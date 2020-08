Unfall mit Leichtverletzten

Schwalmtal – Am Dienstag (18.08.), gegen 14:30 Uhr, befuhr ein 58 Jahre alter Autofahrer aus Estland mit seinem Mercedes Sprinter die Bundesstraße 254 von Altenburg in Richtung Hopfgarten.

Zur gleichen Zeit befuhr ein 48 Jahre alter Autofahrer aus dem Schwalm-Eder-Kreis mit seinem Skoda Octavia in entgegengesetzter Richtung. In einer Rechtskurve kam der Skoda-Fahrer in den Gegenverkehr und es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Hierbei erlitten beide Fahrer leichte Verletzungen und wurden in ein Krankenhaus verbracht.

Während der Unfallaufnahme war die Bundestraße 254 voll gesperrt.

Der entstandene Sachschaden beträgt rund 14.000 Euro.

Geparktes Auto beschädigt und geflüchtet

Zell – Am Sonntag (16.08.), gegen 15:50 Uhr, parkte eine 40 Jahre alte Autofahrerin aus Romrod ihren braunen Opel ordnungsgemäß am Fahrbahnrand der Gartenstraße.

Als sie gegen 16:50 Uhr zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie eine Beschädigung am linken Kotflügel ihres PKW fest.

Vermutlich hat ein bisher unbekannter Verkehrsteilnehmer beim Rangieren das Auto beschädigt und verließ dann die Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro zu kümmern.

Wer den Unfall gesehen hat, oder Hinweise zum Unfallverursacher geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631-9740 zu melden.

Fahrerflucht in Bad Hersfeld

Bad Hersfeld – Zwischen Montag (10.08.) und Freitag (14.08.), 14:00 Uhr, kollidierte ein unbekanntes Fahrzeug auf unbekannte Art und Weise mit dem am Fahrbandrand in der Salzungerstraße, Höhe Hausnummer 14, geparkten blauen Ford Fiesta. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend vom Unfallort ohne seinen Pflichten nachzukommen. Es entstand Sachschaden in Gesamthöhe von ca. 2.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeistation oder Online unter www.polizei.hessen.de.

Verkehrsunfall mit Pedelec in Philippsthal – 56-jährige Frau wurde leicht verletzt

Philippsthal – Am Dienstagmittag (18.08.) befuhr ein 36-jähriger Mann aus Bad Salzungen mit seinem Renault Kangoo die Nipper Straße in Richtung Hattorfer Straße und wollte nach rechts auf die B62 in Richtung Röhrigshof abbiegen. Nach einem kurzen Stopp fuhr der Mann wieder an und übersah hierbei eine 56-jährige Frau aus Philippsthal. Diese war mit ihrem Pedelec auf dem Radweg von Röhrigshof kommend in Richtung Heimboldshausen unterwegs. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem die Frau verletzt wurde. Sie wurde zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus transportiert. Das Pedelec wurde leicht beschädigt.

Verkehrsunfallflucht im Einmündungsbereich B279

L3330; Gersfeld Richtung Poppenhausen

Fulda (ots)

Gersfeld – Am Dienstag (18.08.), zwischen 20 Uhr und 20:45 Uhr, wurde ein Verkehrsschild mit Richtungspfeil auf der B279 im Einmündungsbereich L3330, Gersfeld/Hettenhausen Richtung Poppenhausen, beschädigt. Nachdem der Verkehrsteilnehmer die Verkehrsinsel überfahren hatte, entfernte sich der Unfallverursacher von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeistation Hilders unter 06681/9612-0.

Diebe stehlen Flüssigkeitstanks – Ergänzung – – Warnung vor gesundheitsgefährdenden Restbeständen –

Nüsttal / Silges – Wie bereits berichtet stahlen Unbekannte zwischen Montagvormittag (17.08.) und Dienstagvormittag (18.08.) insgesamt vier IBC-Container von einer Kläranlage in der Röllbergstraße. Ermittlungen ergaben nun, dass in den Containern noch Restbestände von gefährlichen Chemikalien vorhanden sein könnten. Die Chemikalien können bei Kontakt zu schweren Augenschädigungen / Augenreizungen und Verätzungen der Haut führen. Symptome können sich in Atembeschwerden, Kopfschmerzen und Schwindel bemerkbar machen.

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Auto mit Stein beworfen

Schlitz – Am Dienstag (18.08.) bewarfen Unbekannte in der Bahnhofstraße ein Auto mit einem Stein. Der blaue Opel Roadster stand auf dem Parkplatz eines Firmengeländes. Es entstand 1.000 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Versuchter Einbruch in Schule

Alsfeld – In der Nacht auf Dienstag (18.08.) versuchten Unbekannte in eine Schule in der Jahnstraße einzubrechen. Die Täter warfen eine Fensterscheibe ein, um in einen Kellerraum zu gelangen. Sie flüchteten ohne Diebesgut und hinterließen 500 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Firmengebäude

Homberg (Ohm) / Maulbach – Unbekannte brachen in der Nacht auf Dienstag (18.08.) in einen Autohandel in der Kirtorfer Straße ein. Die Täter durchsuchten die Geschäftsräume und entwendeten Bargeld in unbekannter Höhe. Sie hinterließen 600 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Wohnungsinhaber überrascht Einbrecher – Täter lässt Mountainbike am Tatort zurück – Wer kann Hinweise geben?

Rotenburg – Bereits am Montag (27.07.), gegen 17:30 Uhr, kam es zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Straße „Am Wäldchen“. Nach bisherigen Erkenntnissen hebelte mindestens ein Täter ein Fenster auf und gelangte so in das Haus. Dieses durchsuchte er und stahl einen Radiowecker der Marke Philipps, ein i-pod Nano sowie mehrere Schmuckgegenstände. Durch den verursachten Lärm wurde der Wohnungsinhaber aufmerksam und überraschte den Täter, welcher sofort durch ein Fenster in Richtung Stadtmitte flüchtete. Der Geschädigte konnte den Täter wie folgt beschreiben: Männlich, circa 20 bis 25 Jahre, etwa 175 cm bis 180 cm groß, sportlich bis kräftige Statur, dunkle kurze Haare und war zum Tatzeitpunkt mit einer kurzen Hose, die bis über das Knie reichte, bekleidet. Des Weiteren trug er einen schwarz-roten Rucksack. Der Gesamtschaden beläuft sich auf einen unteren vierstelligen Betrag.

In unmittelbarer Tatortnähe wurde ein E-Mountainbike aufgefunden. Nach dem bisherigen Ermittlungsstand geht die Polizei davon aus, dass dies durch den Täter genutzt und am Tatort zurückgelassen wurde. Es handelt sich um ein schwarz-oranges Mountainbike der Marke „HaiBike“.

Die Polizei bittet nun Zeugen, welche Angaben zu der geflüchteten Person machen können und / oder Hinweise bzgl. des aufgefundenen E-Mountainbikes geben können, sich bei der Polizei in Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0 zu melden.

Dachstuhlbrand

Cornberg / Rockensüß – Am Mittwoch (19.08.), gegen 01:30 Uhr, kam es zu einem Dachstuhlbrand eines Einfamilienhauses in der Straße „Tiefer Weg“. Das Feuer wurde durch einen Zeugen entdeckt, welcher die Bewohner sowie die Feuerwehr informierte. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell unter Kontrolle bringen und löschen. Zum jetzigen Zeitpunkt kann ein technischer Defekt als Brandursache nicht ausgeschlossen werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 40.000 Euro. Personen wurden zum Glück nicht verletzt.

Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter der Telefonnummer 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Einfamilienhaus

Bad Hersfeld / Kathus – Zwischen Montag (17.08.) und Dienstag (18.08.) brachen Unbekannte in ein Einfamilienhaus in der Solztalstraße ein. Die Täter hebelten eine Tür auf und verschafften sich so Zutritt ins Haus. Dieses durchsuchten sie, stahlen jedoch nach ersten Erkenntnissen nichts. Der entstandene Schaden beläuft sich auf rund 5000 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Außenspiegel beschädigt

Bebra / Weiterode – Zwischen Montagmittag (17.08.) und Dienstagvormittag (18.08.) beschädigten Unbekannte einen blauen Daimler Chrysler in der Hessischen Straße. Die Täter beschädigten den Außenspiegel auf der Fahrerseite und verursachten so einen Schaden von rund 250 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter der Telefonnummer 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Mehrere Werkzeuge gestohlen

Schlitz – Unbekannte Täter haben am Nachmittag bzw. in der Nacht von Freitag auf Samstag (14.08. – 15.08.) mehrere Werkzeuge einer Baustelle in der Pestalozzistraße gestohlen. Die Täter verschafften sich Zutritt auf die Baustelle, hebelten dort Türen der Baustellenbuden auf und entwendeten die Werkzeuge. Der Wert des Diebesguts beträgt circa 1.000 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Baustellencontainer aufgebrochen

Fulda – In der Nacht zu Dienstag (18.08.) hatten es Unbekannte auf einen Baustellencontainer in der Goerdelerstraße abgesehen. Die Täter brachen ein Schloss auf und konnten den Container letztlich öffnen. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde jedoch nichts gestohlen. Es entstand geringer Sachschaden.

Flüssigkeitstank gestohlen

Nüsttal / Silges – Zwischen Montagvormittag (17.08.) und Dienstagvormittag (18.08.) verschafften sich Unbekannte Zutritt auf das Gelände einer Kläranlage in der Röllbergstraße. Dort stahlen sie insgesamt vier leere IBC-Container. Der entstandene Gesamtschaden beläuft sich auf rund 720 Euro.

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Gebäudebrand in 36219 Cornberg

Fulda (ots)

Am 19.08.2020, gegen 01.30 Uhr, kam es zu einem Dachstuhlbrand eines Einfamilienhauses im Ortsteil Rockensüß. Der Brand wurde durch einen Nachbarn entdeckt, der sich auf dem Nachhauseweg von einer Feier befand. Er klingelte an der Haustür und konnte die Bewohner noch rechtzeitig auf das Feuer aufmerksam machen, so dass sich alle vier Familienmitglieder rechtzeitig in Sicherheit bringen konnten. Möglicherweise wurde der Brand durch einen technischen Defekt eines elektronischen Gerätes verursacht. Eine weitere Ausbreitung des Feuers konnte durch die alarmierte Feuerwehr aus Sontra verhindert werden. Am Gebäude entstand Sachschaden in Höhe von ca. 50.000 EUR. Es wurden keine Personen verletzt.

Verkehrsunfall auf der A4 FR Kircheim kurz vor der AS Bad Hersfeld

Am 18.08.2020 gegen 22:35 Uhr ereignete sich auf der A4, FR Kirchheim kurz vor der AS Bad Hersfeld ein Verkehrsunfall.

In einem Gefällestück kam ein 30 Jähriger Lkw-Fahrer aus Weißrussland mit seinem polnichen Sattelzug aufgrund nichtangepasster Geschwindigkeit auf regennasser Fahrbahn nach rechts von der Fahrbahn ab. Dabei knickte die Sattelzugmaschine nach hinten ab und verkeilte sich im Auflieger, so dass der Sattelzug im Graben zum Stehen kam. Des Weiteren wurde der Tank au8fgerissen, so dass jede Menge Kraftstoff austreten konnte. Dieser sickerte in das dortige Erdreich, weswegen auch die Feuerwehr vor Ort kommen musste, um das weitere Austreten des Kraftstoffes zu verhindern. Die Autobahnmeisterei Höhnebach wurde ebenfalls zum Absichern der Unfallstelle benötigt. Die rechte Fahrspur der Autobahn war ca. 1 Stunde gesperrt. Um den Sattelzug bergen zu können, mußte die Autobahn für ca. 2 Stunden geperrt werden. Der Fahrer blieb bei dem ganzen Unglück unverletzt, aber es entstand ein Sachschaden von ca. 90.000 Euro.

Unfallflucht: Ford Focus beschädigt

Schotten – Am Montagmorgen (17.08.), gegen 8:30 Uhr, parkte eine Pkw-Fahrerin ihren blauen Ford Focus auf dem gemeinsamen Parkplatz eines Einkaufsmarktes und eines Bekleidungsmarktes in der Vogelsbergstraße. Als sie gegen 19:15 Uhr wieder zu ihrem Fahrzeug kam, stellte sie fest, dass dieses im rechten hinteren Bereich beschädigt wurde. Offensichtlich war ein anderes Fahrzeug beim Ein- oder Ausparken gegen den Ford Focus gestoßen und hatte diesen dabei beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Hinweise zu dem Verursacher erbittet die Polizeistation Lauterbach unter Tel. 06641-9710 oder 06044-989090.

Frontalzusammenstoß auf der B254

B254 – Gegen 14:35 Uhr befuhr ein 47-jähriger Fahrer eines Skoda Octavia die B 254 von Lauterbach in Fahrtrichtung Alsfeld. Beim Durchfahren einer Rechtskurve kam dieser aus bisher unbekannten Gründen in den Gegenverkehr und stieß dort frontal gegen den Mercedes Sprinter eines 57-jährigen Mannes.

Der 47-Jährige wurde bei dem Zusammenstoß schwer verletzt, der 57-jährige Fahrer des Sprinters erlitt leichte Verletzungen. Bei dem Unfall entstand Sachschaden in Höhe von rund 14.000 Euro.

Die Unfallstelle musste zweitweise voll gesperrt werden.

Werkzeuge von Baustelle gestohlen

Schlitz – Unbekannte haben in der Nacht zu Samstag (15.08.) mehrere Werkzeuge von einer Baustelle in der Pestalozzistraße gestohlen. Die Täter begaben sich auf das Baustellengelände und hebelten dort Türen der Baustellenbuden auf. Aus dem Inneren entwendeten sie Werkzeug im Gesamtwert von circa 1.000 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Roller gestohlen

Petersberg – Im Heimstattweg entwendeten Unbekannte in der Nacht zum Montag (17.08.) einen weißen Roller der Marke Peugeot im Wert von rund 600 Euro. Das Zweirad mit dem Kennzeichen 727JO/2020 stand auf der Straße und war ordnungsgemäß gesichert.

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Lautsprecher aus Fitnessstudio gestohlen

Fulda – Unbekannte Täter haben am vergangenen Wochenende (15.08. – 17.08.) zwei Außenlautsprecher eines Fitnessstudios in der Keltenstraße gestohlen. Die Täter betraten den frei zugänglichen Bereich des Studios im Obergeschoss des Einkaufszentrums Kaiserwiesen und rissen die Lautsprecher der Marke JBL von der Wand. Beim Versuch einen dritten Lautsprecher abzureißen, scheiterten die Täter. Der Wert des Diebesguts beträgt rund 500 Euro.

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de