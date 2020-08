Frankfurt: 66-Jähriger mit Gehhilfe schwer verletzt

Frankfurt-Hauptbahnhof (ots)-(fue) – Am Dienstag 18.08.2020 gegen 14.20 Uhr, kam es an der Straßenbahnhaltestelle Am Hauptbahnhof aus bislang noch ungeklärter Ursache zu einer Auseinandersetzung zwischen drei Personen. Dabei stritten sich ein 52-jähriger Wohnsitzloser, in Begleitung einer 45-jährigen Frau, mit einem 66-jährigen Wohnsitzlosen. Der Streit eskalierte und die 45-Jährige und der 52-Jährige schlugen auf den 66-Jährigen ein.

Schließlich entwendete der 52-Jährige die Gehhilfe des 66-Jährigen und stach damit in Richtung des Geschädigten. Dieser wurde dabei im Halsbereich getroffen und schwer verletzt.

Erst rund 30 Minuten nach der Tat wurde ein Mitarbeiter der Verkehrsbetriebe auf den auf einer Bank der Haltestelle liegenden 66-Jährigen und dessen Verletzung aufmerksam. Der Verletzte wurde sofort in ein Krankenhaus verbracht und dort stationär aufgenommen.

Die beiden tatverdächtigen Personen hatten sich mittlerweile vom Tatort entfernt. Sie konnten von Beamten auf dem Bahnhofsvorplatz ausgemacht und festgenommen werden. Die Ermittlungen in der Sache dauern an.

Frankfurt: Zeugensuche nach Verkehrsunfallflucht

Frankfurt-Innenstadt (ots)-(hol) – Vergangene Woche missachtete ein Autofahrer eine rote Ampel in der Innenstadt, fuhr dadurch einen Fußgänger an und verletzte ihn leicht. Anschließend flüchtete der Fahrer vom Unfallort. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Gegen 20:15 Uhr befuhr ein dunkler, offensichtlich getunter Mercedes oder BMW die Battonstraße aus Richtung Berliner Straße kommend auf dem rechten von zwei Fahrstreifen. Auf Höhe der Hausnummer 34 wechselte er auf den linken Fahrstreifen und überfuhr anschließend eine für ihn rot zeigende Fußgängerampel. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem 81-jährigen Fußgänger, der dabei leicht verletzt wurde. Im Anschluss flüchtete der Autofahrer vom Unfallort, ohne sich um die Folgen des Unfalls zu kümmern. Vom amtlichen Kennzeichen sind nur die Anfangsbuchstaben MIL (Miltenberg) bekannt.

Zeugen des Unfalls oder Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim 1. Polizeirevier (069 / 755-10100) oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Frankfurt-Zeilsheim: Balkon in Flammen

Frankfurt-Zeilsheim (ots)-(hol) – Dienstag 18.08.2020in den frühen Morgenstunden brach ein Feuer auf einem Balkon in Zeilsheim aus. Durch die Flammen wurde der Balkon sowie Teile des Gebäudes beschädigt. Der Sachschaden wird auf 50.000 Euro geschätzt.

Gegen 05:20 Uhr bemerkte eine Bewohnerin eines Hauses in der Straße “Alt-Zeilsheim” Feuer auf dem Balkon der Wohnung im 2. OG. Die sofort verständigte Feuerwehr löschte den Brand. Durch die Flammen wurde der Balkon, als auch Teile der darüber befindlichen Dachschräge, stark beschädigt. Der Sachschaden wird auf 50.000 Euro geschätzt. Ersten Ermittlungen zufolge könnte die nicht sachgemäß entsorgte Glut einer Wasserpfeife den Brand verursacht haben.

Die Frankfurter Kriminalpolizei untersuchte den Brandort im Laufe des heutigen Tages, um die genaue Brandursache festzustellen. Die Untersuchung bestätigte die o.g. Vermutung.

