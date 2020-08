Betrunkener ruft mehrfach Polizei auf den Plan

Kassel-Wesertor (ots) – Ein bereits hinreichend bei der Polizei bekannter 41-Jähriger aus dem Schwalm-Eder-Kreis hat am Dienstag 18.08.2020 gleich mehrfach die Polizei auf den Plan gerufen. Am Morgen gegen 9:15 Uhr war der bereits angetrunkene Mann durch sein ungebührliches Verhalten in einer Straßenbahn aufgefallen und musste von einer alarmierten Polizeistreife aus der Bahn gebracht und ihm ein Platzverweis erteilt werden. Gegen 15:20 Uhr geriet er an der Weserspitze mit einem Bekannten in lautstarken Streit, woraufhin Passanten erneut die Polizei riefen.

Bei Eintreffen der Beamten des Polizeireviers Nord hatte der 41-Jährige die Örtlichkeit bereits verlassen. Als der Polizei nahezu zeitgleich der Diebstahl eines Sechserträgers Bier in einer nahegelegenen Tankstelle gemeldet wurde, stellte sich schließlich auch heraus, wohin es den 41-Jährigen zwischenzeitlich verschlagen hatte. Noch mit dem Diebesgut in der Hand konnte ihn eine Streife in einer Hausecke an der Fuldatalstraße sitzend aufspüren und festnehmen. Zumindest war er noch nicht dazu gekommen, das um die Ecke gestohlene Bier anzurühren, sodass die Polizisten es den Tankstellenmitarbeitern wieder übergeben konnten.

Der 41-Jährige, der mittlerweile stark betrunken war, musste die Streife zur Ausnüchterung seines Alkoholrausches in das Polizeigewahrsam begleiten. Zudem leiteten die Beamten ein Strafverfahren wegen Ladendiebstahls gegen ihn ein.

Der Polizeiladen auch nach den Ferien “Open Air”

Kassel (ots) – Im Zuge der Corona-Pandemie musste das vielen Bürgerinnen und Bürgern in Nordhessen bekannte Angebot der Beratungsstelle für Kriminal- und Verkehrsprävention im Polizeiladen in der Wolfsschlucht 5 in 34117 Kassel bis auf Weiteres geschlossen werden. Seither können Sie sich Montag bis Freitag, von 07.30 bis 16.00 Uhr, telefonisch unter der Nummer 0173-6597389 an das Präventionsteam wenden.

Unter Beachtung der aktuell geltenden Hygienevorschriften und der vorgeschriebenen Abstandsregelungen bieten wir unsere Informationen sowie Beratungen vor dem Polizeiladen “Open Air” auch nach den Schulferien weiter an.

Bereits seit dem 04. August 2020 sind wir weiterhin jeweils dienstags von 13.00 bis 15.00 Uhr und donnerstags 10.00 bis 12.00 Uhr für Sie vor Ort.

Ob Einbruchschutz, Verkehrsprävention, Opferschutz, Betrugsmaschen zum Nachteil älterer Menschen, richtiges und sicheres Verhalten im Internet und Einstellungsberatung; wir stehen Ihnen sehr gerne mit unserem Service zur Verfügung.

Da Freiluftveranstaltungen immer mit dem Einflussfaktor Wetter umgehen müssen, bitten wir bereits im Vorfeld um Verständnis, falls ein grundsätzlich geplanter Präsenztermin witterungsbedingt kurzfristig nicht durchgeführt werden kann.

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen