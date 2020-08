Allendorf/Lumda: Katze offenbar angeschossen

(ots) – Sehr wahrscheinlich mit einem Luftgewehr hat ein Unbekannter am letzten Wochenende auf eine Katze geschossen. Die Katze war am späten Freitagabend 14.08.2020 auf ihrer “Runde” in der Nordecker Straße. Als sie zurückkam, stellten die Besitzer der Katze fest, dass sie Verletzungen aufwies. Bei der Untersuchung beim Tierarzt stellte es sich heraus, dass ein unbekannter offenbar mit einer Waffe auf das Tier geschossen hatte. Hinweise bitte an die Polizeistation in Grünberg unter der Telefonnummer 06401 – 91430.

Gießen: Videoüberwachung durch Stadt und Polizei am Marktplatz in Gießen in Betrieb genommen – Drei Kameras rund um die Uhr im Einsatz – Erster von drei Standorten läuft

(ots) – Die anhaltend hohe Anzahl der Straftaten, z.B. Körperverletzungen und Diebstähle löste in den vergangenen Jahren eine Diskussion über eine mögliche Videoüberwachung im Bereich des Gießener Marktplatzes aus. Leider mehren sich gesamtgesellschaftlich sogar Übergriffe gegen uniformierte Repräsentanten staatlicher Gewalt und Kräfte von Rettungsdiensten und Feuerwehren. All dies hat die Stadt Gießen und das Polizeipräsidium Mittelhessen bewogen, die Errichtung einer konzeptionellen Videoüberwachung im Stadtgebiet intensiv zu prüfen. In diesem Zusammenhang waren zunächst die notwendigen gesetzlichen Voraussetzungen zu beachten. Diese wurden durch das Polizeipräsidium Mittelhessen und auch durch den hessischen Beauftragten für Datenschutz geprüft.

Zusammen mit der Stadt Gießen wurde der erste Teil des Konzepts, die Anlage am Marktplatz, deren Bilder bei der Polizeistation Gießen Nord am Berliner Platz auflaufen, nun offiziell in Betrieb genommen.

“Die Aufklärung von Straftaten wird durch eine Videoüberwachung erheblich erleichtert. Dies ist ein gewichtiges Argument für die Inbetriebnahme der Videoanlage rund um den Marktplatz. Vor allem aber steigern Videoüberwachungsanlagen das subjektive Sicherheitsgefühl der Menschen, die den Bereich passieren oder sich hier aufhalten. Wir wollen mit der Videoüberwachung Straftaten verhindern und den Überwachungsdruck für potentielle Straftäter erhöhen. Die Polizei verspricht sich davon eine deutliche Verbesserung.”, erläutert Polizeipräsident Bernd Paul.

“Die Aufzeichnung der Bilder erfolgt durch die Polizei, die für die Strafverfolgung zuständig ist”, ergänzt Bürgermeister und Ordnungsdezernent Peter Neidel. “Aber auch die Leitstelle der städtischen Ordnungspolizei hat Leserechte und kann das Geschehen am Marktplatz an Bildschirmen verfolgen”. Dadurch könne eine etwaige Verwendung der “Mobilen Wache” erheblich besser disponiert werden, so Neidel. “In nächster Zeit werden auch die Bereiche Walltorstraße und Bahnhofsvorplatz mit in die Überwachung einbezogen, die letzten technischen Voraussetzungen werden gerade geschaffen”, berichtet der Ordnungsdezernent. Am Mittwoch, 19.08.2020, nahmen Gießens Bürgermeister Peter Neidel, Ordnungsamtsleiter Alexander Steiß und die Abteilungsleiter Dirk Drebes und Carsten Trittin sowie Polizeipräsident Bernd Paul, der Leiter der Polizeidirektion Gießen, Joachim Bernard, der Leiter der Polizeistation Gießen Nord, Mark Weiershausen, die Anlage offiziell in Betrieb.

Die erste Anlage der Videoüberwachung wird den Bereich Marktplatz abdecken. Dadurch entstehen auch bei Dunkelheit verwertbare Bilder von guter Qualität. Hauseingänge und Fenster werden durch Grauzoneneinblendung in der Software aus Gründen des Datenschutzes nicht von den Kameras erfasst. Damit wird gewährleistet, dass private Bereiche auch privat bleiben und sich die Besucher des Marktplatzes trotzdem sicherer fühlen.

Die Technik und der Bildspeicher sind im Gebäude der Polizeidirektion Gießen am Berliner Platz untergebracht, die Empfangs Zentrale der Bilder mit zwei Überwachungsmonitoren befindet sich in der Polizeistation Gießen Nord. Die schwenkbaren Kameras können von der Polizei bei Bedarf manuell gesteuert werden. Die Daten werden zehn Tage gespeichert und können somit auch für nachträgliche Ermittlungen verwendet werden. Danach werden die Bilder gelöscht.

“Der Bau und die Inbetriebnahme insbesondere der ersten Videoüberwachungsanlage benötigte sehr viel Zeit, weil dafür aufgrund fehlender Infrastrukturen, vor allem im Bereich Glasfasernetz und Stromanschlüsse erst eine gewisse Grundversorgung hergestellt werden musste. Davon werden nun unmittelbar die beiden anderen geplanten und bereits im Bau befindlichen Standorte für die Videoüberwachungsanlagen im Bereich der Walltorstraße und der Bahnhofstraße profitieren”, fährt Neidel fort.

“Wir erhoffen uns durch die nun in Betrieb genommene Videoüberwachung eine Verbesserung der Sicherheit am Marktplatz. Wir erwarten dadurch einen Zugewinn für die Sicherheitsarbeit und sehen künftig bessere Chancen, auf Geschehnisse vor Ort schneller und gezielter einwirken zu können.” ergänzten Polizeipräsident Bernd Paul und Bürgermeister Peter Neidel abschließend.

Im Anschluss an die Inbetriebnahme wurden auf der Wache der Polizeistation Gießen Nord anschaulich die auflaufenden Kameraaufzeichnungen und technischen Möglichkeiten vorgeführt. Die Gesamtkosten für die Technik, die Herstellung der Internetleitungen, die Inbetriebnahme und die Einweisung des Personals der Polizei belaufen sich auf ca. 115.000 EUR, davon werden 66% durch das Land Hessen bezuschusst.

Gießen: Täter flüchten

Ohne einen Gurt zu benutzen waren zwei Personen am Dienstag 18.08.2020 gegen 18:30 Uhr, in einem schwarzen VW Tiguan unterwegs. Das Auto sollte dann in der Neuen Bäue angehalten und kontrolliert werden. Der Fahrer gab dann Gas und ließ den PKW in der Weidegasse stehen. Beide Personen stiegen dann aus und flüchteten zu Fuß. In dem Auto fanden die Beamten kleinere Mengen an Drogen.

Täterbeschreibung:

Der Fahrer soll etwa 30 Jahre alt und zwischen 180 und 185 Zentimeter groß sein. Er soll eine schlanke Figur und schwarze kurze Haare haben. Der Mann mit einem Dreitagebart hatte eine schwarze kurze Hose und schwarze Sportschuhe an.

Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 – 7006 3755.

Gießen: Täter flüchtet

Nach einem Vandalen fahndet die Gießener Polizei. Der Unbekannte hat am Sonntag, gegen 08.30 Uhr, im Neuenweg offenbar eine Tür einer Gaststätte eingetreten und damit einen Schaden von mehreren Hundert Euro verursacht. Der Täter hatte zuvor eine Reinemachefrau der Gaststätte angesprochen und gefragt, ob er sich die Hände desinfizieren könne. Die Frau lehnte dies jedoch ab, da die Gaststätte geschlossen hatte. Offenbar aus Verärgerung beschädigte der zwischen 25 und 28 Jahre alte Mann dann die Tür.

Er soll schulterlange schwarze Haare haben und ein beiges Shirt und eine dunkle Hose getragen haben. Es soll sich um einen Deutschen handeln.

Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 – 7006 3755.

Gießen: Matratze angezündet

(ots) – Glücklicherweise wurde am Dienstagnachmittag bei einem Brand in einer Klinik in der Licher Straße niemand verletzt. Offenbar hatte ein 24-jähriger Patient dort eine Matratze angezündet. Die verständigte Feuerwehr konnte das Feuer schnell löschen und Schlimmeres verhindern. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Gießen: Smartphone weg

Auf ein Smartphone hatte es ein Unbekannter am Dienstag, zwischen 15.10 und 15.15 Uhr abgesehen. Der Unbekannte hatte auf dem Parkplatz eines Baumarktes in der Bänninger Straße einen VW Polo gewaltsam geöffnet und den Innenraum nach Wertsachen durchsucht. Mit Handy flüchtete er in unbekannte Richtung. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Gießen: Mehrere Sachen mitgehen lassen

Am Sellnberg haben Einbrecher aus einer Gartenhütte eine ganze Reihe an Gegenständen mitgehen lassen. Die Unbekannten hatten eine Tür der Gartenhütte aufgebrochen und daraus unter anderem eine Wildkamera und Akkuschrauber mitgehen lassen. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 – 7006 3755.

Lich: Katalysatoren abgeschnitten

In der Amtsgerichtsstraße haben Langfinger vor einigen Tagen einen Katalysator mitgehen lassen. Offenbar mit einem Rohrschneider haben die Täter das Teil aus der Auspuffanlage herausgeschnitten. Der Wert dürfte bei 600 Euro liegen.

Die Tat wurde zwischen Donnerstagabend (13.8.20) und Samstagabend (15.8.20) begangen. In der Nähe wurde offenbar eine ähnliche weitere Tat an einem VW Polo begangen. Hinweise bitte an die Polizeistation in Grünberg unter der Telefonnummer 06401 – 91430.

Verkehrsunfälle:

Pohlheim: Unfallflucht in der Wilhelmstraße

In Watzenborn-Steinberg ist es bereits zwischen Samstag (8. August), 19 Uhr und Sonntag (9. August), 15 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht in der Wilhelmstraße gekommen. Im Bereich der 40er-Hausnummern parkte in diesem Zeitraum ein blauer VW Polo am dortigen Fahrbahnrand. Offenbar beim Vorbeifahren hatte ein anderer Autofahrer dann den linken Außenspiegel des Kleinwagens touchiert und somit nicht unerheblich beschädigt. Ohne sich aber um den entstandenen Sachschaden zu kümmern, hatte der Schadenverursacher seine Fahrt fortgesetzt.

Nun bitten die Unfallfluchtermittler der Polizeistation Gießen Süd um Hinweise möglicher Zeugen. Nach bisherigen Erkenntnissen könnte der Polo von einem blauen Golf gestreift worden sein. Unklar ist jedoch, wer an dessen Steuer saß. Hinweise bitte unter 0641/7006-3555.

Grünberg: Auf schmaler Straße in Gegenverkehr geraten?

(ots) – Zwischen Grünberg und Weickartshain kam es am Dienstagnachmittag zu einem Unfall im Begegnungsverkehr. Gegen 14.15 Uhr war die Fahrerin eines schwarzen Mercedes der A-Klasse auf der L3166 unterwegs in Richtung Weickhartshain.

Im Bereich eines besonders schmalen Streckenabschnittes sei der 67-jährigen Grünbergerin dort ein anderes Auto auf ihrer Fahrbahnseite entgegengekommen. Um eine Kollision zu verhindern, habe sie nach rechts ausweichen müssen und war daher mit dem Außenspiegel an einem Leitpfosten hängengeblieben.

Das andere Fahrzeug fuhr weiter. Dessen Lackierung beschreibt die Mercedes-Fahrerin als beige bis grau; eventuell handelte es sich um einen Fiat. Hinweise in diesem Zusammenhang bitte an die Polizeistation in Grünberg, Tel. 06401/9143-0.

