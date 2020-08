Gemeinsame Pressemeldung der Stadt Worms und der Polizei zu erneuten Kontrollmaßnahmen im Innenstadtbereich

Worms (ots) – Am Dienstag, 18.08.2020, haben Kräfte des kommunalen

Vollzugsdienstes der Stadt Worms, der Polizei- und Kriminalinspektion Worms

sowie der rheinland-pfälzischen Bereitschaftspolizei in den Nachmittag- und

Abendstunden Personen-, Verkehrs- und Gaststättenkontrollen im Innenstadtbereich

durchgeführt.

Die Kontrollen wurden insbesondere im Bereich der Kämmererstraße,

Friedrichstraße, Judengasse und Rheinstraße durchgeführt. Es gab dabei keine

Beanstandungen.

Des Weiteren wurden drei Gaststätten kontrolliert und weitere Personen

überprüft.

Gegen zwei minderjährige Personen wurden Ordnungswidrigkeitenverfahren

eingeleitet, da diese die Angabe ihrer Personalien verweigerten. Ferner konnte

eine Person an der Flucht aus einer der Gaststätten durch das geöffnete

Toilettenfenster gehindert werden. Im Rahmen der Durchsuchung dieser Person

konnte eine geringe Menge Marihuana, sowie mutmaßliches Dealgeld aufgefunden und

sichergestellt werden. Ein Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das

Betäubungsmittelgesetz wurde eingeleitet.

Durch den Vollzugsdienst der Stadt Worms wurde insbesondere auf die Einhaltung

der 10. CoBeLVO, weitere hygienerechtliche Vorschriften und auf

gewerberechtliche Vorgaben das Augenmerk gerichtet. Aufgrund von Verstößen gegen

die vorgenannten Vorschriften wurden alle drei Gaststätten durch die

Stadtverwaltung vorübergehend geschlossen.

Worms – Busfahrer genötigt und beleidigt

Worms (ots) – Am gestrigen Mittag, kurz nach 13:00 Uhr wurde ein Busfahrer von

einem aufgebrachten potentiellen Fahrgast beleidigt und an der Weiterfahrt

gehindert. Der 23-jähriger Mannheimer wollte an der Kaiserpassage mit seinem

Fahrrad dem Bus zusteigen. Da im Bus allerdings kein Platz mehr für das Fahrrad

war, da bereits mehrere Kinderwägen mitgeführt wurden, lehnte der Fahrer die

Mitnahme ab. Verärgert darüber verfolgte der Mann den Bus durch die Stadt bis

zur Haltestelle Alzeyer Straße / Ecke Lutherring. Hier stellte er sich dem Bus

in den Weg und verhinderte über einen Zeitraum von ca. einer halben Stunde, dass

der Bus weiterfahren konnte. Dabei klopfte er lautstark gegen die Scheibe und

beschimpfte den Busfahrer. Ein Passant griff schließlich ein und schob den

aufgebrachten Mann zu Seite, wobei es noch zu einem Gerangel kam. Verletzt wurde

dabei niemand. Nach Eintreffen der hinzugerufenen Polizeistreife entfernte sich

die Person nach Aufforderung und der Bus konnte seine Fahrt fortsetzen. Gegen

den 23-Jährigen wird wegen Nötigung und Beleidigung ermittelt.