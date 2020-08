Heidelberg: Dank eines Zeugen Rollerdiebe festgenommen – Polizei sucht unbekannten Zeugen

Heidelberg – Am frühen Sonntagmorgen wurden Beamten des Polizeireviers

Heidelberg-Mitte im Bierhelderhofweg auf einen Motorroller aufmerksam, der gegen

7.30 Uhr einer Verkehrskontrolle unterzogen werden sollte. Als sie dafür den

Streifenwagen wendeten, flüchteten der Rollerfahrer samt Sozius in Richtung

Ehrenfriedhof, wobei die Polizeibeamten diesen aus den Augen verloren.

Ein aufmerksamer Zeuge beobachtete das Geschehen und konnte den Beamten nicht

nur den Standort des mittlerweile zurückgelassenen Rollers mitteilen, sondern

auch noch gleich die Fluchtrichtung der beiden Männer. Nach intensiver Suche im

angrenzenden Waldgrundstück wurde ein 22 und 24-Jähriger festgenommen. Die

beiden standen deutlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Zudem konnte

keiner der beiden eine Fahrerlaubnis vorweisen. Eine Überprüfung des

Motorrollers ergab, dass das angebrachte Kennzeichen nicht für diesen Roller

bestimmt war und die Fahrzeugidentifizierungsnummer verändert wurde. Die beiden

Männer und der Roller wurden zur Dienststelle verbracht. Der 22 und 24-Jährige

müssen sich nun strafrechtlich wegen des Fahrens unter Einfluss von

Betäubungsmitteln, Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Urkundenfälschung und des

Verdachts des Diebstahls strafrechtlich verantworten. Bislang unbekannt ist

allerdings der Zeuge – dieser wird dringend gebeten, sich unter 06221 991700 mit

den Ermittlern des Polizeireviers Heidelberg-Mitte inVerbindung zu setzen.

Heidelberg-Emmertsgrund: 52-jährige Frau greift Polizeibeamte tätlich an und beleidigt diese

Heidelberg-Emmertsgrund – Eine 52-jährige Frau griff am Dienstagabend im

Stadtteil Emmertsgrund Polizeibeamte tätlich an und beleidigte sie. Die Frau

verständigte gegen 21.30Uhr das Polizeirevier Heidelberg-Süd wegen

Streitigkeiten, die sich nicht in den Griff bekäme. Beim Eintreffen der Beamten

an der Wohnung der Anruferin in der Emmertsgrundpassage, stand diese vor der

Tür. Sie schüttelte beim Erblicken der Beamten den Kopf und murmelte

unverständliche Worte. Daraufhin ging sie rasch in die Wohnung und zog die Tür

zu. Als die Beamten daraufhin an der Tür klingelten und klopften und sich als

Polizisten zu erkennen gaben, öffnete die Frau zunächst nicht mehr. Plötzlich

riss die Frau die Tür auf und schlug auf einen der Ordnungshüter ein. Dieser

erlitt dabei leichte Verletzungen. Die Frau, die offenbar unter alkoholbedingten

Stimmungsschwankungen litt, wurde anschließend in Gewahrsam genommen, um weitere

Ausschreitungen zu verhindern. Während der Fahrt zum Polizeirevier

Heidelberg-Süd beleidigte sie die Polizeibeamten fortwährend mit unflätigen

Worten der Gossensprache. Beim Revier angekommen, weigerte sie sich,

auszusteigen und musste schließlich in die Notarrestzelle getragen werden. Bei

der Durchsuchung der Frau wurden kleinere Mengen Marihuana aufgefunden. Zudem

stand sie deutlich erkennbar unter Alkoholeinfluss. Ein Alkoholtest mit ihr war

nicht möglich. Ihr wurde schließlich eine Blutprobe entnommen.

Im Rahmen der weiteren Sachverhaltsklärung wurde bekannt, dass sich die Frau als

Untermieterin bei dem 81-jährigen Wohnungsmieter aufhält. Wegen eines zerstörten

Möbelstücks war es zum Streit zwischen den beiden Personen gekommen.

Gegen die 52-Jährige wird nun wegen tätlichen Angriffs und Widerstands gegen

Polizeibeamte, Körperverletzung, Beleidigung sowie Sachbeschädigung ermittelt.

Zudem erwartet sie ein Strafverfahren wegen Drogenbesitzes.

Heidelberg-Rohrbach: Mann spuckt Frau im Streit an / Zeugen gesucht!

Heidelberg-Rohrbach – Das Polizeirevier Heidelberg-Süd führt derzeit

Ermittlungen in einem Fall von Körperverletzung, die sich am Dienstagnachmittag

gegen 15:15 Uhr auf dem Eichendorffplatz ereignet hat. Zwei sich bekannte

Personen, ein 47-jähriger Mann und eine 35-jährige Frau, gerieten in Streit,

wobei es zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung kam. Im weiteren Verlauf

spuckte der Mann die Frau mehrfach an. Ein bislang unbekannter Zeuge kam der

Frau daraufhin zur Hilfe, wonach der 47-jährige die Örtlichkeit verließ.

Für die weiteren Ermittlungen in diesem Fall werden nun der unbekannte Helfer

sowie weitere Zeugen des Vorfalls gesucht und gebeten, sich unter der Rufnummer

06221/3418-0 zu melden.