Ilvesheim/Rhein-Neckar-Kreis – Bislang unbekannte Täter versuchten

zwischen Sonntag, 12:00 Uhr, und Dienstag, 15:00 Uhr, in ein Einfamilienhaus in

der Neckarstraße einzubrechen. Nachdem die Täter weder durch die Tür, noch durch

ein Fenster in das Haus eindringen konnten flüchteten sie in unbekannte

Richtung. Der Sachschaden liegt bei rund 4.000 EUR.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten sich beim

Polizeirevier Ladenburg, unter der Telefonnummer 06203-93050, zu melden.

Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis: Versuchter Einbruch in den Waldkindergarten – Zeugen gesucht

Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis – Zwischen Freitag, 10:00 Uhr, und Dienstag,

14:30 Uhr, versuchten unbekannte Täter in den Waldkindergarten im Gewann Hagen

einzubrechen. Nachdem der Täter durch die Eingangstür nicht in den Kindergarten

eindringen konnte, ließ er von seinem Vorhaben ab und flüchtete in unbekannte

Richtung. Es entstand geringer Sachschaden.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können oder verdächtige Wahrnehmungen

gemacht haben, werden gebeten sich beim Polizeirevier Wiesloch, unter der

Telefonnummer 06222-57090, zu melden.

Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis: Verkehrsunfall – Polizei sucht Zeugen

Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis – Am Dienstagvormittag kam es auf der B292 in

Höhe der Auffahrt zur BAB6 gegen 10:25 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen

einem Sattelzug und einem PKW. Beide beteiligten Fahrzeuge waren von Waibstadt

in Richtung Sinsheim unterwegs,als sich der BMW eines 39-jährigen und der

Sattelzug beim Spurwechseln berührten.Verletzt wurde niemand, der Sachschaden

beträgt rund 10.000EUR.

Da es unterschiedliche Informationen zum Unfallhergang gibt, werden Zeugen

gebeten, sich beim Polizeirevier Sinsheim, unter der Telefonnummer 07261-6900,

zumelden.

Eberbach/Rhein-Neckar-Kreis: Rangelei am Brunnen endet mit Körperverletzung / Zeugen gesucht!

Eberbach/Rhein-Neckar-Kreis – Am Dienstag kam es gegen 14:50 Uhr zu einer

Körperverletzung am Brunnen in der Rockenauer Straße. Ein bislang unbekannter

Mann erschien mit seinem Pkw an dem Brunnen und wollte mehrere Kanister mit

Wasser füllen. Er regte sich hierbei über eine 22-jährige Frau auf, die mit

ihrem Pkw davor parkte, nachdem sie zuvor ihren Bruder abgesetzt hatte. Der

unbekannte Mann pöbelte die Frau sofort in aggressiver Weise an, da er dichter

an den Brunnen heranfahren wollte. Trotz freundlicher Reaktion der 22-Jährigen

beleidigte sie der Mann, holte zwei Plastikkanister aus dem Auto und lief

achtlos und provokant am Auto der Frau vorbei, wobei die Kanister gegen den Lack

schlugen. Der 17-jährige Bruder erkannte den Streit aus der Ferne und eilte zur

Hilfe. In der Folge entwickelte sich eine handfeste Rangelei, wodurch der

17-Jährige leicht verletzt wurde. Nachdem die Rangelei beendet war, beleidigte

der unbekannte Mann die Geschwister mehrfach und fuhr mit seinem Pkw davon.

Das Polizeirevier Eberbach hat die Ermittlungen in diesem Fall aufgenommen und

sucht nun Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und sachdienliche Hinweise

geben können. Insbesondere wird hier ein männlicher Radfahrer gesucht, der mit

drei Kindern unterwegs war und den Vorfall beobachtet haben könnte.

Das Polizeirevier Eberbach ist unter der Rufnummer 06271/9210-0 erreichbar.