Autofahrer kommt bei Verkehrsunfall auf der B 41 bei Weinsheim mit dem Schrecken davon

Bilder: Feuerwehren Rüdesheim und Bad Kreuznach

Glück im Unglück hatte ein junger Autofahrer aus dem Landkreis Kusel am Montagmittag, als er mit seinem Peugeot 307 auf der B 41 in Höhe Weinsheim verunglückte. Die Ursache des Unfalls ist der Feuerwehr nicht bekannt.

Anfangs war die Unfallstelle auf der B 41 zwischen der Michelin in Bad Kreuznach und Winzenheim gemeldet worden. Da das Fahrzeug laut dem Meldenden qualmte, wurden um 12.25 Uhr wurden neben der Polizei die Löschbezirke Süd und Nord der Feuerwehr Bad Kreuznach zu dem Verkehrsunfall alarmiert. Die Einsatzkräfte konnten allerdings im Bereich des gemeldeten Streckenverlaufs keinen Unfall entdecken. Daraufhin wurden die Streckenabschnitte bis zur Abfahrt Rüdesheim/Roxheim und bis zur A 61 bei Gensingen kontrolliert.

Erst ein weiterer Notrufteilnehmer teilte dann mit, dass sich die Unfallstelle zehn Kilometer weiter im Steigungsstück zwischen der Abfahrt Weinsheim und der Anschlussstelle Sponheim in Fahrtrichtung Kirn befand. Durch die Feuerwehreinsatzzentrale Bad Kreuznach wurde daraufhin sofort die für diesen Streckenabschnitt zuständige Feuerwehreinheit Rüdesheim alarmiert. Zwei Fahrzeuge des Löschbezirks Süd zogen ebenfalls zur Unfallstelle bei Weinsheim durch.

Die Besatzung des ersteintreffenden Tanklöschfahrzeugs aus Bad Kreuznach fand einen auf dem Dach liegenden Pkw im Straßengraben am rechten Fahrbahnrand vor. Der unverletzte Fahrer hatte sein Fahrzeug selbstständig verlassen können.

Die Besatzungen der wenig später eintreffenden Hilfeleistungslöschfahrzeuge der Feuerwehr Rüdesheim und des LB Süd sicherten die Unfallstelle gegen den fließenden Verkehr ab und stellten den Brandschutz sicher. Der Pkw wurde wieder auf die Räder gestellt, auslaufende Betriebsmittel aufgenommen und die Fahrzeugbatterie abgeklemmt.

Nachdem die Straßenmeisterei Bad Kreuznach die weitere Absicherung der Unfallstelle bis zum Eintreffen des Abschleppdienstes übernommen hatte, konnten die beiden Feuerwehren den Einsatz gegen 13.30 Uhr beenden.

Weinberg beschädigt und geflüchtet

Winzenheim

Im Zeitraum vom 09.08.20, 17:00 Uhr, bis 10.08.20, 08:00 Uhr, wurde ein Weinberg zwischen Winzenheim und Bretzenheim durch ein unbekanntes Fahrzeug beschädigt. Durch das Fahrzeug wurden mehrere Reben und Stickel beschädigt. Der Unfallverursacher, der ein blaues Fahrzeug gefahren haben dürfte, setzte seine Fahrt unerlaubt fort. Hinweise zu dem Unfallflüchtigen an die Polizei Bad Kreuznach, Tel. 0671-88110.

Vollbrand einer Scheune im Mühlgraben

Simmertal

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch den 19.08.2020 kam es in Simmertal, unmittelbar an der B 421 gelegen, zu einem Vollbrand einer Scheune bzw. eines Unterstandes für Pferde. Nachdem Anwohner den Brand bei der Integrierten Leitstelle in Bad Kreuznach gemeldet hatten, stand die Scheune bei Eintreffen der Einsatzkräfte vor Ort bereits in Vollbrand. Menschen oder Tiere befanden sich nicht mehr im Objekt. Trotzdem, dass die Feuerwehr den Brand schnell unter Kontrolle hatte und so ein übergreifen der Flammen auf die angrenzenden Wiesen und Felder verhindern konnte, brannte die Scheune vollständig aus. Es entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 3000 Euro. Die Brandursache ist bisher ungeklärt, jedoch kann ein technischer Defekt ausgeschlossen werden. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zur Brandursache geben können, werden gebeten sich mit der Polizei in Kirn in Verbindung zu setzen.

Brand eines Wohnanwesens

Hahnenbach

Gegen 15:05 Uhr kam es am Dienstag in der Garage neben einem Wohnhaus an der L 182 außerhalb der Ortslage von Hahnenbach in Richtung Bundenbach aus noch zu ermittelnder Ursache zu einem Brand, der schließlich auf das Haus übergriff und erheblichen Schaden zur Folge hatte. Die Löscharbeiten der Feuerwehreinheiten aus Kirn, Hahnenbach und Hennweiler dauerten bis in die späten Nachmittagsstunden an. Der 68-jährige Hausbewohner und seine Katze sind wohlauf. Personenschäden waren insgesamt nicht zu beklagen. Die L 182 musste bis 18:30 Uhr voll gesperrt werden, Umleitungen erfolgten über die Kreisstraßen 27 und 28.