Berauscht am Steuer

Kaiserslautern (ots) – Bei einer routinemäßigen Verkehrskontrolle ist in der

Nacht zu Mittwoch eine Autofahrerin aufgefallen. Als Polizeibeamte die

32-Jährige kurz vor 2 Uhr in der Pariser Straße stoppten und überprüften, legte

die Frau drogentypisches Verhalten an den Tag. Sie wurde deshalb zur nächsten

Dienststelle gebracht und zum Drogentest gebeten – dieser reagierte positiv und

bestätigte somit den Verdacht. Ein Arzt entnahm der 32-Jährigen eine Blutprobe;

ihr Führerschein und die Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt.

Auf die Frau kommt eine Anzeige wegen Fahrens unter Drogeneinfluss und – je nach

Ergebnis der Blutuntersuchung – auch eine Strafanzeige wegen Verstoßes gegen das

Betäubungsmittelgesetz zu. |cri

ihr Führerschein und die Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt.

Kaiserslautern (ots) – Mindestens 1.000 Euro Schaden hat ein unbekannter

Fahrzeugführer zwischen Montagnachmittag und Dienstagmittag an einem Pkw in der

Flurstraße verursacht. Der Verantwortliche fuhr weg, ohne sich um eine

Schadensregulierung zu kümmern. Jetzt ermittelt die Polizei wegen des Verdachts

der sogenannten Fahrerflucht. Der beschädigte Peugeot parkte am Straßenrand in

Fahrtrichtung Ottostraße. Der Schaden befindet sich auf der Fahrerseite, zur

Straße hin. Die Polizei geht aktuell davon aus, dass der Unfallverursacher den

grauen Wagen beim Vorbeifahren mit seinem Fahrzeug streifte. Zeugen, die

Hinweise geben können oder Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich

unter der Telefonnummer 0631 369 2150 mit der Polizei Kaiserslautern in

Verbindung zu setzen. |erf

Kaiserslautern (ots) – Mit zwei aggressiven Ladendieben hatte es die Polizei am

Dienstag im Stadtgebiet zu tun.

Gegen halb 2 wurde eine Streife in die Fruchthallstraße gerufen, weil sich an

der Mall ein Randalierer aufhalte. Bis die Streife vor Ort eintraf, war der Mann

in einem Supermarkt verschwunden. Dort konnte er im Büro des Hausdetektivs

ausfindig gemacht werden, weil er in der Zwischenzeit beim Stehlen erwischt

worden war.

Es handelte sich um einen amtsbekannten 37-Jährigen, der deutlich unter

Alkoholeinfluss stand. Ein Schnelltest zeigte einen Alkoholpegel von 2,6

Promille an.

Wegen der wirren Angaben, die der Mann machte, wurde die Ordnungsbehörde

verständigt. Die städtischen Mitarbeiter übernahmen den 37-Jährigen und brachten

ihn in eine Fachklinik.

Am Abend wurde kurz vor 20 Uhr ein aggressiver Ladendieb aus der

Carl-Euler-Straße gemeldet. Noch bevor die Streife vor Ort ankam, flüchtete der

Mann zu Fuß in Richtung Brandenburger Straße.

Weil Mitarbeiter des Supermarktes in dem Unbekannten den Täter wiedererkannt

hatten, der bereits vergangene Woche mehrere Ladendiebstähle beging, wurde in

der Umgebung nach dem Mann gesucht. Er konnte schließlich im Stadtpark ausfindig

gemacht und gestellt werden.

Eventuelles Diebesgut wurde nicht bei ihm gefunden, dafür aber Betäubungsmittel.

Das Rauschgift sowie das Fahrrad, das der 40-Jährige bei sich hatte, wurden

sichergestellt. Die weiteren Ermittlungen dauern an. |cri

Diebe stehlen Handtasche mit Hörgeräten

Kaiserslautern (ots) – Eine Seniorin ist am Dienstagmittag in der Innenstadt

Opfer von Dieben geworden. Die 87-Jährig wandte sich gegen halb 2 Hilfe suchend

an einen Mitarbeiter eines Sicherdienstes und berichtete, dass ihr kurz zuvor in

der Fußgängerzone die Handtasche gestohlen wurde. Die Tasche hatte die Frau im

Korb ihres Rollators aufbewahrt und nicht bemerkt, dass jemand sie an sich nahm.

Es handelt sich um eine orangefarbene Lederhandtasche, in der sich neben dem

Geldbeutel mit Bargeld auch sämtliche Ausweisdokumente sowie zwei Hörgeräte der

Seniorin befanden.

Bei einer ersten Suche in der näheren Umgebung konnte die Tasche nirgends

gefunden werden. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion 2 in der Logenstraße,

Telefon 0631 / 369 – 2250 jederzeit entgegen. |cri

Wer hat die Verkehrsinsel beschädigt?

Kaiserslautern (ots) – Wegen eines Unfalls mit Fahrerflucht ermittelt die

Polizei im Stadtteil Siegelbach und sucht Zeugen. Gesucht werden Hinweise auf

den Verursacher, der am Dienstag in der Erfenbacher Straße in Höhe der

Einmündung „Sandäcker“ an einer Verkehrsinsel ein Verkehrsschild „umgemäht“ hat.

Einem Verkehrsteilnehmer fiel die Beschädigung am Morgen gegen 8.25 Uhr auf und

er meldete sie der Polizei.

Die Streife fand vor Ort das abgerissene Schild. Hinweise auf den

Verantwortlichen konnten nicht gefunden werden. Das Fahrzeug des Verursachers

dürfte aber ebenfalls beschädigt sein.

Zeugen, die eventuell gesehen haben, wer die Verkehrsinsel überfuhr und

beschädigte, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 / 369 – 2250 bei

der Polizeiinspektion 2 zu melden. |cri

600 Kilogramm zu viel geladen

Kaiserslautern (ots) – Einer Polizeistreife ist am Dienstagnachmittag in der

Mainzer Straße ein Fahrzeuggespann aufgefallen. Der Anhänger hinter dem

Kleintransporter zwang die Zugmaschine verdächtig „in die Knie“. Der

verantwortliche Fahrzeugführer transportierte Bauschutt. Es bestand der

Verdacht, dass der Anhänger überladen war. Das Gespann wurde gewogen und die

Vermutung bestätigte sich. Die zulässige Anhängelast war um 30 Prozent

überschritten, im vorliegenden Fall um 600 Kilogramm. Die Polizei leitete ein

Ordnungswidrigkeitenverfahren ein. Dem Fahrer droht ein teures Bußgeld und

mindestens ein Punkt in Flensburg. |erf

Teure Motorflex gestohlen

Kaiserslautern (ots) – Eine teure Motorflex haben Diebe am Montagnachmittag aus

einem Wagen in der Bleichstraße gestohlen. Die Trennmaschine dürfte einen Wert

von mindestens 1.000 Euro haben. Sie war im Fahrzeug eines Bauarbeiters

verstaut. Während der Mann an einer Baustelle zugange war, machten sich Diebe an

seinem Fahrzeug zu schaffen. Aus einer Holzkiste stahlen sie das Arbeitsgerät.

Die Polizei ermittelt wegen des Diebstahls und bittet Zeugen, die Hinweise geben

können oder Verdächtiges wahrgenommen haben, sich unter der Telefonnummer 0631

369 2150 mit den Beamten in Verbindung zu setzen. |erf

Verkehrsschilder gestohlen

Otterberg (Kreis Kaiserslautern) (ots) – Unbekannte haben in den vergangenen

Tagen auf der Hauptstraße am Ortsausgang in Richtung Drehenthalerhof

Verkehrsschilder gestohlen. Der Diebstahl wurde am Montag festgestellt. Die

Diebe nahmen mindestens zwei Schilder mitsamt Mast aus der Bodenhalterung und

entwendeten sie. Es handelt sich dabei um Vorschriftszeichen „Vorbeifahrt

rechts“ (weißer Pfeil nach rechts unten auf blauem Hintergrund) die an einer

sogenannten Verkehrsinsel aufgestellt waren. Die Polizei bittet um Hinweise.

Zeugen, die Hinweise geben können oder Verdächtiges wahrgenommen haben, werden

gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2150 mit der Polizei

Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

Anruferin will mehrere zehntausend Euro

Kaiserslautern (ots) – Zwei Senioren aus dem Stadtgebiet haben am Dienstag

Betrugsversuche mit der Enkeltrick-Masche angezeigt. Sowohl die 86-jährige Frau

als auch der 85-jährige Mann gaben zu Protokoll, dass sie einen Anruf einer

unbekannten Frau erhalten hatten, die ihnen vorgaukelte, sich in einer Notlage

zu befinden und dringend mehrere zehntausend Euro zu benötigen. In einem Fall

gab sich die Anruferin – durch geschickte Gesprächsführung – als Urenkelin aus,

im zweiten Fall gab sie vor, eine gute Bekannte zu sein.

Als der angerufene Senior angab, dass er nicht so viel Geld habe, fragte die

Anruferin nach Gold, Schmuck, Uhren und anderen Wertsachen. Als der 85-Jährige

auch dies verneinte, legte die Unbekannte einfach auf. Der Mann rief daraufhin

die Bekannte an, für die sich die Anruferin ausgegeben hatte – dadurch flog der

Betrugsversuch auf.

Auch die 84-Jährige kam der Betrügerin auf die Schliche, indem sie sich nach dem

Telefonat mit ihrem Sohn in Verbindung setzte, um mit ihm darüber zu sprechen.

Er erkannte die Betrugsmasche und riet seiner Mutter, bei der Polizei Anzeige zu

erstatten.

Beide Senioren beschrieben die Stimme der Anruferin als „sehr jung“; sie habe

Deutsch ohne erkennbaren Akzent gesprochen. Die Kripo ermittelt. |cri

Vorsicht bei Online-Geschäften!

Landkreis Kaiserslautern (ots) – Über eine Verkaufsplattform im Internet hat

eine Frau aus dem nördlichen Landkreis ihre Filmkamera zum Verkauf angeboten.

Auf ihre Anzeige meldete sich ein Interessent aus England. Man einigte sich auf

den Kaufpreis, und der Käufer erklärte sich bereit, auch die Gebühren für den

Versand ins Ausland zu übernehmen.

Wenig später erhielt die 61-Jährige eine angebliche Kopie des

Überweisungsbelegs. Daraufhin verpackte sie die Kamera und schickte sie an die

genannte Adresse in England.

Nachdem das Paket schon unterwegs war, erhielt die Frau eine weitere E-Mail,

dass „versehentlich“ 300 Euro zu viel überwiesen wurden – und sie wurde gebeten,

den Betrag an eine Bank in Westafrika weiter zu transferieren.

Weil der 61-Jährigen das Ganze mittlerweile nicht mehr geheuer war, kam sie der

Aufforderung nicht nach, sondern schaltete die Polizei ein. Das Fachkommissariat

für Betrugsdelikte hat die Ermittlungen übernommen. |cri

Flucht durch schnellen Zugriff verhindert

Niederkirchen (Kreis Kaiserslautern) (ots) – Kurz nach Mitternacht, nah an eine

Hauswand gekauert, im schummrigen Licht der Straßenlaterne saß er da. Vorsichtig

näherten sich ihm Einsatzkräfte der Polizei. Dann musste es schnell gehen –

nicht, dass er im letzten Augenblick noch zu flüchten versucht. Zugriff!

In der Nacht zum Mittwoch nahm die Polizei einen eher ungewöhnlichen

Zeitgenossen in Gewahrsam. Ein großes Kaninchen, das offensichtlich aus seinem

Stall ausgebüchst war. Die Beamten nahmen Meister Lampe in Gewahrsam und

übergaben ihn der Berufsfeuerwehr Kaiserslautern. Der Tierhalter konnte nicht

ermittelt werden. Im Tierheim der Stadt wartet er nun darauf, dass er abgeholt

wird und nach Hause kann. |erf

Unerklärliche Zahlungsaufforderung

Kaiserslautern (ots) – Wegen einer unerklärlichen Zahlungsaufforderung hat eine

Frau aus dem Stadtgebiet bei der Polizei Anzeige erstattet. Wie die 44-Jährige

meldete, hatte sie ein Schreiben einer Inkassofirma aus Nordrhein-Westfalen

erhalten und wurde zur Zahlung von mehreren hundert Euro aufgefordert –

inklusive Mahngebühren und Inkassokosten.

Nicht nur, dass sich die Frau diese Zahlungsaufforderung nicht erklären konnte,

sie enthielt zudem das dubiose Angebot, dass der zu zahlende Betrag um ein

Vielfaches geringer sei, falls die 44-Jährige das Geld innerhalb der nächsten

drei Tage überweisen würde.

Die Frau fing an, im Internet zu recherchieren und entdeckte dabei mehrere

Einträge mit dem Hinweis, dass es sich bei dem Schreiben dieser angeblichen

Inkassofirma um einen Betrugsversuch handelt. Die 44-Jährige entschloss sich

daraufhin, sofort Anzeige zu erstatten. Die weiteren Ermittlungen laufen. |cri

Handfester Streit auf Schulhof

Kaiserslautern (ots) – Gleich am zweiten Schultag sind sich zwei 14-jährige

Jungen auf dem Schulhof ihrer Schule in Kaiserslautern in die Haare geraten. Der

Streit eskalierte – einer nahm den anderen in den „Schwitzkasten“ und schlug ihm

mit der Faust auf die Wange. Anschließend schubste er ihn weg und boxte ihm

nochmal in die Magengegend.

Der Jugendliche klagte anschließend über Übelkeit und Bauchschmerzen. Die

Polizei ermittelt wegen Körperverletzung. |cri

Shopping-Tour der illegalen Art

Kaiserslautern (ots) – Eine Shopping-Tour der illegalen Art haben zwei

Jugendliche am Montag unternommen. Als die beiden 16-jährigen Mädchen gegen

13.45 Uhr in einem Modehaus in der Fackelstraße beim Stehlen erwischt wurden,

flog eine ganze Reihe von Diebstählen auf.

Bei der Durchsuchung ihrer Sachen kamen nicht nur Waren aus dem Modehaus zum

Vorschein, sondern auch Kleidungsstücke, die aus zwei anderen Modeboutiquen in

der Innenstadt stammen dürften. Eines der Mädchen hatte auch noch einen neuen

Augenbrauenstift in der Tasche, der vermutlich aus einem Drogeriemarkt in der

Fußgängerzone stammt. Auf die Jugendlichen kommen Strafanzeigen wegen

Ladendiebstahls zu.

Darüber hinaus hatte eine der 16-Jährigen Zigaretten bei sich. Diese wurden

ebenfalls sichergestellt und nach Rücksprache mit der Mutter vernichtet. |cri

