Neustadt und Kreis Bad Dürkheim: Die Polizei-News

Neustadt an der Weinstraße – 18.08.2020 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und ihr habt etwas gesehen, dann wendet Euch bitte an die zuständige Polizeidienststelle.

Neustadt: Führen eines Kraftfahrzeuges unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln

Neustadt/Weinstraße (ots) – Am späten Montagabend, 17.08.2020, gegen 21:45 Uhr, wurde ein 51-Jähriger Neustadter mit seinem Pkw einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Bei ihm können im Rahmen der Kontrolle Anzeichen auf eine Drogenbeeinflussung erkannt werden. Auf Vorhalt gibt er an regelmäßig Cannabis zu konsumieren, letztmalig am Vortag. Der Fahrzeugführer wurde zum Zwecke der Entnahme einer Blutprobe zur Dienststelle verbracht. Ihn erwartet eine Ordnungswidrigkeitenanzeige wegen des Führens eines Kraftfahrzeuges unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln sowie eine Strafanzeige wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz. Die Fahrzeugschlüssel wurden, um eine Weiterfahrt zu verhindern, vorbeugend sichergestellt.

Neustadt: Fahren ohne Fahrerlaubnis – Mutter will ihren Sohn schützen – Marihuana im Fahrzeug aufgefunden

Neustadt/Weinstraße (ots) – Am Abend des 17.08.2020, gegen 20:00 Uhr, soll ein schwarzer Kleinwagen der eingerichteten Kontrollstelle in der Branchweilerhofstraße in Neustadt an der Weinstraße zugeführt werden. Der junge männliche Fahrer missachtete jedoch das Haltegebot und entfernte sich in Richtung Mußbach. Eine Stunde später erscheint eine 41-Jährige Frau aus Deidesheim mit dem genannten schwarzen Kleinwagen bei hiesiger Dienststelle und gibt an, dass sie am heutigen Abend einer Verkehrskontrolle ausgewichen sei. Sie habe keine Fahrzeugdokumente mit sich geführt und sich deshalb im Schock von der Kontrollörtlichkeit entfernt. Konfrontiert mit der Feststellung, dass definitiv ein junger Mann am Steuer saß, räumte sie ein, dass ihr Sohn das Fahrzeug gefahren sei und dieser noch nie im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Bei einer Durchsuchung des Pkws konnte Marihuana aufgefunden und als Folge sichergestellt werden. Der 23-Jährige Beschuldigte muss sich jetzt wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis und Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten.

Neustadt: Pkw-Fahrer alkoholisiert im Straßenverkehr

Neustadt/Weinstraße (ots) – Am 17.08.2020, gegen 20:00 Uhr, wurde ein 42-jähriger Neustadter einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Im Rahmen der Kontrolle kann, ausgehend von dem Fahrzeugführer, deutlicher Atemalkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein durchgeführter Test ergibt einen Wert von 1,01 Promille. Der Mann wurde hiernach zum Zwecke der Durchführung eines gerichtsverwertbaren Atemalkoholtests zur Dienststelle verbracht. Ihn erwartet eine Ordnungswidrigkeitenanzeige wegen des Führens eines Kraftfahrzeuges unter dem Einfluss von Alkohol. Die Fahrzeugschlüssel wurden, um eine Weiterfahrt zu verhindern, vorbeugend sichergestellt.

Neustadt: Kennzeichenmissbrauch – nicht zugelassenes Motorrad mit entstempeltem Kennzeichen kontrolliert

Neustadt/Weinstraße (ots) – Am Montagabend, 17.08.2020, gegen 21:20 Uhr, wurde in der Talstraße in Neustadt an der Weinstraße ein 27-jähriger Mann aus Neustadt mit seinem Motorrad einer Verkehrskontrolle unterzogen. Bei genauer Betrachtung des am Motorrad angebrachten Kennzeichens wurde festgestellt, dass der Zulassungsstempel abgekratzt und die Plakette der Hauptuntersuchung aus dem Jahr 2000 war. Das Motorrad selbst war seit 2014 außer Betrieb gesetzt. Der junge Mann gab nach Vorhalt der Erkenntnisse an, dass ihm das Motorrad von einem Händler aus dem Raum Hauenstein für eine Probefahrt überlassen wurde. Hierzu laufen weitere Ermittlungen. Das Motorrad wurde sichergestellt. Der 27-Jährige muss sich wegen Kennzeichenmissbrauch und Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz verantworten.

Neustadt: Fahren ohne Fahrerlaubnis – Beschuldigter kann nur einen umgeschriebenen marokkanischen Führerschein aushändigen

Neustadt/Weinstraße (ots) – Am Abend des 17.08.2020, gegen 19:20 Uhr, wurde ein 34-Jähriger aus dem Raum Landau in der Pfalz in der Branchweilerhofstraße in Neustadt an der Weinstraße einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Auf Verlangen konnte der Fahrzeugführer lediglich einen italienischen Führerschein, welcher allerdings aus Marokko umgeschrieben wurde, aushändigen. Der junge Mann wurde darauf hingewiesen, dass er seinen marokkanischen Führerschein hätte in einen deutschen Führerschein umschreiben lassen müssen, da er seit 2016 lückenlos in Deutschland gemeldet ist. Ihn erwartet jetzt eine Strafanzeige wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis.

Meckenheim: Jugendlicher mit großer Menge Marihuana

Meckenheim (ots) – Weil er am Montagabend (17. August 2020, 19:45 Uhr) freihändig mit seinem Fahrrad unterwegs war und dabei noch ein Mobiltelefon benutzte, stoppte die Polizei Haßloch einen 16-Jährigen aus der Verbandsgemeinde Deidesheim. Im Verlauf der Kontrolle fanden die Beamten fast 60 g Marihuana. Es folgte eine Durchsuchung seines Zimmers im elterlichen Wohnhaus. Die Drogen wurden sichergestellt. Der junge Mann muss sich nun in einem Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten.

Haßloch: Ohne Führerschein und Versicherung

Haßloch (ots) – Lautes Motorengeräusch und eine offensichtlich zu hohe Geschwindigkeit, veranlassten Beamte der Polizeiinspektion Haßloch am Montagnachmittag (17. August 2020, 16:10 Uhr) zur Kontrolle eines Rollerfahrers in der Dürerstraße in Haßloch. An dem als Mofa 25 eingetragenen Fahrzeug wurden technische Manipulationen festgestellt, die eine deutlich höhere als die zugelassenen 25 km/h ermöglichten. Dass beide Reifen kein Profil mehr hatten, war eher Nebensache. Zum Führen dieses Fahrzeugs ist ein Führerschein erforderlich, den der 17-jährige Haßlocher nicht besitzt.

Der Roller wurde sichergestellt. Es wurde ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

Hettenleidelheim: Versuchter Wohnungseinbruch

Hettenleidelheim, In den dreißig Morgen – 17.08.2020, 15:00 – 16:10 Uhr (ots) – Die 47-jährige Geschädigte bemerkte bei ihrer Rückkehr, dass sich die Hauseingangstür ihres Anwesens ausgesprochen schwer öffnen ließ. Gleiches stellte sie an der Terrassentür fest. An beiden Türen konnten Hebelspuren festgestellt und gesichert werden. Die Geschädigte hatte das Haus für ca. eine Stunde verlassen. Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung – möglicherweise hat jemand verdächtige Wahrnehmungen gemacht: Tel. 06359 93120.

Carlsberg: PKW-Fahrerin unter Drogeneinfluss

Carlsberg, Linienstraße – 18.08.2020, 01:25 Uhr (ots) – Bei der Kontrolle eines PKW in der Linienstraße stellten die Beamten bei der 25-jährigen Fahrerin dogentypische Auffälligkeiten fest. Die junge Frau räumte ein, kürzlich einen Joint geraucht zu haben. Ein Test reagierte demnach auch positiv auf THC. Sie musste mit zur Blutentnahme.